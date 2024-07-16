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江坤俊與劉藺秦交往歷程曝光！伴侶追求刺激是否會破壞感情？心理師揭開真相

時報出版／ 文．林萃芬
名醫江坤俊與老婆劉藺秦上節目談婚後生活。 圖／擷自YouTube
名醫江坤俊與老婆劉藺秦上節目談婚後生活。 圖／擷自YouTube

江坤俊醫師在2020年《單身行不行：名醫背後的偉大女人》節目中分享與太太劉藺秦的愛情故事。始於大學時代的牌局比賽。江醫師回憶道：「我在大一的時候第一次見到她，那時我剛開始學打橋牌，還不太熟練。有一次比賽中，我注意到了她。打橋牌的女生本來就少，而她又是其中非常厲害的一個。她長髮飄逸，身材瘦削，正是我理想中的女孩。她的技術高超，吸引了很多男生圍著她轉，但我心中充滿了競爭意識，總覺得她應該會注意到我。」後來幾次比賽，我們漸漸熟悉。有一次在淡江的比賽結束後，我追上她，要了她的電話號碼，這才有了後來的故事。

我們剛開始交往時，我感覺非常舒服。她從小生活刻苦，早早社會化，而我只專注於讀書，對社會上的事一無所知。她懂得撫平我內心的不滿，知道如何讓我開心。婚前，她總是順從我，讓我感覺跟她在一起沒有壓力。結婚後，剛開始並沒有太大變化，隨著各自事業的發展，彼此的關係也發生了微妙的變化。江醫師說：「結婚後，她有了自己的事業，眼界也越來越高。生活上的柴米油鹽醬醋茶，甚至買房買車的事，我都交給她決定。」劉藺秦則表示：「現在他回到家就東西亂丟，叫他收拾或準備東西都不會。對他來說，他是個理工男，連擦桌子都想用吹風機。」她打趣道：「在家裡，我就像個全能工人，負責所有雜事，從換燈泡到馬桶。」

伴侶覺得最無聊的三件事情是什麼？

專業諮商心理師林萃芬在她的新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中分享了一個有趣的故事。她提到有一位男性朋友曾經向她抱怨過「世界上最無聊的三件事情」。他說，第一件無聊的事情是和朋友打麻將卻不算錢。第二件無聊的事情是教自己的親妹妹游泳。而第三件無聊的事情則是和自己的太太跳三貼舞。

這三件事情乍看之下，似乎互不相干，其實有一個共通點，就是都不夠刺激。同樣的問題如果拿去問不同的人，得到的答案也不太一樣，另一個男性朋友的答案便完全不同，他認為世界上最無聊的三件事情，一是洗碗，二是釣魚，三是結婚；而這三件事的共同性則是，都必須固定待在一個地方不能亂跑，缺乏變化的感覺，讓朋友感到窒息。從伴侶覺得最無聊的三件事情，或多或少可以看出他不喜歡的事物是什麼？裡面有什麼共同性？還蠻有參考的價值。

伴侶的刺激需求是高？是低？

對於那些對刺激需求高的人來說，當生活變得安定規律，沒有任何變化時，他們便會覺得人生枯燥乏味，做什麼事情都提不起勁來。相反的，對於刺激需求低的人而言，當生活變化多端，需要同時應付各種狀況時，他們則會神經緊繃，無法承受過重的壓力。根據我的長期觀察，酷愛冒險刺激的人多半有以下這些人格特質。他們喜歡從事生活探險，嘗試沒有做過的事情，並且經常會跟別人討論自己的冒險之旅。他們不斷追求新奇的事物，從不會錯過任何新產品，並且熱愛認識新朋友和學習新事物。這些人精力過剩，永遠停不下來。而在親密關係中，他們需要強烈的興奮感才能得到滿足。這些特質使得他們對於日常生活中的安定和規律感到無法忍受，總是渴望著更多的挑戰和刺激。

愛上刺激，渴望無限新鮮感，長相廝守，需瞭解彼此需求

不過，同樣是追求刺激，每個人熱愛的項目不太一樣，有些人追求的是「感官刺激」；有些人追求的是「感覺刺激」。在追求刺激的類型中，有一群是追求性愛的刺激，他們欣賞各種不同類型的性愛對象，所有追求對象在他們的眼中，都有與眾不同的優點，以及值得誇獎的魅力。也因此，他們也不喜歡做重複的事情，不管伴侶有多少優點，或多大的魅力，他們依然無法固定下來。

圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供
圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供

如果要刺激需求高的人，壓抑追求新鮮感的衝動，那他們就會莫名其妙的情緒沮喪，不只會對親密關係感到厭倦，甚至連生活都會感到無聊。當你愛上一個人，並且決定和他長相廝守時，不妨花點心思瞭解：對方的刺激需求是高？或是低？然後再反問自己相同的問題。因為在親密關係中，很難壓抑慾望，只能順從渴望，所以，倘若自己或親密伴侶是屬於刺激需求強烈的族群，就要做好情感上需要冒險犯難的心理準備了。

※本文節錄自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。

伴侶 劉藺秦 江坤俊

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