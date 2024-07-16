北市幼兒園爆狼師「性侵未停職」…38個情境 教孩子如何避免熟人性侵

萱萱一直對媽媽所說的「任何職業的人都有可能性侵小女孩」耿耿於懷，因為萱萱很尊敬老師。有一天，她終於忍不住問媽媽：「那老師也會性侵小女孩嗎？」媽媽說：「老師也有可能呀。」媽媽還舉了一個借指導作業之名，摸學生屁股和後背的老師被警察抓到的例子。最後，媽媽語重心長地說：「性侵害跟職業沒有關係。任何職業都有好人和壞人，但壞人只是很小一部分。」這讓萱萱終於弄明白了關於老師的疑惑。

可能發生哪些危險？

1. 壞老師假借工作需要之名，侵犯了女學生。

2. 如果學校老師是壞人，那麼侵犯事件就容易頻繁發生。

3. 壞老師偽裝性高，不容易被察覺。

4. 女學生大多忌諱「老師身分」，不敢揭發罪行。

遇到危險容易犯的錯！

1. 「因為他是老師，所以我不敢說。」

→不要替壞老師保守秘密。

2. 「他說這是正常的，我相信了，老師應該是對的。」

→壞老師的話不能信。

3. 「老師要我做什麼，我都服從。」

→大多數時候，聽老師的話沒錯，但壞老師的話一定不能聽。

正確的作法

圖為《【圖解】女孩的安全教育課：面對38個危險情境，這樣保護自己》書封，如何出版社提供

1. 大多數的老師是好人，但也有個別的壞人

就像相信世間好人有很多一樣，大多數的老師是好人，但也有個別的壞人。

2. 如果發現老師有性侵害行為，要勇敢的說出來

尊敬老師是傳統美德，但如果老師有性侵害行為，一定不能忍受和縱容。自己應該勇敢的說出來，這跟是否尊師重道沒有關係，對壞老師無需尊敬！

3. 懷疑老師性騷擾自己，一定要先告訴父母

有些老師性侵害的行為可不只是一兩次，而是長達數年，很多家長卻被蒙在鼓裡。一旦懷疑老師性騷擾自己，一定要先告訴父母，不管是不是誤會，都讓成年人來判斷。

（本文出自《【圖解】女孩的安全教育課：面對38個危險情境，這樣保護自己》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）