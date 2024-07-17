婦攜2女碧潭尋短卻獨活！有所萬能、有所不能…一窺家庭主婦「家醜不外揚」的困境

暑假甫開始幾日，很遺憾聽到近兩日令人心痛惋惜的新聞，一名三十多歲的中國籍配偶因長期家庭失和的緣故，在與婆家爆發口角衝突後，一時情緒失控攜兩名幼女負氣離家，前往新店碧潭尋短，最終造成兩名孩童溺斃、家庭破碎的悲歌。

從新聞窺見的雖然只是一個家庭生活的縮影，卻訴說不完「家家有本難念的經」的無奈，我相信沒有人願意看見這樣的憾事發生，但也希望大眾有機會從社會對「家庭主婦」角色的期待去思考發生了什麼事情。

打掃乾淨的房子、美味的佳餚、接送孩子上下學、盡心侍奉公婆、對家庭成員的一切瞭若指掌……等，這很可能是大家對於「家庭主婦」的想像。

對家庭主婦「萬能」的期待，就更難體會她的「不能」之處。

社會對家庭主婦很常有的迷思和錯誤認知，往往使得她們更為挑戰，像是：對家中經濟無貢獻、沒有一技之長、缺乏對職涯的抱負與遠見、把孩子和家裡照顧好就足夠……等，都會讓家庭主婦們容易產生低自我價值、多重角色（媽媽、妻子、媳婦）挑戰等困境。若這些因素加上文化差異、語言隔閡、生活經驗迥異，磨合的難度提高累積成家庭生活中的不定時炸彈。

我在諮商室遇到一些年輕的家庭主婦，因為比起身邊同齡的朋友們更早邁向婚姻之路，與朋友聊天的話題缺乏交集，容易漸行漸遠、失去人際支持，也有經常被認為日子「過太爽」的無奈，甚至因為當時的花樣年華褪色成糟糠面容，對自我產生的厭惡感，已然忘記當時憧憬的是什麼幸福模樣。

這個社會看似改變很多，但還是有很多約定成俗的舊習在其中。無論是誰都要關注自己的身心狀況，傾聽自己的內在聲音，並試著接納、調適、長出更多的自己，強化個人的支持系統。

「家醜不外揚」的觀念綑綁了許多人認為遇事得獨自忍受壓力和折磨，但往往向各方資源求助、理解不需自己苦撐面對困境，是我們需要的「外援」，也是為各種苦難的解套。如果你/妳也正遭逢人生的低谷與衝擊，請允許自己尋求適合自己的外援。

期盼這個社會，無論什麼角色都能給予彼此更多的包容和溫柔。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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