暫時放下「不忠」的警鈴…開放式關係 一種更需要成熟心智的關係模式

「從此以後，王子與公主過著幸福快樂的日子。」這樣的故事結尾，曾在多數人心中迴盪，希望終有一天，能跟自己的唯一真愛相守到老。為了這樣的理想結局，伴侶們無不盡力溝通與磨合，堅信著只要這麼做，終將成就一段令人滿足的親密關係。然而，經過無數次磨合、調整與退讓，會不會曾有一絲懷疑：放下自己許多想望的人生，真的會讓人覺得滿足嗎？

與眼前的伴侶進行親密互動，腦海中卻浮現女體交纏、眾星拱月的畫面？或是安穩於伴侶的可靠踏實，但望向機智風趣的他者，意外感受到戀愛般的悸動？這些都可能是我們生活中，埋在心底，卻真實存在的需求與渴望。

暫時放下「不忠」的警鈴，把法律與道德枷鎖放在自己身上前，先一步想想有沒有一種可能：讓人覺得滿足的關係型態，並不一定是一對一的？

「開放式關係」，在強調個人的自由和自主，及多元文化與價值的現代社會，成為一個可思考的選項。解構傳統對親密關係的定義，試著從關係本質中，探索不同的愛與連結形式，並根據每對伴侶的獨特需求和價值觀調整相處方式，為伴侶們再建構更個別化、更接近讓彼此滿意的關係型態。

開放式關係看似充滿希望，卻是一條不容易的實踐之路，需要關係參與者相對成熟的心理素質，以建立和維持關係的健康。以下是經營開放式關係的幾項關鍵要素：

一、誠實與透明

在開放式關係中，誠實是關鍵要素。這不僅包括對伴侶誠實，也包括對自己誠實，承認自己的情感和需求。透明度是建立信任的關鍵，保持資訊的開放和共享，讓自己的思考脈絡可以被伴侶理解，減少誤解和猜疑。

二、信任與安全感

信任是開放式關係的基石，這需要時間和個人生命經歷來建立和維護。透過誠實溝通和言行一致，確保伴侶感到安全和被愛，是維持開放式關係穩定的重要因素。

三、情緒管理與同理

具備管理自己情緒的能力，尤其是在面對嫉妒、不安或不確定感時。理解和體會伴侶的感受和需求，並在情感上給予支持和安慰，可以為變化中的關係型態帶來安定。

四、自我認知與自信

了解自己的需求、情感和身心界限，是實踐開放式關係的基礎。這包括了解自己的優點、缺點、價值觀以及對嫉妒和不安的敏感程度。擁有足夠的自我效能與價值感，有助於應對嫉妒與不安。

五、有效溝通技巧

開放式關係中的溝通需要明確、直率和尊重。伴侶能夠盡可能不具攻擊性坦誠自己的感受和需求，表達對其感受的理解和關注，並能夠傾聽和同理對方的觀點。

六、開放與包容

願意思考和探索不同的關係形式和生活方式，包容不同的情感和需求，尊重伴侶與自己的選擇和自由。

七、界限設置與遵守

明確和伴侶協商並設置雙方可接受的界限，確保彼此都感到舒適和安全。遵守設定的界限，體現信任和尊重，亦維持關係的可控感和安全感。

八、自我反思與成長

從實踐中學習，定期進行自我反思，評估自己的行為和情感反應，並與伴侶互相交流，尋找改進和成長的機會。

開放式關係是一種充滿生命力的關係型態，伴侶們在實踐中不斷學習和成長，使關係隨之變化。而藉由心理諮商專業的支持和指導，將協助伴侶更有技巧地建立和維持健康、穩定及滿意的關係。除了滿足需求之外，透過不斷地探問、感受與調整，伴侶們對自己、他人乃至生命的體驗與連結將更加深刻。無論這段關係最終是否達到理想中的模樣，有一個或一些人陪伴自己經歷這一切，已是人生中彌足珍貴的際遇。

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