什麼是優勢思維？它讓你專注發揮天賦 有意識切換思考模式

什麼是優勢思維？ 幫助你對優勢思維有整體性理解，先有概念後將有助於後續的應用。建議千萬不要超車跳過。

這幾年因為經營職涯服務平台，透過Podcast、實體工作坊、線上課程、一對一諮詢，陪伴了許多人度過職場低潮期，找到職涯下一步，我發現到，他們最核心的焦慮，其實都來自於「我只能這樣了嗎？」

不想受限於現在、想要看見自己更多的可能性，是追求進步的人，內心最渴望的。但是礙於組織的規範、主管的管理風格、現有職位的限制，有好多想做的事無法施展，甚至無法扮演真正的自己。當真正的自己被埋沒，深沉的無力感常在睡前襲來，對自己靈魂拷問：「現在的我到底在忙什麼？忙的意義在哪裡？我的未來又在哪裡？」

除了環境限制之外，在充滿雜音的這個年代，透過網路、社群媒體，每一秒我們都在接收產業趨勢、朋友動態……哪個新的技術還沒學到，會不會被淘汰？朋友比我年紀還小，怎麼已經升職了？大家都在斜槓、做自媒體，那我呢？我是不是也要開始做點什麼比較好？

在這麼多的成功樣貌中，哪個才是我該追尋的目標？好想做點什麼，但又不確定該做什麼。

如果你偶爾也有這樣的煩惱，我想告訴你，你不孤單。這種時候，我們要做的最重要的事，就是靜下心來好好的梳理自己，找到自己做得比別人好的地方（優勢），以及在哪裡最能發揮（定位）。

每一個人都有自己獨特的優勢，你可能只是還沒找到，或是還沒把它磨亮而已。

優勢思維帶給我的改變

「我想選擇和別人不同的路，可以嗎？」書的開頭，想和你分享一小段我的故事。

從小，我就是個興趣廣泛的孩子，學過芭蕾、珠算、鋼琴、直排輪……除了鋼琴因為父母的堅持，而持續學了六、七年之外，其他都撐不過一個學期。工作之後，我平均一年換一份工作，而且職能橫跨行銷、業務、PM……連產業都換了不少。一路上常被說「沒定性」、「三分鐘熱度」、「小心將來沒有公司敢用你」……

我的爸爸是公務員，媽媽在一間企業服務超過20年直到退休，在這樣注重專業與穩定的家庭長大，三分鐘熱度，而且沒定性的我，顯得有點令人擔心。

事實是，對我來說，「體驗」是我人生中很重視的價值觀。

這些事情如果我沒親身做過，我怎麼知道自己喜不喜歡、擅不擅長？

那如果「體驗」與「重視多樣性」是我的天性，我該和父母、師長建議的一樣，去追尋一條直直的、看得到終點的職涯嗎？

當時的我，覺得不行，所以在學生時代做了很多不同的打工：音樂教室櫃台、協會的行政助理、暑假到美國大峽谷餐廳當host、舞蹈表演、舞蹈教學等。比起念書，我更喜歡打工；比起行政工作，我更喜歡表演；比起定在一個位置上做事，我更喜歡跑來跑去。

這一路的實際體驗（現在回想起來，其實滿像做實驗的），讓我開始建立起自己對事物的喜好標準，更清楚哪些事情我做起來是有動力的、有優勢的，往這個方向靠近，我感覺生活是更充滿活力且正向的，我喜歡這種感覺：讓我感覺活著，且充滿力量。

以結果來說，現今我開啟了自己的事業，和信任的團隊一起努力，是職涯服務平台的創辦人，同時擁有職涯教練、講師、街舞老師、表演者等不同身分，在不同的角色中，交疊累積我的專業，組合成獨一無二的我，也因此擁有了多元成就的職涯。儘管我沒有照原本父母期待中的穩定發展，但不管是內在的成就感，或是外在財務的安全感，都讓我感到滿足、充滿動力，且父母也不用為我擔心。

回顧自己的職涯選擇，也許在當時，我並不明白為什麼做了這樣的選擇，但透過後來的整理，我發現幫助自己選擇的最大關鍵，就是「選擇自己最有優勢的選項」。這是「優勢思維」誕生的前傳，而我正是優勢思維的實踐者。優勢思維帶我找到一個屬於我的理想狀態，並且持續引領我往更理想的自己邁進。因此我希望這套方法也能協助你往你自己的理想未來前進。

記住！每個人都有屬於自己獨一無二的優勢，也都有屬於自己的理想未來。在無限可能的世界裡，和別人一樣就太無聊了，讓我們一起找到自己最特別的優勢和理想生活吧！更多多元的故事案例，會再後續慢慢與你分享。

努力彌補短處，還是全力發揮優勢？

不會爬樹的魚，真的很笨嗎？當然不是。但如果一隻魚終其一生都在練習爬樹，他到生命結束前的每一天，可能都在自我懷疑。

我想說的是，如果現在的你有點懷才不遇、覺得可以成就更多，但總有點使不上力、進步緩慢、失去動力……你也許不是不夠努力，而是被擺在了不對的位置上。

每個人都一定遇過迷惘或低潮，它有時候出現在剛畢業，不知道如何選擇第一份工作；有時候出現在日復一日的工作倦怠；有時也會出現在好不容易達成目標後，因為找不到下一個目標的失落。

但是，為什麼有些人的低潮迷惘比較久？有些人卻可以更快的走出低谷，邁向下一個高峰？

關鍵在我們是否能掌握自己的優勢，往自己真正想要的方向前進。

能夠掌握自己優勢的人，可以更快速的校正內在羅盤、辨識適合自己的機會、確立方向、有效努力，自然更有機會實現自己，達成理想目標！

「彌補短處並沒有錯，但發揮與生俱來的天賦，更有機會帶我們迎向成功。」

回想學生時代，幾乎是哪個科目不好就補哪科，常常被提醒要多花點時間把弱項補起來，這樣我們才能成為一個全才。但我們真的可能成為一個全才嗎？以及，我們真的有需要成為全才嗎？

高中我讀的是北一女中，可想而知，這裡聚集了全台北最會考試的女孩們。還記得那時候的我，明明念的是文組，但是歷史、地理總是奇差無比，即使前一天抱著課本念到睡著，隔天考試成績往往以不及格收尾。老實說，高一的我過得灰心喪志，總覺得我投入了這麼多時間，為什麼成果都比不上其他同學，充滿了各種懷疑自己的念頭。

好險，北一女除了很在意學科，也很注重五育均衡，所以課外活動也沒在少的。每個學期都有重點班際比賽，還規定人人都要參加，從啦啦隊比賽、合唱比賽、朗讀比賽、排球比賽……甚至到高三也沒有要放過大家，準備考大學之外，體育課還要自編舞蹈表演呈現、運動會進場表演……不一而足。雖然我的課業表現在班上不是很亮眼，但每到課外活動，我都感覺自己充滿活力，十分樂在練習。高三時期的自編舞蹈和運動會進場表演，我都是負責編舞和統籌活動的人，而那時候我其實還沒有學過跳舞。

現在，我除了正職經營職涯服務平台之外，也是一位街舞老師。很開心高中時，因為這些課外活動，讓我從中發現了「跳舞」這件我「有興趣」且「做得還不錯」的事情。上大學之後，花時間鍛鍊竟也發展成我的專業能力之一了。

每個人每天有的時間都一樣多，一天都是24小時，我們可以選擇將時間花在補強弱點，也可以選擇將自己與生俱來的天賦磨得更鋒利。彌補弱勢的結果，常常讓我們浪費更多時間、進步緩慢、心生挫折；相反的，發揮優勢往往讓我們進入心流、進步飛快且充滿自信。

如果我們選擇把有限的時間，投資在自己有優勢且有興趣的地方，自然的，我們渴望達成的目標，將更有機會實現。這，就是優勢思維想要帶給你的具體感受和正向改變。

所以，優勢思維是什麼呢？「優勢思維」是一種專注發揮天賦，並有意識地切換使用在各領域的思考模式。

每個人都有自己獨特的樣貌，當我們能準確地說出自己的傾向、偏好，也就更能找到適合自己的位置，發揮自己的優勢。因此我總是相信，「了解自己」是做任何重要決定前的第一步，而優勢思維想要做到的是「幫助你找到真實的自己，並用你的天賦打造優勢，突破現況、自我實現」。

倦怠、缺氧時，是了解自己的好時機！

講到真實的自己，有些人可能會說：職場上怎麼可能做自己？有這麼多利益關係、利害關係人要顧，職場上的我和真實的我，不可能一致吧！

但是，這個迷思往往就是造成大家在職場上感到痛苦的主因。

我看過太多人感到被困住、挫折、憂鬱，甚至懷疑自己，都是因為沒有辦法做「真實的自己」。有時候是希望能夠符合社會的框架、滿足別人的期待…… 所以隨波逐流，覺得別人認為的成功，就是自己也想要的成功，而裝扮成一個不是自己的人。有時候是擔心失敗、對自己不夠有自信、怕不被群體接受、怕被拒絕等，所以不敢發言、無法勇敢做出改變。久而久之，習慣了這個挫敗感後，我們就無法對工作或生活燃起動力了。這是很可惜的。

舉個例子來說，如果我是一個注重工作意義感的人，對於純粹追逐金錢利益感到厭煩，但是現在的公司凡事都以利潤為優先考量，甚至會抵觸自己在乎的意義感（可能是環保、人權、社會責任、自我實現……），那我一定會每天都感到很痛苦。最麻煩的是，周遭的親友都覺得自己的工作薪水高又穩定，讓我覺得離開這裡一定是瘋了吧！這時候，我的內在價值觀其實不斷在打架，就像被逼著要去爬樹的魚，在努力的過程中，可能數度感到無法呼吸。

所以，如果我們在做工作選擇時，只考慮到「工作能力符合」或是「薪資福利符合」這些外在條件，忽略了內在特質與需求，每天上班就會像是要戴上面具、去扮演一位不是自己的角色，也許一兩個月還可以，但時間一長，每天都像是在演戲，是會讓自己疲乏，甚至崩潰的。

如果你也有類似的經驗或感受，我想跟你說，你絕對不孤單。有太多太多人都面臨過這樣的狀況，我也曾經是。同時，我還要跟你說個好消息！就是「當我們面臨這種『缺氧』的環境時，其實就是了解自己的最好時刻！」透過解析現在的狀況，可以從中找到自己真正在意的價值觀、真正喜歡的事、真正有優勢的賽道。

在我做過的不同工作當中，有的同事很好相處，但工作本身無聊到讓我懷疑自己的價值；有的工作很有挑戰性，但主管的管理風格讓我無法適應；有的薪水不錯，但企業文化過於僵化……你也一定有你的兩難，你的取捨。不管現在的選擇如何，最重要的事情是讓自己擁有選擇權，這個「選擇權」裡面包含兩件事，一個是知道自己該如何選擇的標準，另一個是讓自己想留下可以留下，想離開可以離開的底氣。那要如何讓自己擁有選擇權呢？你需要掌握自己的優勢。

唯有掌握自己的優勢，能讓你更有自信地做出你想要的選擇。

※本文節錄自《優勢思維：最強自我分析！開啟人生與工作的更多可能性》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。