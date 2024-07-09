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江坤俊「不缺異性」為何還要性騷節目搭擋？兩性專家揭1關鍵：男人天生獸性

聯合新聞網／ 綜合報導
「愛家名醫」江坤俊被爆出不倫戀女護理師和性騷擾醜聞，形象一夕崩壞。圖取自臉書粉專
「愛家名醫」江坤俊被爆出不倫戀女護理師和性騷擾醜聞，形象一夕崩壞。圖取自臉書粉專

「愛家名醫」江坤俊身兼作家、主持人、網紅等身分，暖男形象讓他擁有一票粉絲，在醫界具備一定的知名度。不久前他被爆出不倫戀女護理師和性騷擾醜聞，形象一夕崩壞。有網友好奇江坤俊的生活不缺異性，為何還要騷擾其他女性？對此兩性專家指出，這是某些男人「天生的獸性」。

兩性專家、性諮詢治療師欣西亞在臉書粉專指出，日前收到網友的提問，內容為「好奇江坤俊都有護理師了，又有醫生頭銜，自動送上門的異性應該不缺吧？幹嘛還去性騷擾其他女性呢？有必要嗎？」。

欣西亞引用一句俗話「妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不著」，來形容已婚男人的花心程度，並補上一句「偷屁偷？有時候直接用強的，才爽」，藉此凸顯某些有家庭男人扭曲的心態。欣西亞表示，古代劇裡頭的老爺和官人明明已經妻妾成群，卻還要去調戲其他良家婦女，原因是主動投懷送抱的女人沒挑戰性、不好玩，當口袋裡有銀子，青樓酒館走一遭，要什麼有什麼，「隨便挑還怕買不著嗎」？

然而良家婦女就不同了，正是因為她們對想要偷吃的男人不為所動、沒興趣，也懶得正眼看人，因此啟動了某些男人天生的獸性，畢竟「人家不要他越想得到」。男人抱持著「我就是要征服妳！嘿嘿…看妳往哪兒跑」的念頭，然後上演兩個人圍桌子繞圈圈的劇情，即便古裝劇中女子大喊「官人不要，你再來我就要叫」，官人也會色眯眯地摩拳擦掌說「妳叫啊，妳叫也沒人聽得見」。

欣西亞分析，如今時代不同了，現代女性受到騷擾，已不必跟對方囉嗦、曉以大義，只需大聲喝止，直接往上通報，「甚至往男人最脆弱的地方一踢就對了」。

貼文一出，有粉絲留言表示「家裡養的雞都不好吃，要去外面，親自抓到的野雞才夠味」、「通常事業有所成就的男人，容易在感情上也會覺得自己無往不利，征服女人就像拓展自己的事業版圖一樣，慾望總是特別的大」、「自以為是的人，直接像這次一樣給他痛的領悟，直接社死，以為自己無所不能可以任性而為，踢到鐵板了吧」。

江坤俊

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