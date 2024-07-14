別人家的另一半比較圓？作家：老公其實沒變 但就是「不變」才是問題

週末我朋友帶小孩來跟我一起吃飯，她八歲多的女兒刷著手機影片發出各種感慨：

「人家的爸爸做飯真厲害，他要是我爸爸就好了……」

「這個爸爸英語真好啊，要是我爸英語也這麼好就好了……」

「人家的爸爸自己會畫繪本，他要是我爸爸就好了……」

我朋友飯吃著吃著都聽不下去了，對她女兒說：「好了好了，不要羨慕人家了，你就這個命，攤上了這個爸爸，以後你還是多指望我吧，對我好點。」

我悄悄問我朋友：「那你老公會什麼？」

她說：「做什麼都不行，出差第一名。」

我和朋友聊起了她當初是怎麼看上她老公的。她說：「成熟，話少。」我說：「這不是挺好的嗎？說明還是有亮點的。」她說：「當初的成熟到現在就是老氣橫秋，沒有趣味，當初的話少現在就是悶葫蘆，跟女兒都不知道說什麼。以前覺得他穩重，現在發現穩重過頭了，除了體重在長，別的都在原地踏步，十幾年來沒有進步，高開低走。」

唉，其實也不是高開低走，是女人的進步太明顯。所以我們也別老抱怨男人會變了，人家其實沒變，但就是不變才是問題。女人才是最會變的那個，變得更獨立更能幹更有思想境界，自然就看那個不變的人不爽了。

同一個男人，在不同時間段，甚至不同地理位置、不同環境下，都能被我們下不同的定義，就像在做小變色龍實驗，不管他是誰，都能被我們想辦法發現不一樣的顏色。

當初千挑萬選，找了這麼個穩重的、成熟的、話少的……一旦結婚，算了，什麼優點不優點的，日子能過就過，不能過也先湊合過，過著過著就走到離婚冷靜期了，老天都幫你離婚難。就像考大學一樣，當初千軍萬馬搶一座獨木橋，好不容易搶到了，擠進去了，一旦進了大學就以為是人生贏家一樣放飛，能學就學，不能學也湊合學，學著學著就畢業了，都不用你費多大力氣。嚴進寬出，睜隻眼閉隻眼也就走完了人生的大半。

對女人來說，自以為自己精挑細選的配偶，一定會在婚後投桃報李的吧。結了婚才知道，好傢伙，原來自己才是來投桃報李的那一個。又能怎樣，本著嚴進寬出的原則，繼續修煉唄。

但是從男人的角度來說，正好相反，他們對另一半是寬進嚴出。談戀愛時男人會把所有優點放大，就算直男也能讓你感覺挺浪漫的，咳，小女孩真的純真包容。他不會對你提要求，你還以為他覺得你是上天賜給他的禮物。

一旦結婚，你就不是禮物了，你就是個合夥人。男人對老婆的各種標準就會瞬間提高──最好立馬蛻變成一個懂事的妻子、孝順的兒媳、生育一條龍自動化程度很高的流水線，然後還得把孩子教育好，同時兼顧家庭與工作……就算嘴上不說，大多數男人的內心都是有一套標準化要求的。

結果就是，你做得很好他們可能覺得是應該的，你做得不夠好他們會覺得你不稱職。什麼是職？老婆的職應該是什麼？法律沒有給出條例，但是男人的心裡自有一套標準。

娶老婆前：只要是個女的就行。娶回家之後：三頭六臂才行。

寬進嚴出，就是男人對待婚姻和配偶的內心戲。

這就是為什麼有不少男人可以對自己缺少家庭付出而心安理得，因為他們是在婚姻裡嚴進寬出的那個人，人家覺得一旦領了結婚證書就萬事大吉了，可以放飛啦。而女人往往重感情、重責任，進入了寬進嚴出的婚姻之後更想努力把家經營好。

爸爸可以肆無忌憚地出差、不管家、不陪孩子、不像「別人家的爸爸」那樣讓孩子找到傲嬌的理由，他們也不會覺得心裡不安，甚至會感覺「我在養這個家，我才是最不容易的那個」……

但媽媽們同樣賺錢養家，就不會肆無忌憚逃離，也不會不管家不管孩子，會想盡辦法多陪伴一些，看到「別人家的媽媽」有什麼本事我們也會盡量去靠攏，不讓孩子失望。

婚姻裡註定是不公平的，小到基因大到道德觀，都決定了女性是對自己要求更嚴格的那個。

但我並不認為男性不可以被訓練。

開頭提到的那個朋友，嘴上說不要身體卻很誠實，對老公照顧得無微不至，根本就不用他做什麼家務，更不需要他帶孩子。所以說，很多老公的嚴進寬出，都是老婆慣的。

而很多女人的寬進嚴出，也都是自己在跟自己較勁。

圖為《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》書封，寶瓶文化提供

其實現在的大學都沒那麼輕鬆了，不但進門嚴，進去之後也不能鬆，競爭很激烈，鬆一鬆就把前途鬆沒了。婚姻也有這個趨勢，以為進入婚姻之後就可以高枕無憂、不用努力就能躺贏的男人，將會越來越多地被回歸單身。

因此，無論男女，幸福都是自己爭取來的，大家還是得心裡有數啊。

（本文出自《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）