要結婚了…「靈魂十問」教你判斷眼前的他是不是對的人

一個南京的朋友告訴我，她最近陪妹妹去登記結婚，長了很多見識，感覺現在結婚，學術氛圍可真是太濃厚了。登記處不但有「新婚學習區」，有資深老師進行一對一函授，還有一份神叨叨的，哦不，沉甸甸的「愛情問卷」，讓新人們頓時有了暴擊靈魂的儀式感……完全可以把這看作「婚前輔導班」。

「輔導班」問卷上列出的十道靈魂大拷問思考題，我那個已經結婚七年的朋友看了之後大呼「好傢伙」……瞬間感覺婚姻登記處這個原本平淡無奇的單位忽然披上了哲學的霞光，顯得神聖起來。這「靈魂十問」是這樣的：

一、我可以很清楚地說出為什麼和現在的配偶結婚 二、知道配偶目前面臨的壓力 三、知道配偶生命中三次以上的重要時刻 四、覺得配偶很瞭解自己 五、配偶有很多令我欣賞的地方，三件以上 六、我喜歡和配偶共同討論問題 七、閒暇時光，我期待與配偶一同度過 八、如果配偶某一天過得很糟糕，會告訴我 九、我能傾聽配偶訴說，並盡力理解配偶的想法和抱怨 十、配偶經常在解決問題方面給我幫助

我看完之後的第一反應是：幸虧是結婚前做這張問卷。如果是結婚後，恐怕很多人看完第一題就想站起來把卷子吃了。

第一題「我可以很清楚地說出為什麼和現在的配偶結婚」太萌了，就好像問「你能清楚說出為什麼自己上了一所職業技術學校卻沒上清華北大嗎」。

不客氣地說，如果我在結婚前就擁有婚後十年的眼界、格局、智慧、閱歷、經驗，那麼恐怕我不會選擇這個配偶，而是會選擇「再看看」。如果沒什麼看頭，那我可能會和我的事業、我的財富、我的自由結婚吧。當然，對配偶來說，可能也同樣是這麼想的。

後面的大部分問題，性質都差不多。可能對新婚的年輕人來說，這些問題都充滿了情感色彩和唯心傾向，讓他們感覺到愛的厚重、責任的偉大、互相瞭解和包容的深邃，簡直太引人深思了！但我想，當他們結婚多年後回過頭來再看看，才能真正理解那些問題中潛藏著的深意。

比如第四題：「覺得配偶很瞭解自己」。有一次我看到一部網路影片，一個女生講述「遇到了Mr. Right（對的人）」的喜悅，那個Mr. Right只認識她幾天就充分瞭解到她早上只喝紅茶配牛奶，吃火鍋無辣不歡，宵夜一定要有肉，冰淇淋愛吃抹茶味……她覺得「這麼努力瞭解我的男人，應該是命中註定的Mr. Right吧……

女孩呀，你以為你這是餐廳老闆娘招聘廚子嗎？婚姻裡哪有什麼真正的Mr. Right，多數只能有兩成right，好一點的能達到五成，其餘的就只能靠我們自己往中間地帶靠攏，到頭來能讓你慶幸的可能不是他是你的Mr. Right，而是「哇，太棒了，他還不算太差……」，並且會驚奇地發現「別人家的老公好像看起來更像是你的Mr. Right……」。

等結婚三、五年，進入柴米油鹽瓶頸期，有了小孩來添亂之後，相信我，你說的最多的一句話可能就是「你根本不瞭解我想要的是什麼！」所以說啊，千萬別要求某個人全面瞭解你，因為人都是會變的，就像婚前小鳥依人的女生，婚後也有可能變得十分剽悍。你叫配偶理解你？算了吧，你也理解不了他的心理落差啊。

又比如第七題：「閒暇時光，我期待與配偶一同度過」。嘖嘖嘖，真是史上最大的廢話。這話問新婚燕爾的小夫妻，那不是白問嗎？他倆不就是因為想二十四小時膩在一起才結的婚嘛。這話應該問我們這樣的中年夫妻啊！記住，中年夫妻才是婚姻的真相。閒暇時光？期待與配偶一同度過？實在對不起，絕大多數的成熟、理性、平穩、真實的婚姻（比如我和十三姊夫這種婚姻）──配偶不在身邊的時候才是自己的閒暇時光。

這問卷，都不考慮人是一個不斷變化的物種，現在的回答和五年、七年、十年、二十年後的回答，可能會大相逕庭。無論怎樣的回答都不會阻礙人類邁入婚姻的步伐，當然，也不會阻止一些人走出婚姻的步伐。

比如「我可以很清楚地說出為什麼和現在的配偶結婚」： 婚前──因為他就是我要找的人。 婚後──因為當初瞎了眼。 比如「知道配偶目前面臨的壓力」： 婚前──沒有壓力。 婚後──我就是他的壓力，他就是我的壓力。 比如「覺得配偶很瞭解自己」： 婚前──他瞭解我勝過瞭解自己。 婚後──他連自己都不瞭解，更別說瞭解我了。

至於後面幾道「昇華」的題，例如第八、第九、第十題「如果配偶某一天過得很糟糕，會告訴我」、「我能傾聽配偶訴說，並盡力理解配偶的想法和抱怨」、「配偶經常在解決問題方面給我幫助」：

我給各位描繪一個包含了以上三個問題的實際應用場景吧。我跟配偶說：「我今天累得心慌頭疼焦慮煩躁。」他會說：「少看手機，缺乏運動。」

你看，我過得糟糕告訴他了吧？我傾訴自己的想法和抱怨了吧？我也在試圖從他那裡得到解決和幫助了吧？而配偶那永恆的單純與專一，停留在了「指導我多運動和遠離手機」。如果知道了這才是婚姻的終極答案，那個充滿儀式感的問卷還有多少存在的價值啊？！

可以這麼說，「婚前輔導班」只能給出一些形而上、華而不實的宏觀指導。而婚姻裡真正的難題，就算是開書考，你翻遍婚前輔導教科書，也找不到一個有用的標點符號。

「知道配偶生命中三次以上的重要時刻」，這個多少有點找碴吧，沒什麼特別重要的時刻的人，是不是還不配結婚呢？我知道那玩意還不如知道「我的到來是不是他生命中的重要時刻」。

「我喜歡和配偶共同討論問題」，這是自討苦吃吧，我有跟他討論問題然後生一肚子氣的工夫，不如我自己先把問題解決了，善待乳腺和腦細胞。

其實我們都明白，政府為了讓婚姻穩定，給大家打好預防針，真的操碎了心。這就有點像某種免責條款，又有點像某種終身保固──

結婚前我可是給你們上過「輔導班」的，你們對著這十條靈魂拷問，摸著自己的肚子想想清楚，以後萬一要離婚，再摸著自己的肚子回憶一下當初自己回答了「是」的問卷，你們還好意思離婚嗎……

紙上得來終覺淺，結一次婚才是真。

婚姻就像是一個不講武德的突擊考試大拼盤，會隨時隨地抽測，平時學習不認真、複習太敷衍的人，都過不了。

也許有人以為，上了「婚前輔導班」，就是贏在了起跑線上，能輕鬆應對婚姻裡的各種小考大考。對不起，「輔導班」的補習都在框框裡，可考試考的永遠是超出範圍。教的都不考，考的教不了。

沒用的一教就會，有用的一學就廢。學廢了你就不結婚了，結婚率就下降了，那可不行。

做這種問卷，還不如直接完善法律，然後在結婚前來一次法律教育就完事了。比如「喪偶式婚姻」、「詐屍式育兒」、「空降式指導」、「意念式恩愛」……全都得寫進婚姻法「違法行為」那一欄裡，處罰手段寫具體點。

當然，不只這些，促進婚姻和諧共生的細枝末節還有很多，全都寫進法條。「婚前輔導班」就負責召集大家一起大聲朗讀，然後背誦、考試，及格的就登記結婚，不及格的說明不配結婚，讓他們回去冷靜。冷靜期就設三個月，不能再短了。

這樣其實挺好的，結婚率可能降低了，但高品質婚姻的比例提升了。低品質婚姻少了，離婚率不也低了嗎？挺好的。

圖為《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》書封，寶瓶文化提供

其實所有精神較為健康、內心較為強大的已婚女性，一直致力於描繪婚姻真實的面貌，從不避諱自黑、自嘲。但婚姻和家庭，除了一地雞毛，也總會有幸福感、安全感、依偎感。苦的拿出來吐槽，讓別人高興高興；甜的留著自己享受，一般不讓人知道。

真正的勇士是在看透生活的本質之後依然熱愛生活，各界不必對婚姻的本質遮遮掩掩，應該大大方方，要對大家充滿信任，誰還不是明知山有虎偏向虎山行的好漢？

（本文出自《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）