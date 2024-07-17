當憂鬱來敲門…「5狀態」你並不孤單 它告訴你：別承擔太多、好好休息

這幾年來，許多公眾人物都在公開的平台上分享自己曾罹患憂鬱症與康復的心路歷程，讓憂鬱逐漸成為大家關心與重視的話題。我自己也感受到大家對於談論及面對自己心理健康議題的接受度提高了。

在憂鬱的狀態下，你可能會經歷下列不同的狀態（仍有個別化的差異）：

一、極度低落

這時的你，身心狀態是疲憊沉重的，可能對於生活各種事物都提不起勁、沒有情緒的起伏及沒有動力做任何事。

二、內心的兩股力量拉扯與對抗

憂鬱的人內心常常會有兩種聲音在打架，其中一個聲音一直以來在心中比較強勢，例如：我一定要不斷進步才是好的；而另一個聲音可能是長期被我們打壓、卻也是很真實的一面，如：我好累、我好想休息、我不想一直配合別人…

過去強勢的聲音主導一切，我們也不以為意，通常是生命遭遇一些事件打破了某個平衡，得以讓那個弱勢的聲音稍微探出頭，讓我們發現它。

三、負面思考的迴圈

你可能會有自我批評、覺得自己很糟等想法不斷出現。雖然你身邊的人看你整天躺在床上、看似什麼都沒做，可是你知道你的頭腦一直在高速運轉、內耗，根本沒有休息到。

四、記憶與思考功能受損

你可能也會覺得很容易忘記事情，發現即使做簡單的決定變也困難了。

五、伴隨焦慮、恐慌

因為對自己的狀態有負向的評價，也會影響到人際與行為上的退縮，而在面對周遭親友的關心或是工作上的任務時，可能會更不能相信自己可以勝任，而產生焦慮、恐慌的情緒。

如果再看這篇文章的你也正經驗上述的狀況，你並不孤單。你會經歷這些，並非代表你不好。或許反而是因為過去的你曾承擔太多，憂鬱就像是靈魂在敲你的心門，告訴你：它好想休息、喘口氣。它也可能正在用不同的方式提醒你：過去你的生活、對待自己的方式需要調整了。

你也可以試著做些什麼幫助自己好一些：

一、「允許」的自我對話

當你又覺察到自己無法接受當下的狀況時，可先試著深呼吸，告訴自己：「我允許我現在是這樣，但不代表我一直會如此。」

二、降低自我要求的標準

先把自己想像成剛開始學走路的孩子一樣，不馬上要求他學會跑步，而是允許他用自己的速度跨出步伐，並給予肯定；也可以想像自己是一個園丁，而我們的內心是一座花圃。我們的任務是保護那好不容易長出的信心幼苗、給它時間慢慢長好，不要被「我很糟糕」的想法給再度摧毀。

三、搭配一些生理的自我照顧

如每天給自己時間出去走走散步、曬曬太陽、定時好好吃飯、服用魚油等保健品，或是像一些非侵入性的生理介入方式。

四、允許情緒流動

你可以用畫畫、聽音樂、找信任的人傾訴等方式，讓內在累積的情緒可以流動出來。

五、尋求專業資源的協助

我自己也曾是過來人，能感同身受當身處憂鬱低谷時，非常渴望與需要一個支持的力量拉自己一把。就像我先前文章提到的比喻：太陽其實一直都在，有時候我們需要自己選擇先將窗簾拉開，陽光才會進來。

我們大部分的人在憂鬱的狀態下，常會認為自己會永遠這樣下去。好消息是：並非如此！憂鬱症的康復像是鋸齒狀向上的歷程。在每天的生活中，我們仍會經歷心情的起伏，需要的是成為自己最好的陪伴者。當濃霧逐漸散去，這段深刻的經歷也會成為生命中寶貴的一部分。

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