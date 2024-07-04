「愛家名醫」江坤俊人設翻車…好老公也會出軌？心理師揭外遇背後13個驚人真相

根據媒體報導，愛家名醫因與護理師的不正當關係而陷入醜聞。太太對此發表了正式聲明，表示家庭關係一切正常，老公仍然每天回家。你是否曾想過，外遇背後隱藏的心理動機和誤解是什麼？專業諮商心理師林萃芬在其著作《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中指出，外遇現象並非僅僅是表面的背叛，往往涉及深層的心理動機和錯誤的認知。從性關係的和諧是否能預防外遇，到穿著和外貌是否會影響忠誠度，這些都是值得探討的議題。林萃芬認為，情感的糾結和複雜的心理往往是外遇行為的根源。那麼，究竟是什麼讓一個人走上外遇的道路？事實與普遍的認知可能有很大不同。以下是一些常見的外遇迷思：

有責任感的人不會外遇？諮商的過程中碰過太多在家人眼中是「好伴侶、好爸爸」的人，依然可能會有外遇，會引發外遇，有時候跟當時心理的轉折有關，不少肩負太多責任、自我要求很高的人，往往會不自覺承受過多壓力，這個時候就可能會渴望擁有一個輕鬆自在的空間，讓自己喘口氣。

如果伴侶間的性關係不好，就會導致外遇和婚姻不幸福。事實是，很多發生外遇的伴侶性關係都還蠻協調的，感情也非常融洽恩愛，也因此，伴侶關係越好，發現外遇的衝擊就越大。

性愛與婚姻關係，沒有多大關聯，老夫老妻都是這樣的。這個觀念是一個很大的迷思，事實是，婚姻中的「性關係」與婚姻的「滿意度」是有顯著相關的，對男性尤其重要，婚姻幸福的先決條件是「性生活滿足」，與「婚姻品質」的滿意度是互相關聯的，所以，還是要用心經營性生活。

迷思四、性關係能解決婚姻中的衝突嗎？

性愛可以產生親密感，事實是，性愛可以製造身體的親近感，卻不能拉近心理的親密感，感受良好對女性特別重要，不少丈夫習慣透過性關係來化解衝突，但另一半往往不領情，還是要瞭解、照顧伴侶的情緒與感受。

迷思五、幸福的婚姻是否真的能完全解決性問題？

婚姻幸福就不會有性困擾，事實是，工作壓力與子女教養，都會引發性困擾，重要的是，互相關心彼此的身心狀況。

迷思六、性愛的頻率，能真實反映一段關係的和諧與幸福程度嗎？

性愛頻率的多寡，會顯示出彼此關係是否協調、幸福。事實是，性愛頻率會受到情緒狀態以及身體疲勞程度的影響，譬如，孩子哭鬧讓人心神不寧，或是照顧孩子花費太多精神，已經無心無力經營性愛關係，因此，不能單憑性愛頻率多寡，作為「感情幸福指標」的唯一參考。

迷思七、「文科男」是否比「理科男」更容易有外遇？

刻板印象經常將「文科男」描繪為感性且開放，相對地，「理科男」則被認為是理性且內斂。根據這些標籤，有些人會認為「文科男」較可能有外遇，相反地，「理科男」則不太可能這麼做。但實際上，在科學園區工作的人們都知道，這種說法實際上是一個大迷思。

迷思八、戀愛時的忠誠，能否預示婚後無外遇的生活？

談戀愛的時候不會劈腿，結婚後比較不會外遇，事實是，很多堅信自己不可能會外遇的伴侶，都有可能因為某些特殊狀況而感情出軌。

迷思九、伴侶的穿著打扮，能預測他們是否會有外遇嗎？

注重穿著的伴侶比較會有外遇，邋遢不修邊幅的伴侶比較不會有外遇。事實是，不注重外表的伴侶可能會因為其他因素而感情出軌，像是跟第三者天天相處，或是第三者很會照顧人，都有可能會開展一段婚外情。

迷思十、那些反對婚外情的人，真的不會外遇嗎？

討厭家人外遇，不認同婚外情的人，比較不會發生外遇。事實是，不少外遇者都會感到懊惱與自責，自己做了「自己最討厭的行為」。

迷思十一、老實且生活簡單的人，真的較少發生外遇嗎？

個性老實、生活簡單的人，比較不會有外遇，事實是，很多受傷者都覺得自己被伴侶的表象所欺騙，從來沒有想過伴侶會背叛自己，也因此很難接受事實。

迷思十二、出軌，僅僅是為了性關係嗎？

很多人認為伴侶會外遇是因為對伴侶「心理疲勞」，新的對象可以帶來新鮮感，引發高度激情，感情出軌就是為了性關係，事實是，也有一些外遇狀況僅止於聊天、吃飯，彼此陪伴，還有的第三者是為了獲得關注，拒絕發生性關係。

迷思十三、若提前防範，外遇真的不會發生嗎？

如果早點注意、早點預防，就不會發生外遇，事實是，很多伴侶都自認很小心防範，也相信伴侶不敢外遇，最後還是發現伴侶有外遇。

圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供

從上述的「外遇迷思」中，我們可以看出外遇不是單純的線性現象，而是一個多面向、多因素交織的複雜行為。外遇背後通常隱藏著各式各樣的動機，範圍從尋求情感連結和確認，到逃避現實壓力或尋找自我實現的途徑。林萃芬指出，這些動機的多樣性提醒我們，在處理外遇問題時，不能一概而論，更不能僅將責任歸咎於個人或魅力不足。相反，我們應深入探索更根本的原因，透過自我反思及夫妻間的開放溝通，共同尋求解決辦法。此外，重要的是要認識到，面對外遇不應自我責備或沉溺於絕望。相反，這可以是轉機的開始，機會在於自我照顧，重建自我價值感，並在可能的情況下，與伴侶一同探索關係的新可能。

※本文節錄自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。