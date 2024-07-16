北市幼兒園爆狼師「性侵未停職」…38個情境 教孩子如何避免熟人性侵
※近期幼兒園狼師性侵孩童的議題甚囂塵上，《【圖解】女孩的安全教育課》書中提到，根據統計資料，在「熟人犯案」的案件中，教師、教職員占極大比例，如何提醒孩子的防範意識、建立自我保護的防護罩呢？《【圖解】女孩的安全教育課》模擬38個暗藏性侵危機的情境與正確的應對方法，教孩子一眼辨識熟人、陌生人、同齡異性等披著羊皮的狼，學會提高警覺與自我保護。
萱萱一直對媽媽所說的「任何職業的人都有可能性侵小女孩」耿耿於懷，因為萱萱很尊敬老師。有一天，她終於忍不住問媽媽：「那老師也會性侵小女孩嗎？」媽媽說：「老師也有可能呀。」媽媽還舉了一個借指導作業之名，摸學生屁股和後背的老師被警察抓到的例子。最後，媽媽語重心長地說：「性侵害跟職業沒有關係。任何職業都有好人和壞人，但壞人只是很小一部分。」這讓萱萱終於弄明白了關於老師的疑惑。
可能發生哪些危險？
1. 壞老師假借工作需要之名，侵犯了女學生。
2. 如果學校老師是壞人，那麼侵犯事件就容易頻繁發生。
3. 壞老師偽裝性高，不容易被察覺。
4. 女學生大多忌諱「老師身分」，不敢揭發罪行。
遇到危險容易犯的錯！
1. 「因為他是老師，所以我不敢說。」
→不要替壞老師保守秘密。
2. 「他說這是正常的，我相信了，老師應該是對的。」
→壞老師的話不能信。
3. 「老師要我做什麼，我都服從。」
→大多數時候，聽老師的話沒錯，但壞老師的話一定不能聽。
正確的作法
1. 大多數的老師是好人，但也有個別的壞人
就像相信世間好人有很多一樣，大多數的老師是好人，但也有個別的壞人。
2. 如果發現老師有性侵害行為，要勇敢的說出來
尊敬老師是傳統美德，但如果老師有性侵害行為，一定不能忍受和縱容。自己應該勇敢的說出來，這跟是否尊師重道沒有關係，對壞老師無需尊敬！
3. 懷疑老師性騷擾自己，一定要先告訴父母
有些老師性侵害的行為可不只是一兩次，而是長達數年，很多家長卻被蒙在鼓裡。一旦懷疑老師性騷擾自己，一定要先告訴父母，不管是不是誤會，都讓成年人來判斷。
（本文出自《【圖解】女孩的安全教育課：面對38個危險情境，這樣保護自己》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）
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