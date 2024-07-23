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壓力爆表、人生失控？醫揭秘「4招」心念管理 重塑內在平衡

時報出版／ 文．洛桑加參
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

半導體產業講究良率管理，晶圓良率越高，企業越具競爭力。知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師在他的著作《不生病的藏傳煉心術：護你身心均安的內在醫學》中提出了一種觀點：企業追求競爭力，個人追求的則是生命力。比起晶片更為奧妙的人生，自然也需要好好來管理。管理什麼呢？一般人若能做好心念管理，不僅對維持健康大有益處，當你重拾內心的坦然自在時，你的專注力、判斷力和覺察力，也會優於常人表現。同時，這對於預防失智也有極好的效果！繼續轉化對身心有害的慣性思維，從源頭預防情緒暴衝，避免血壓飆升，並管控壓力荷爾蒙。以下4個方法，我們一起來探討：

＃理解「所願不遂」是一定會發生的事

所願不遂，意思是心裡期望的事情沒有發生或不符合預期。這種情況本身沒有傷害性，但由此產生的怨懟、憤恨之情，長期累積下來，會對身體造成傷害，尤其常表現在胸腔各部位的疾患。關鍵在於，所願不遂本身無害，真正有害的是我們對它的看法與反應。對治的方法很簡單，就是要清楚知道願望不一定都會實現。這看似悲觀，實際上是一種積極的處事態度。願望的成就需要多種因素共同作用，而非單一因素。以希望員工盡責為例，與其命令或脅迫，不如打造一個愉快的工作環境，讓員工自願地盡力工作。這需要提供合理待遇、良好工作環境、互相激勵的同事、休息室、獎勵制度和清晰的願景等多方面的努力。每個心願的實現，都依賴於許多人的共同努力，若執著於單一因，必定無法如願，且常令人心生苦惱。

＃知道自己可以不必對每件事都做反應

不知道大家有沒有看過桌球發球機？它會一直吐出桌球讓人練習揮拍。我們生存的這個世界，其實也就像一個巨大的「發球機」，不斷會有東西朝你發射，有時出球頻率之快，讓人疲於奔命還應接不暇。不同的是，桌球發球機只吐桌球，來了你就打，完全沒問題。而這個世界發球機，丟出來的東西可就千奇百怪啦，你可別傻傻全都接下。這樣會累死，還會因為太累而脾氣暴躁。應對世界，原本玩心轉為嗔心，那是很痛苦的一件事。世界發球機的真正規則是：不必全都揮拍，選想打的打就可以。看到球你才打，若朝你發射出一坨大便、一隻妖怪、一顆炸彈，快快閃開就是。看清楚、再揮拍，懂了遊戲規則，你或許會發現，這世界發球機遠比一般家用桌球機好玩多了。

＃習慣性遠離不利生的行動心態和言語

養生的大原則就是多多累積健康「小福報」、儘量斷離不利生的「小罪惡」，最後正負相加，超過六十分及格，你就達到無病無憂健康衰老的條件。不過，說是最容易，做起來是最麻煩。我們犯懶時常常是前進兩步退一步，前進一步倒退十步，想減肥卻越減越肥，很多計劃控制體重的人，都曾遇過。

不過別氣餒，到最終結算前，我們都還有機會幫自己累積分數。也都可以互相提醒，互相打氣，養成趨吉避凶的習慣。有意識遠離傷害身心靈的行動、心態和言語。常常這樣做，等進入善循環階段，養生就會變得輕而易舉，不用再花那麼多力氣。蛻變過程中可能會出現一些不適感或好轉反應，這都很正常，請繼續堅持下去，別讓這不適感趕走未來更好的自己。

＃將憤怒焦慮厭世視為身心靈調整訊號

圖為《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》書封。時報出版提供
圖為《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》書封。時報出版提供

一般被稱為「負面情緒」的憤怒、焦慮、厭世等等，並非全然一無是處。它們可能是你身心靈失衡的提醒。將負面情緒視為「微徵兆」，它們或許還可以幫我們提前預防一些疾病的發生或惡化。比方說，慢性疲勞的人、交感神經過度亢奮的人、血糖不穩的人、帶有敵意性格的人、心存偏見的人，都比一般人更容易火大。而睡不好的人、脾胃失養的人、腦神經傳導物質失衡的人、有心理創傷的人，焦慮起來更是沒完沒了，很難喊停。至於厭世，休息不夠的人、罹患憂鬱症的人、腦霧腦過勞的人，也都有機會遇到。永遠不要因為出現負面情緒而苛責自己，好好理解這些調整訊號，我們定能逐步恢復健康。

※本文節錄自《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。

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