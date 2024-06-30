男人「進入後」要撐多久才及格？3分鐘會太短嗎？性學博士揭理想時間：舒服比厲害更重要

上禮拜，來了一對夫妻，先生一坐下，還沒等太太放好包包，就開始迅速交代起他的困擾。

「我早洩啦，跟老婆做愛，很快就射精了，吃早洩的藥可以延長時間，但陰莖卻沒感覺，像一根沒感覺的棒子在動，這樣很無聊啊，就不吃藥了。後來改噴延長時間的噴霧，噴了以後陰莖還可以有感覺，時間也可以延長一點但還是太快。想來問看看，除了藥物，有沒有什麼方式，可以延長時間？」

他看起來神情輕鬆，問題也描述得很清晰，不像是會緊張的人，我邊聽他說話，心裡默默開始評估起他的身心狀態…看起來一點也不緊張，不太像是操作焦慮引發的早洩，但這也很難說，有些男生的情緒藏的比較深，可能只是我沒看出來…

嗯，太太都沒說話，一直低頭整理衣服…

難道是太太很不高興，所以做愛的時候，先生有很大的表現壓力？嗯嗯嗯，等下要記得問問太太的反應…

「你從什麼時候開始早洩的？最近還是很久了？結婚前、結婚後？你大概多快會射精呢？沒有吃藥、噴藥的話，大概可以多久？一進去就想射？還是可以動一陣子？有到一分鐘嗎？」為了要幫忙找出可能的影響因素，我開始對先生提出一串標準問題。

聽完問題，先生立刻就回話了：「進去不會馬上射，但也是很快就會想射精了，真的太快了。不過結婚前我不知道自己有問題，是後來我才發現自己早洩。」

喔喔喔…來了來了，結婚前沒問題，後來才發現，這八成就是婚後被太太抱怨吧！

太太不開心，會強化男人的表現焦慮，一旦成了自動化的焦慮反應，之後就會越來越難控制了。興奮感還在就早洩，興奮感如果也被焦慮給澆熄了，就會連勃起都變困難了。

不過還好，他目前只有早洩困擾，應該還不是太嚴重，如果可以提高太太的滿意度，或許就可以緩和操作焦慮的反應了。ok…ok…那接下來就來問問太太的感受，找找可以讓太太滿意的改善方向。

「你的意思是說，你做愛的時間都差不多，只是結婚前不覺得有困擾，婚後才困擾？嗯…是因為太太覺得時間太短嗎？不夠滿足嗎？」我一邊問著先生，一邊也技巧性地把眼神轉向太太，趁太太和我對上眼的時候，趕緊充滿關懷的對著太太補上一句：「妳是不是覺得時間太短了？還沒有舒服夠、享受夠就結束了？所以心底有不開心，對先生有點失望？生氣？」

我話還沒說完，太太就突然挺起身體往前靠近，眼睛張得大大的，像是急著回答老師問題的學生。中了！中了！太太要抱怨了，看樣子，等下的負面情緒海嘯，恐怕會淹沒先生啊！

沒關係，不怕不怕，好好說才能找出痛點，我用眼神對先生示意，這次有我和你一起，我們就讓太太好好說出自己的不滿吧！

「他神經病！」太太一開口就是一擊重拳，先生馬上低頭雙手緊握。撐住，沒關係再來！

「我真的有測喔，我後來實在受不了，就戴手錶跟他做。」

「他進來以後一直動、一直動，一直到要射，最短也有三分鐘。很多時候都是差不多五分鐘。吃藥、噴藥，就會到六分鐘、七分鐘。」

「重點是，我跟他說你可以動一動換姿勢休息一下，不用一直動就不會想射精啊！結果他說，如果沒有到七分鐘就是不合格，一般男生都可以七分鐘，不到七分鐘就是早洩。拜託，我很累耶，這樣一直動我覺得太久了，都會乾掉很不舒服，他還是要拚到七分鐘。」

「泌尿科醫生也跟他說，不到一分鐘才是早洩。但他說那是很嚴重的，男生平均都可以做到七分鐘，低於平均就是早洩。他吃藥可以到七分鐘了，但他說自己沒感覺，改噴藥，也可以到七分鐘。問題是，他每次噴藥，每次做完我那邊都覺得麻麻的，後來我才知道那個藥就是麻醉用的。做很久已經很累了，做完我那邊還都麻麻的，上廁所洗澡什麼都感覺都很怪，超級不舒服啊！」

「今天來，我就是想知道，真的男生『平均』都七分鐘嗎？他們的老婆不會覺得很久很累嗎？我覺得我們以前做愛都很舒服啊，兩三分鐘我覺得很好。自從他開始要拚七分鐘，我就覺得做愛都很累很累，他這樣真的有早洩嗎？」

哇…天啊！太太一口氣噴完，我光聽都累了，真的很想跟著太太一起對先生吶喊：到底為什麼要拚七分鐘啊？

但我知道，直接批評責罵先生只會幫倒忙，一定要先好好瞭解先生為什麼會有這樣的期待，再提供他其他參考資訊，才能讓他自己去思考，他原本的期待值會不會真的是太高了？

我轉頭看向先生，為了避免他升起防衛機制，我決定先安撫他，也試著同理他的感受：「嗯嗯，太太說他覺得以前跟你做愛很舒服耶，那時候你好像沒有做很久喔！我想知道一下，你剛有說，你從結婚後才開始『發現』自己早洩。你是怎麼『發現』的？是不是你和朋友討論，他們都說自己很久？然後你為什麼會覺得男生平均做愛時間是七分鐘呢？」

也許是我的口氣很和緩吧，先生吐了一口氣說：「我就看到新聞報導啊，有專家說泌尿科的早洩是一分鐘，但性治療是看滿意度。研究顯示男人愛愛平均抽插的時間是七分鐘，如果不到七分鐘，就有可能不夠滿意、不夠爽。我看到那個新聞之後，就偷偷測了我和老婆做愛的時間，發現自己都只有兩三分鐘。所以我有可能從來都不知道，做愛抽插到很爽很滿足是什麼感覺，就覺得自己跟別人比，不但比別的男人差，也從來沒有真正爽過吧！心裡很不甘願…」

唉呦威呀！我的媽呀！這這這…又是被新聞報導誤導了啊！那個…大多數男人愛愛的時間，其實是5.4分鐘啦！來，我們來看看真正的研究：

研究一

是2005年發表在性醫學雜誌（The Journal of Sexual Medicine）的研究，這個研究請500對來自荷蘭、英國、西班牙、土耳其和美國等5個國家的夫妻，紀錄他們愛愛的時候，進入後動作直到射出的時間。結果顯示，這個時間從0.55分鐘到44分鐘都有，整體的中位數是------>5.4分鐘

不採用平均值，是因為避免受到極端值影響。為什麼不直接算平均值就好？因為極端值0.55分、44分鐘，這個會讓平均值離開大多數人的平常狀態呀！

中位數呢…說起來很複雜，就是把這500個男人進入陰道直到射精的時間，按照順序排，最中間的時間是5.4分鐘。那意思就是，5.4分鐘上上下下，4分鐘、6分鐘阿，都是正常正常啦！

好，畫重點---->簡單說，男人進入後抽動，可以說5分鐘是最普遍的表現喔！

還有國家的差別，再講下去這篇文章沒人看了。但我還是提一下，土耳其男人的眾數是3.7分鐘--->有沒有很安心？

研究二

要問專家嗎？那就來問個夠！這份研究是2008年發表的，也是刊登在性醫學雜誌（The Journal of Sexual Medicine），調查了美國、加拿大的性治療師，請他們依據實際接觸個案的治療經驗，列出個案認為愛愛多久的時間是ok的？

結果這群專家認為，不到3分鐘有點太短，3~7分鐘是足夠的，7~13分鐘蠻理想的，10~30分鐘就太長了。再畫一次重點！眼睛不要一直只看理想的7~13分鐘喔，因為，性愛的滿足感，包含身心的滿足，一般來說，伴侶要長期相處，「足夠的」時間就可以了，「理想的」說起來就是種夢想，想要圓夢就要花很多心力，長期伴侶只要足夠好、足夠親密、足夠甜就可以了，一直要「理想的」很容易累死…

所以，綜合兩個研究，男人進入陰道動次動次的時間是--->3分鐘~5分鐘，就很不錯了喔！

至於「性治療對早洩的定義是滿意度」這句話呢，那就是真的了。但所謂的滿意度，包含「伴侶的滿意度」&「自己的滿意度」。

我就聽過很多女生跟我說，先生很體貼，前戲很用心，進去的時間不太長，但每次都超有感，所以她們都覺得做愛很開心很舒服，老公也對自己的性能力很有信心。這樣就算只有兩三分鐘，在性治療的界定中，都不算早洩啊！

先生聽完我的解說，對我提出的研究還有點半信半疑。雖然他已經比較接受，只要太太舒服，也不一定要追求最爽境界，但他還是希望自己可以和其他男人一樣厲害。

臨走前，太太對我說：「曾博士，我覺得如果妳有空，把我們的困擾寫出來好了。免得又有別的男人在那邊追求七分鐘，很恐怖。然後你可以把那兩篇研究給我嗎？我要請我先生自己認真看，不要那麼容易被新聞誤導！」

好！我寫囉：

研究一在這裡

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16422843/

研究二在這裡

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18331255/

你身邊也有男人焦慮自己不到七分鐘嗎？請把這篇文章分享給他喔！愛愛啊，舒服比厲害更重要喔，放輕鬆慢慢愛。

（本文獲臉書粉絲團《曾寶瑩博士》「男人進入後要撐多久？ 3分鐘會太短嗎~」授權，未經同意禁止轉載）