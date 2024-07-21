了解 帶來愛情中的正能量…15道題測你對另一半的認識有多深

「如果你真的愛我、在乎我，你就會知道我要的是什麼了！而不是我付出了一切，在外工作一天回家後，回家看到你們已經吃過的飯菜。我想要的就是和家人一起吃頓晚餐，有這麼難嗎？」這樣的狀態可能裡面的議題不同，但這樣心情是否您也似曾相識呢？

在諮商現場很常看到來談者有著這樣的心情，Bowen博士認為這樣的心情來自於人在面對越是親密的關係時，越會產生「情緒融合」的現象，這個現象若沒有留意到，往往會帶著我們進入了關係的盲區，也就是認定「關係中的彼此都能在不用互動時就完全的知道彼此的狀態」，這來自於我們還是嬰幼兒時被父母照顧的經驗，當時我們不用表達我們的需求，父母就可以給予照顧和回應。

為了讓我們更真實地靠近彼此，我在諮商的過程中常邀請來談的伴侶和家人一起分享這些情感背後的故事，這些故事相當的重要，Bowen博士認為就是這些故事建構了我們的「情緒程式」，因此當我們能夠聽到、了解到這些故事對我們伴侶和家人的重要性時，我們的這些情緒程式就有了更豐富的資訊來和彼此靠近。

這裡和您分享我常用的一些小方法來讓增加我們分享和說故事的能力。壹、我們先透過愛情地圖來做簡單的問答；貳、彼此對答案，這裡好好地分享和介紹彼此答錯的地方；最後參、建立專屬與您們的愛情方程式。

壹、拓展愛情地圖

1. 我能說出另一半最好朋友的名字。□是 □否 2. 我能說出另一半目前正承受的壓力。□是 □否 3. 我能說出兩個最近惹惱另一半的人。□是 □否 4. 我能說出一些另一半的人生夢想。□是 □否 5. 我非常清楚另一半的宗教信仰。□是 □否 6. 我知道另一半喜歡怎麼樣的性暗示。□是 □否 7. 我能列出另一半最討厭的親戚名字。□是 □否 8. 我能說出另一半最喜歡的歌星是誰。□是 □否 9. 我能列出如果另一半中樂透後最想做的三件事。□是 □否 10. 我的另一半清楚我目前最大的壓力是什麼。□是 □否 11. 我知道另一半一生中最害怕的事情。□是 □否 12. 我能說出另一半最討厭被如何對待。□是 □否 13. 我能列出另一半人生中最大的抱負與希望。□是 □否 14. 我知道另一半最喜歡吃的三道菜。□是 □否 15. 我的另一半認識我最好的朋友。□是 □否 16. 我的另一半知道我喜歡怎麼樣的性生活。□是 □否 17. 我能詳細說出愛上另一半的第一印象是什麼。□是 □否 18. 我知道我另一半最喜歡怎樣的約會。□是 □否 19. 我覺得另一半相當了解我。□是 □否 20. 我的另一半清楚知道我的希望與抱負。□是 □否 21. 我知道另一半在生氣時我可以如何示好。□是 □否

貳、對答案、說故事

透過彼此核對答案的時候分享對方答錯的題目正解，以及讓彼此能更知道這些題目對自己後來價值觀、人生觀的影響。

參、創造專屬的愛情方程式

最後，邀請您和您的伴侶或家人可以自己設計題目讓彼此施作，有什麼重要想讓彼此知道的事情都可以藉此分享，如果有想要保留的題目也可以保留，因為生活中我們也會隨著經驗的不同而有不同的體會。

感謝您閱讀到這裡，也感謝您自己撥時間認識了「新的知識」，上面的方法是我自己運用起來很有收穫的方式，也協助了許多伴侶和家庭關係增溫，祝福您也能透過這樣的方式任您的關係越來越靠近與自在。

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