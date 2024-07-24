快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

什麼是優勢思維？它讓你專注發揮天賦 有意識切換思考模式

時報出版／ 文．Grace（李冠萱）
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

什麼是優勢思維？

幫助你對優勢思維有整體性理解，先有概念後將有助於後續的應用。建議千萬不要超車跳過。

這幾年因為經營職涯服務平台，透過Podcast、實體工作坊、線上課程、一對一諮詢，陪伴了許多人度過職場低潮期，找到職涯下一步，我發現到，他們最核心的焦慮，其實都來自於「我只能這樣了嗎？」

不想受限於現在、想要看見自己更多的可能性，是追求進步的人，內心最渴望的。但是礙於組織的規範、主管的管理風格、現有職位的限制，有好多想做的事無法施展，甚至無法扮演真正的自己。當真正的自己被埋沒，深沉的無力感常在睡前襲來，對自己靈魂拷問：「現在的我到底在忙什麼？忙的意義在哪裡？我的未來又在哪裡？」

除了環境限制之外，在充滿雜音的這個年代，透過網路、社群媒體，每一秒我們都在接收產業趨勢、朋友動態……哪個新的技術還沒學到，會不會被淘汰？朋友比我年紀還小，怎麼已經升職了？大家都在斜槓、做自媒體，那我呢？我是不是也要開始做點什麼比較好？

在這麼多的成功樣貌中，哪個才是我該追尋的目標？好想做點什麼，但又不確定該做什麼。

如果你偶爾也有這樣的煩惱，我想告訴你，你不孤單。這種時候，我們要做的最重要的事，就是靜下心來好好的梳理自己，找到自己做得比別人好的地方（優勢），以及在哪裡最能發揮（定位）。

每一個人都有自己獨特的優勢，你可能只是還沒找到，或是還沒把它磨亮而已。

優勢思維帶給我的改變

「我想選擇和別人不同的路，可以嗎？」書的開頭，想和你分享一小段我的故事。

從小，我就是個興趣廣泛的孩子，學過芭蕾、珠算、鋼琴、直排輪……除了鋼琴因為父母的堅持，而持續學了六、七年之外，其他都撐不過一個學期。工作之後，我平均一年換一份工作，而且職能橫跨行銷、業務、PM……連產業都換了不少。一路上常被說「沒定性」、「三分鐘熱度」、「小心將來沒有公司敢用你」……

我的爸爸是公務員，媽媽在一間企業服務超過20年直到退休，在這樣注重專業與穩定的家庭長大，三分鐘熱度，而且沒定性的我，顯得有點令人擔心。

事實是，對我來說，「體驗」是我人生中很重視的價值觀。

這些事情如果我沒親身做過，我怎麼知道自己喜不喜歡、擅不擅長？

那如果「體驗」與「重視多樣性」是我的天性，我該和父母、師長建議的一樣，去追尋一條直直的、看得到終點的職涯嗎？

當時的我，覺得不行，所以在學生時代做了很多不同的打工：音樂教室櫃台、協會的行政助理、暑假到美國大峽谷餐廳當host、舞蹈表演、舞蹈教學等。比起念書，我更喜歡打工；比起行政工作，我更喜歡表演；比起定在一個位置上做事，我更喜歡跑來跑去。

這一路的實際體驗（現在回想起來，其實滿像做實驗的），讓我開始建立起自己對事物的喜好標準，更清楚哪些事情我做起來是有動力的、有優勢的，往這個方向靠近，我感覺生活是更充滿活力且正向的，我喜歡這種感覺：讓我感覺活著，且充滿力量。

以結果來說，現今我開啟了自己的事業，和信任的團隊一起努力，是職涯服務平台的創辦人，同時擁有職涯教練、講師、街舞老師、表演者等不同身分，在不同的角色中，交疊累積我的專業，組合成獨一無二的我，也因此擁有了多元成就的職涯。儘管我沒有照原本父母期待中的穩定發展，但不管是內在的成就感，或是外在財務的安全感，都讓我感到滿足、充滿動力，且父母也不用為我擔心。

回顧自己的職涯選擇，也許在當時，我並不明白為什麼做了這樣的選擇，但透過後來的整理，我發現幫助自己選擇的最大關鍵，就是「選擇自己最有優勢的選項」。這是「優勢思維」誕生的前傳，而我正是優勢思維的實踐者。優勢思維帶我找到一個屬於我的理想狀態，並且持續引領我往更理想的自己邁進。因此我希望這套方法也能協助你往你自己的理想未來前進。

記住！每個人都有屬於自己獨一無二的優勢，也都有屬於自己的理想未來。在無限可能的世界裡，和別人一樣就太無聊了，讓我們一起找到自己最特別的優勢和理想生活吧！更多多元的故事案例，會再後續慢慢與你分享。

努力彌補短處，還是全力發揮優勢？

不會爬樹的魚，真的很笨嗎？當然不是。但如果一隻魚終其一生都在練習爬樹，他到生命結束前的每一天，可能都在自我懷疑。

我想說的是，如果現在的你有點懷才不遇、覺得可以成就更多，但總有點使不上力、進步緩慢、失去動力……你也許不是不夠努力，而是被擺在了不對的位置上。

每個人都一定遇過迷惘或低潮，它有時候出現在剛畢業，不知道如何選擇第一份工作；有時候出現在日復一日的工作倦怠；有時也會出現在好不容易達成目標後，因為找不到下一個目標的失落。

但是，為什麼有些人的低潮迷惘比較久？有些人卻可以更快的走出低谷，邁向下一個高峰？

關鍵在我們是否能掌握自己的優勢，往自己真正想要的方向前進。

能夠掌握自己優勢的人，可以更快速的校正內在羅盤、辨識適合自己的機會、確立方向、有效努力，自然更有機會實現自己，達成理想目標！

「彌補短處並沒有錯，但發揮與生俱來的天賦，更有機會帶我們迎向成功。」

回想學生時代，幾乎是哪個科目不好就補哪科，常常被提醒要多花點時間把弱項補起來，這樣我們才能成為一個全才。但我們真的可能成為一個全才嗎？以及，我們真的有需要成為全才嗎？

高中我讀的是北一女中，可想而知，這裡聚集了全台北最會考試的女孩們。還記得那時候的我，明明念的是文組，但是歷史、地理總是奇差無比，即使前一天抱著課本念到睡著，隔天考試成績往往以不及格收尾。老實說，高一的我過得灰心喪志，總覺得我投入了這麼多時間，為什麼成果都比不上其他同學，充滿了各種懷疑自己的念頭。

好險，北一女除了很在意學科，也很注重五育均衡，所以課外活動也沒在少的。每個學期都有重點班際比賽，還規定人人都要參加，從啦啦隊比賽、合唱比賽、朗讀比賽、排球比賽……甚至到高三也沒有要放過大家，準備考大學之外，體育課還要自編舞蹈表演呈現、運動會進場表演……不一而足。雖然我的課業表現在班上不是很亮眼，但每到課外活動，我都感覺自己充滿活力，十分樂在練習。高三時期的自編舞蹈和運動會進場表演，我都是負責編舞和統籌活動的人，而那時候我其實還沒有學過跳舞。

現在，我除了正職經營職涯服務平台之外，也是一位街舞老師。很開心高中時，因為這些課外活動，讓我從中發現了「跳舞」這件我「有興趣」且「做得還不錯」的事情。上大學之後，花時間鍛鍊竟也發展成我的專業能力之一了。

每個人每天有的時間都一樣多，一天都是24小時，我們可以選擇將時間花在補強弱點，也可以選擇將自己與生俱來的天賦磨得更鋒利。彌補弱勢的結果，常常讓我們浪費更多時間、進步緩慢、心生挫折；相反的，發揮優勢往往讓我們進入心流、進步飛快且充滿自信。

如果我們選擇把有限的時間，投資在自己有優勢且有興趣的地方，自然的，我們渴望達成的目標，將更有機會實現。這，就是優勢思維想要帶給你的具體感受和正向改變。

所以，優勢思維是什麼呢？「優勢思維」是一種專注發揮天賦，並有意識地切換使用在各領域的思考模式。

每個人都有自己獨特的樣貌，當我們能準確地說出自己的傾向、偏好，也就更能找到適合自己的位置，發揮自己的優勢。因此我總是相信，「了解自己」是做任何重要決定前的第一步，而優勢思維想要做到的是「幫助你找到真實的自己，並用你的天賦打造優勢，突破現況、自我實現」。

倦怠、缺氧時，是了解自己的好時機！

講到真實的自己，有些人可能會說：職場上怎麼可能做自己？有這麼多利益關係、利害關係人要顧，職場上的我和真實的我，不可能一致吧！

但是，這個迷思往往就是造成大家在職場上感到痛苦的主因。

我看過太多人感到被困住、挫折、憂鬱，甚至懷疑自己，都是因為沒有辦法做「真實的自己」。有時候是希望能夠符合社會的框架、滿足別人的期待…… 所以隨波逐流，覺得別人認為的成功，就是自己也想要的成功，而裝扮成一個不是自己的人。有時候是擔心失敗、對自己不夠有自信、怕不被群體接受、怕被拒絕等，所以不敢發言、無法勇敢做出改變。久而久之，習慣了這個挫敗感後，我們就無法對工作或生活燃起動力了。這是很可惜的。

舉個例子來說，如果我是一個注重工作意義感的人，對於純粹追逐金錢利益感到厭煩，但是現在的公司凡事都以利潤為優先考量，甚至會抵觸自己在乎的意義感（可能是環保、人權、社會責任、自我實現……），那我一定會每天都感到很痛苦。最麻煩的是，周遭的親友都覺得自己的工作薪水高又穩定，讓我覺得離開這裡一定是瘋了吧！這時候，我的內在價值觀其實不斷在打架，就像被逼著要去爬樹的魚，在努力的過程中，可能數度感到無法呼吸。

所以，如果我們在做工作選擇時，只考慮到「工作能力符合」或是「薪資福利符合」這些外在條件，忽略了內在特質與需求，每天上班就會像是要戴上面具、去扮演一位不是自己的角色，也許一兩個月還可以，但時間一長，每天都像是在演戲，是會讓自己疲乏，甚至崩潰的。

如果你也有類似的經驗或感受，我想跟你說，你絕對不孤單。有太多太多人都面臨過這樣的狀況，我也曾經是。同時，我還要跟你說個好消息！就是「當我們面臨這種『缺氧』的環境時，其實就是了解自己的最好時刻！」透過解析現在的狀況，可以從中找到自己真正在意的價值觀、真正喜歡的事、真正有優勢的賽道。

在我做過的不同工作當中，有的同事很好相處，但工作本身無聊到讓我懷疑自己的價值；有的工作很有挑戰性，但主管的管理風格讓我無法適應；有的薪水不錯，但企業文化過於僵化……你也一定有你的兩難，你的取捨。不管現在的選擇如何，最重要的事情是讓自己擁有選擇權，這個「選擇權」裡面包含兩件事，一個是知道自己該如何選擇的標準，另一個是讓自己想留下可以留下，想離開可以離開的底氣。那要如何讓自己擁有選擇權呢？你需要掌握自己的優勢。

唯有掌握自己的優勢，能讓你更有自信地做出你想要的選擇。

※本文節錄自《優勢思維：最強自我分析！開啟人生與工作的更多可能性》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。

相關新聞

什麼是優勢思維？它讓你專注發揮天賦 有意識切換思考模式

不想受限於現在、想要看見自己更多的可能性，是追求進步的人，內心最渴望的。但是礙於組織的規範、主管的管理風格、現有職位的限制，有好多想做的事無法施展，甚至無法扮演真正的自己。當真正的自己被埋沒，深沉的無力感常在睡前襲來，對自己靈魂拷問：「現在的我到底在忙什麼？忙的意義在哪裡？我的未來又在哪裡？」

壓力爆表、人生失控？醫揭秘「4招」心念管理 重塑內在平衡

一般人若能做好心念管理，不僅對維持健康大有益處，當你重拾內心的坦然自在時，你的專注力、判斷力和覺察力，也會優於常人表現。同時，這對於預防失智也有極好的效果！繼續轉化對身心有害的慣性思維，從源頭預防情緒暴衝，避免血壓飆升，並管控壓力荷爾蒙。

了解 帶來愛情中的正能量…15道題測你對另一半的認識有多深

「如果你真的愛我、在乎我，你就會知道我要的是什麼了！而不是我付出了一切，在外工作一天回家後，回家看到你們已經吃過的飯菜。我想要的就是和家人一起吃頓晚餐，有這麼難嗎？」這樣的狀態可能裡面的議題不同，但這樣心情是否您也似曾相識呢？

暫時放下「不忠」的警鈴…開放式關係 一種更需要成熟心智的關係模式

「從此以後，王子與公主過著幸福快樂的日子。」這樣的故事結尾，曾在多數人心中迴盪，希望終有一天，能跟自己的唯一真愛相守到老。為了這樣的理想結局，伴侶們無不盡力溝通與磨合，堅信著只要這麼做，終將成就一段令人滿足的親密關係。然而，經過無數次磨合、調整與退讓，會不會曾有一絲懷疑：放下自己許多想望的人生，真的會讓人覺得滿足嗎？

我錯了…我可以如何修復外遇創傷？從伴侶2大症狀看應對方式

受傷的伴侶由於心靈受創的緣故身心狀態處在一個極度不安的情況中，甚至常常會有被情緒淹沒的情況，就像一個人溺水一樣的反應，只是他是被情緒淹沒。而每個人的反應會不同，多數看到的反應會是攻擊他人或自己、過度的討好、拒絕和否定情緒反應、喘不過氣來、作惡夢、突然的心慌與恐懼感…等等，這些都是很正常的，這些反應是本能要保護自己而準備的備戰狀態。

婦攜2女碧潭尋短卻獨活！有所萬能、有所不能…一窺家庭主婦「家醜不外揚」的困境

暑假甫開始幾日，很遺憾聽到近兩日令人心痛惋惜的新聞，一名三十多歲的中國籍配偶因長期家庭失和的緣故，在與婆家爆發口角衝突後，一時情緒失控攜兩名幼女負氣離家，前往新店碧潭尋短，最終造成兩名孩童溺斃、家庭破碎的悲歌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。