《腦筋急轉彎2》從阿焦談「焦慮」：我們不會斷掉聯繫 但也不再讓你輕易傷害我

電影《腦筋急轉彎2》時隔九年，伴隨焦慮、羨慕、厭倦和尷尬，四種新情緒重回大眾視野，不只談情緒，還提長大。我們於是知道，原來長大是我有能力看見情緒，並且大大擁抱它。（以下有雷）

2015年，皮克斯推出《腦筋急轉彎》，用卡通包裝，將複雜、人們鮮少談論的快樂、驚訝、憤怒、厭惡、悲傷，五種原生情緒（Primary Emotion），轉化為具象的、易理解的故事。

可情緒是多變而複雜的，選項僅五種，難以完整表述所有我們感知的。九年後，《腦筋急轉彎2》推出，主角萊莉進入青春期，伴隨焦慮、羨慕、厭倦和尷尬，四種新情緒的出現。

這一次對於情緒，我們有了嶄新的認識。

情緒好複雜，但長大正是不斷覺察、辨識情緒的過程

事實上，人類擁有的情緒遠比電影呈現的還多。

根據加州大學心理學教授達赫．凱爾特納（Dacher Keltner）的研究，人類擁有的情緒達27種，隨著經驗到的事物越多，人類對於情緒的理解將會更加深刻且立體。

不過《腦筋急轉彎2》雖然僅擷取九種情緒，但卻透過角色的配色，巧妙地呈現情緒的複雜性。九種情緒，各自擁有代表色，細看你會發現每個情緒的顏色，其實互相交融，充滿細節。

1. 厭惡：厭厭的領巾和唇色，取自驚驚的紫色，代表厭惡的本質，可能源於對陌生事物的害怕。 2. 驚訝：驚驚的領結，取自怒怒的紅色，代表恐懼的背後，其實隱藏不敢言說的憤怒。 3. 憤怒：怒怒的頭髮，取自樂樂的黃色，代表發洩憤怒，可能是為了和快樂靠近。 4. 快樂：樂樂的頭髮和瞳孔，取自憂憂的藍色，揭示如若沒有憂傷，則無法感受快樂。 5. 憂傷：憂憂的眼鏡，取自驚驚的紫色，代表憂愁的其一來源，是擔心受傷的心理。

各種情緒，互相牽引，《腦筋急轉彎2》透過角色配色，立體化情緒矛盾的、複雜的、多重的一面，同時呈現，面對新情緒時，人們也許一開始會不適應，但我們終將了解到所謂長大，正是和這些情緒更靠近的過程。

《腦筋急轉彎2》阿焦：焦慮不會消失，但也不會總是出現

《腦筋急轉彎2》以代表焦慮的阿焦，作為故事線重點，人物刻劃的很深刻。

從一登場，阿焦就顯示緊張，向外炸開的頭髮，好像所有焦慮者的投射，大大小小的行李箱一併排開，他說話快，行動快，做任何決策背後都帶著避免受傷的意圖。

電影中，阿焦曾一度控管萊莉的大腦，任何事情都以最小程度受傷為唯一考量，謹慎的、如履薄冰的，將所有最糟情況，一一列出。

其實走到人生不同階段，我們或多或少都有類似情景，對於未知的、陌生的會有擔心，有趨吉避凶的傾向。然而焦慮就像大腦的內建警報系統，它的存在是為了確保安全，我們其實可以正常化的看待它。

就像電影後段，當遇到陌生事物時，阿焦雖然還是會害怕地想站在主控台的位置，為萊莉設想所有潛在危險，但如今的他知道自己不用總是出現，偶爾坐在位置上不作為也是種選擇。

我們因此可以相信，長大的一環是我們能坦然接受焦慮的存在，並且擁有勇氣，更靠近一點的去看，焦慮的根在哪裡，接著找到一個和焦慮共處的方式，是我不會和你斷聯，但也不再讓你輕易傷害我。

長大不是沒有情緒，而是學會看見情緒背後的需求

《腦筋急轉彎2》不只提情緒，還談成長。

成長好像雙面刃，一個人獲得更多能動性，去嘗試，去收穫的同時，肩負的責任可能更重，肩膀沉甸甸的，你也許因此發現，關於成長，我們有的認識少了一層——是那些抵達，是要拿快樂交換的。就像電影台詞：「我不知道該如何停止焦慮，也許成長的代價就是，你不再總是快樂。」

可即便我們不再總是快樂，但長大後的我們，卻擁有了更多的包容力，願意接受焦慮的、羨慕的、尷尬的等所有情緒，給予所有情緒一個大大的擁抱。

就像電影最後，所有情緒互相擁抱，各種情緒，都有存在意義，各司其職，無所謂好壞、優劣。

作為能感知情緒波動的人類，不管情緒帶給我們的經驗如何，都不要害怕感受自己的感受，因為真正重要的，不只是看見情緒本身，而是情緒背後，那些未被滿足的需求，接著坦然的、勇敢的接納他們。