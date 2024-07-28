《腦筋急轉彎2》阿焦、樂樂角色分析！與其掩蓋不完美 不如長成一個完整的人

當《腦筋急轉彎2》被譽為皮克斯史上最佳續集，我們想說說我們的喜歡，喜歡皮克斯這樣談接納：與其抹去負面記憶，不如讓你成為自己。（以下有雷）

“I am not good enough.”

我不夠優秀。當新的自我意識生成的瞬間，阿焦沒有想過，原本初衷只是想保護萊莉，最終換來的是一句深刻的自己否定——因為怕自己不夠好，所以孤單失敗，沒有人愛。

神經繃緊，焦慮躁起，為了騰出生存的空間，過往的積累又算什麼呢，是以劍走偏鋒，親手將曾經積累的正直良善，拋到腦後。

《腦筋急轉彎2》觀影過程裡，你也跟我一樣，好幾次我實在忍不住討厭起阿焦嗎？看著巨大螢幕裡阿焦猙獰的臉龐，一幕又一幕輸送可能搞砸的畫面給萊莉，我們跟著樂樂一行人的視角共同譴責，不能讓阿焦這樣對待萊莉！

但我們有沒有想過，在把阿焦視為反派角色的同時，我們或也曾因為焦慮，以同樣的方式情緒霸凌自己呢？

阿焦：焦慮是為了保護自己，是一種中性的情緒

這樣的場景，其實似曾相似，無論是在職場上，擔心自己不夠優秀、不被看見，所以過度用力，累壞自己；還是在重大事件前，儘管已做好萬全準備，仍會幻想各種出槌意外。

「明天會不會睡過頭？如果在台上忘詞了怎麼辦？如果表現很差被大家笑⋯⋯」因為焦慮，在床上翻來覆去，夜不成眠。

我們有多不喜歡阿焦的所做的一切，就該同樣意識到，不該放任焦慮一次又一次恐嚇自己。

從心理學的角度來看，人之所以感覺焦慮，是為了留意潛在風險，因而焦慮作為一種保護機制，是一種中性的情緒，不該過度深陷，演變成自我傷害。

阿焦不是反派角色，而是我們的一部分，就好像這集新的角色，阿廢、阿羞、阿慕，都是為了要應對外在變化、融入社會環境，而產生的情緒。

一旦我們願意覺察並承認它的存在，就已經跨越了第一步，唯有接納並理解，才能真正與之共處。

下一次感到焦慮的時候，試著告訴自己：我的情緒正想嘗試保護我，它很擔心我會受到傷害，那是它愛我的方式。

而我們可以開始練習相信，我們之所以能夠來到這裡，是因為我們一路累積，已經足夠強大，應對生命裡的一切發生。

樂樂：與其抹去負面情緒，不如讓你成為自己

“I am a good person.”

在新的情緒出現以前，萊莉的自我意識是這樣的：我是一個好人。可是13年來悉心澆灌的人格信念，就這樣被連根拔起，作為觀眾的我，也是忍不住捶心肝啊。

為了找回原本的萊莉，樂樂一行人展開征途，翻山越嶺，終於來到拋到腦後區，但當他們來到堆積如山的負面記憶球跟前，樂樂一時卻恍惚了——只見眼前這座山，竟然已經疊得這麼高了。

原來一直以來，自己不知不覺，逕自刪除了這麼多帶有負面情緒的記憶。而這樣的決定，是正確的嗎？說真的，樂樂想讓萊莉成為一個善良的好人，並沒有任何問題。

只是《腦筋急轉彎2》想談的，不是好與不好的二元命題。

我喜歡皮克斯這樣談接納——不把樂樂與阿焦的競逐，簡化為善與惡的排擠對立，而是重新拋出一個問題：如果情緒是複雜的、經歷是多元的，那任何單一的元素，都不應該主宰定義一個人之所以為誰。

那麼樂樂私自抹除掉不好的記憶，只留下好的，是否也剝奪了萊莉從過往路徑裡反思，從中淬鍊出更深刻自我的機會呢？

於是我們可以看到，這一次的樂樂，不再總是逞強樂觀，因為人不可能永遠以正向敘事掌控一切。我們會悲傷，也會失望。如果成長並不會總是快樂，生活不只有非黑即白，那你願不願意轉過身，看見灰階裡的另一個自己？接受這些情緒隱藏的訊息？

焦慮、悲傷、恐懼，它們都是我們的一部分，唯有接納自己所有的情緒，才能抵達真正的自我實現。

允許自己如你所是，長成一個完整的人

從電影院回家的路上，一邊散步，一邊不自覺回想起，《腦筋急轉彎2》最後，萊莉在陽光灑落的體育館裡，感受微風輕拂，笑顏逐開，輕盈鬆弛的邁開步伐。

這一刻我們知道，她已經重新找回了打曲棍球的樂趣，找回友誼，也找回自己。

這個「自己」是由什麼組成的呢？一個人的面相很多，不是只有單一情緒可以代言我們。

然後發現，自信勇敢可以，偶爾搞砸也沒關係。

那我們可否不帶偏見地接納——原來我可以正向樂觀，也可以焦慮不安，我會有自私的時候，但同時我也是一個善美的好人。

最重要的是，我們能不能從一次又一次的經驗裡，去更新信念系統，辨別真正重要的事情。

允許自己，活得如你所是，才能長成一個完整的人。