我錯了…我可以如何修復外遇創傷？從伴侶2大症狀看應對方式

「我在確定要結婚前就開始慢慢的結束其他段感情，但有一位對象不同意，於是就讓我的未婚妻知道了，她非常痛苦，我也相當自責。我很愛我的未婚妻，但面對她的痛苦我好像無能為力…」，小天沉痛的說著（#此為虛擬情境）。

情感外遇，在美國婚姻治療的臨床手冊中歸類為PTSD，因此在治療有情感外遇的創傷時除了當事人需要有創傷知情的概念，另一半也會需要有相關的知識來安撫創傷，關於當事人的心情安頓推薦您看我之前的另一篇文章「我被外遇了!!怎麼辦??給在感情中受傷的你的安心指南」。

我們一邊認識PTSD-創傷後壓力症候群，一邊解說可以如何回應，在外遇的修復治療中最常見的就是外遇者已經切斷一切關係，想要回到關係修復中，但伴侶的創傷反應讓他不知所措。

一、情緒淹沒

受傷的伴侶由於心靈受創的緣故身心狀態處在一個極度不安的情況中，甚至常常會有被情緒淹沒的情況，就像一個人溺水一樣的反應，只是他是被情緒淹沒。而每個人的反應會不同，多數看到的反應會是攻擊他人或自己、過度的討好、拒絕和否定情緒反應、喘不過氣來、作惡夢、突然的心慌與恐懼感…等等，這些都是很正常的，這些反應是本能要保護自己而準備的備戰狀態。

安撫被淹沒的心情

學習安撫受傷伴侶的心情相當重要，這樣伴侶才會藉此慢慢相信您會願意照顧並且有能力照顧到，這對信任的重建相當重要。

這裡建議在伴侶平時穩定時可以討論會希望如何被照顧，或是您可以透過日常生活的觀察來提出您想為伴侶做的照顧方式，並且在穩定時試著做看看。當情緒淹沒來臨時反覆的安撫並且觀察伴侶和自己怎麼安撫最適合。

若您們沒有想法，也可以試試以下的方式：慢慢地摸摸背、幫伴侶輕柔的按摩、在旁邊聽伴侶訴說苦痛和流淚或讓伴侶好好地罵一頓出出氣。

二、警覺反應

警覺反應它會讓伴侶的大腦自動產生所有可能跟外遇事件有關的連結，可能會突然浮現外面情人對伴侶說的話，可能當您帶著手機上廁所、拿著手機離開現場講或看著手機笑時，伴侶就開始認為您又再跟哪個情人聊天…等反應，這些也是正常的，此時的反應都是大腦提醒伴侶要做好更壞的打算，以避免再次受傷。

真誠與透明

這段時間您需要將您生活的規劃提前讓伴侶知道，並且能夠提出驗證的方法，例如工作出差時到哪裡都可以傳個訊息、撥個電話或是發個照片給伴侶，可能的話也讓可以協助同型的親友一同讓伴侶知道可以怎麼聯繫。

另外這段時間手機和電腦都需要在伴侶有需求時自由的瀏覽，雖然伴侶可能在什麼都找不到的情況還無法相信是真的。這部分就是讓伴侶重建對您的信任，讓伴侶知道您的改變是可以說到做到的。

若情人是您的工作同事或是家庭生活中的親戚，那麼一定要在會碰到面的事前向伴侶說明，為何會接觸、以及您會怎麼互動，若是意外碰到也請依定要向伴侶說明。

最後也是較為辛苦且不容易的部分，就是要向伴侶好好的說明當時為何會有外遇的發生，以及最後您是如何做出決定想和伴侶繼續走下去的，這部分比較難用文字說明，若您有需要歡迎您找尋專業的心理師協助，陪您一起整理。

希望這篇可以協助到您與伴侶在面對這突如其來的創傷事件時，有著一個方向好好的一同修復關係，祝福看到這邊的您。

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