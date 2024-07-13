中年夫妻相處之道：假裝單身 可以減少婚姻裡90%的煩惱

成年人很多時候會靠做夢來彌補生活的蒼白。我也會經常暢想一下未來，我比較側重做最壞的打算，時不時描繪一下可能會出現的淒涼晚景或蓬勃的夕陽紅，誰知道呢？但十三姊夫聊到未來的養老時總感覺一定會很蓬勃，因為基本上，等這批「七十後、八十後」實現財富自由的時候，都該養老了，而普遍只生了一個小孩的我們，未來養老的大趨勢就是去養老院。

我們不是怕給孩子增加負擔，是嫌孩子太給我們增加負擔。

搞不好還要給孫子孫女輔導功課和接送補習班。有那工夫，我寧願我們以後被孩子送進老年大學，而且是帶宿舍、含吃住，最好還帶醫護的那種。我每天晚上做自己的朗誦作業和鋼琴練習，週末還去老年班和曲藝書法課，和一群從一線退居二線的有文化有情懷的中產老頭兒交朋友，多帶勁啊。至於孩子他爹嘛，報個套餐，跟老哥們一塊打太極、下象棋、釣魚，還能坐綠皮火車去川藏線玩玩。

養老院單人房是一種剛需。

根據廣大中年婦女的民意，未來養老院裡的「夫妻雙人房」這種配置是個雞肋。要麼是單人房，夫妻倆一人一間，最好還隔一兩個樓層。距離產生美，否則天天抬頭不見低頭見，出門進門眼裡都是他，還花那麼多錢住養老院幹麼，住這兒不就圖換個眼不見心不煩嘛。

而對未來的養老院營銷方來說，真正賺錢的項目應該是推出市場需求度更高、受歡迎程度更大、更容易吸引顧客的套餐，比如「閨密／兄弟樓層買一送一」、「姊妹淘／兄弟連套房優惠搶訂」……畢竟奮鬥了一生，努力了大半輩子，老了該有條實現「短暫自由」的路。但是吧，還不能離得太遠，有些事還是只有夫妻間可以互相扶持，比如我生病了你給我端茶倒水，你生病了我給你捏肩捶背。

結婚多年後，大多數女人對「單身」和「自由」的強烈追求往往是很抓馬的，她們哪怕進了養老院，也是「寧和閨密一張床，不跟老公一間房」；但你要是真叫她們離婚，讓她們真的恢復單身，她們又不離，嫌麻煩。這也許可以稱為「龐克式婚內單身」：一邊保持婚姻，一邊不是單身勝似單身。

近幾年，「單身」成了一個熱門的討論話題。我看到一則報導，說中國一共有過三次單身潮，現在正在面臨第四次。

第一次是第一部《婚姻法》頒行，給法規否定了封建主義婚姻制度，一大批封建殘餘婚姻得到了解除，好多人恢復了單身。

第二次是二十世紀七○年代，知青返城掀起離婚潮，造成了不少人回歸單身。

第三次是二十世紀九○年代後期，在改革開放自由思想影響下，傳統家庭觀念發生變化，離婚率劇增，導致很多人成了單身。

前三次都是因為離婚太多導致單身潮出現，現在這第四次就不一樣了，是因為太多人壓根就不結婚，一直單著。

現在對很多年輕人來說，單身成了一種普遍現象或熱門形態，人們對婚姻的觀念已經逐漸改變。以前看到三十歲以上的人未婚，朋友們都很著急地問：「還不結婚啊？」

現在，尤其是在一、二線城市裡，看到低於三十歲的人結婚了，朋友們都很著急地問：「這麼早結婚啊？」

我看過一份結婚率統計報告，結婚率最低的五個省市分別是：上海0.45％，浙江0.61％，天津0.61％，江西0.62％，山東0.63％。

看看，上海的結婚率才0.45％，這是人性的扭曲還是道德的淪喪？哦，也可能是上海人最怕窮吧，因為我還看過另一個小調查──「你覺得為什麼現在的年輕人越來越不想結婚了？」在「沒錢」和「寧缺毋濫」兩個選項裡，前者投票數高達五萬八千票，後者只有三千多票。

雖然「恐婚」以及「沒有對的人結婚」占據了大多數單身人士的單身理由，然而，「沒錢」還是成了「不想結婚」的主要原因……

除了主觀不想結婚，客觀阻礙結婚的因素也越來越多了，為降低結婚率做貢獻的人和事真的不少，比如離婚冷靜期。

若離婚不自由，則結婚無意義。

所以「主動單身」的人越來越多了，大城市的女孩們覺得自己以一頂百、獨立自由，又能賺錢又會享受，為何要結婚讓另一個人來分享自己的財富、瓜分自己的快樂、共擔彼此的痛苦呢……

但大家沒注意到，其實第五次單身潮早就在如火如荼地上演著，那就是「婚內單身」大潮。

別忘了，還有一種單身叫「喪偶」：有的人有配偶，但是她已經單身了。

有次看到網上的一篇貼文：「我問媽媽不結婚可以嗎？媽媽說，如果外面煙花四起，街坊鄰居飯味溢出，大街上一家人手牽手出行，你能忍住不哭就可以。」大家看完一定覺得生活的煙火氣還是要在家庭的氛圍中才能得以延展吧，沒有結婚，孤身一人，還是淒淒切切、冷冷清清，好悲涼的感覺啊。

但話鋒一轉，網友的回覆亮了：「街坊鄰居飯味溢出，誰做飯？誰洗碗？誰收拾屋子？誰帶孩子？大街上一家四口出行，學區房買了嗎？兩個孩子功課誰教？孩子聽話嗎？我在外面逛街吃飯，拎著剛買的蛋糕和奶茶準備回家打遊戲、看小說，迎頭撞上蓬頭垢面、一臉疲憊、拎著孩子的小夫妻，很難忍住不笑出聲……」

這就說明，未婚單身一族有很多人已經看到了「婚內單身」的情形時有發生。

在一些婚姻裡，確實會出現很多孤獨的人，一個人做飯、一個人洗碗、一個人收拾屋子、一個人帶孩子、一個人教功課、一個人帶著小孩到處上補習班……和未婚單身人士相比，婚內單身的人可能只是多了一個孩子和一堆負擔而已。

單身的形式幾乎都在，單身的快感卻不怎麼有。

所以好多人不明白，結婚到底是為了什麼？以後的人類，可能越來越趨向於單身式生活了，無論是真單身，還是偽單身。而眾多單身形式中最高境界應該就是「婚內單身」。

那是只有「單」卻沒有自由的單身，是只有「單」卻不能推卸責任的單身，是只有「單」卻羈絆更多的單身，這是一種更偉大、更博愛、更充滿人道主義光輝的單身，同時還為結婚率、生育率、二胎率做著或大或小的數據貢獻。

比起未婚單身和離婚單身，婚內單身可謂是更充分體現了一個人的包容性、精神耐磨性、情緒穩定性。正因如此，婚內單身才看起來那麼高級。

但大多數人的「龐克式婚姻」是有期限的。

據說，在每年大學新生報到後，會出現一波離婚潮。那些「婚內單身」了多年卻又不離的「龐克夫妻」，終於瀟灑地邁出了那一步。

定力更好的「龐克夫妻」們，還能再繼續上演若干年和諧婚姻，哪怕在退休、養老開始後都依然持續著婚姻狀態，但可以把「單身」的形式多元化、豐富化，比如給自己再買一套房自己住……

有人透過結婚來實現重組，有人透過離婚來降低風險，但還有一些更厲害的人，表面按兵不動，實際上已經在內心深處過上了另一種想要的生活，實現了靈魂的大和諧。

人這一生在伴侶關係這件事上有很多選擇，但目的只有一個──讓自己活得舒坦，所以單身也不一定就是最優解。見招拆招，一個人才能真的活好。歸根到底，無論婚內婚外，自己有經濟實力，才能活得更好。

以前大家都說：夫妻間最長情的告白就是「去養老院我還願意和你一個房間」，以後更深情的告白應該是「我會努力賺錢，以後贊助養老院蓋兩幢樓，你一幢，我一幢」。

圖為《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》書封，寶瓶文化提供

有一次，我和幾個朋友一起吃飯，有一位是二寶媽媽，她也不知受了什麼刺激，來了就問我：「你知道什麼是十級孤獨嗎？」

這我可太知道了，十級孤獨不是一個人住院嗎？

我想到了我三年前的那次住院手術，醫師語重心長地跟我老公說：「我們準備把你太太的手術放在明天。」

我老公頓時一愣，緩了緩，問醫師：「明天幾點？」

醫師說：「早上八點，第一檯。」

我老公聽完，長舒一口氣，拍著大腿說：「那太好了，我明天晚上才出差，早上手術沒問題，我還能給我老婆簽字。」

說完，我們倆來了個默契對望，同時爆發出了槓鈴般的笑聲……

現在回想起來，當時病房裡的一堆醫師和護理師應該是在想：「這兩個人肯定是有點什麼病吧。」

（本文出自《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）