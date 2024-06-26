被逼著外向、害怕自己特別？Pride Month驕傲月到來 4位名人分享如何為自己每種樣子自豪

2024年來到了6月份，今年走過一半的你，是否默默在實現年初立下的目標呢？

其實六月份還有一個特別的涵義，也就是全球同志驕傲月！在這個月份，不只要大聲說出所愛的人，更要為自己的每個面貌都感到自信與驕傲！就是因為有你獨特的面貌，這個世界才更加多元美好。

你會害怕展現自己的「特別」嗎？或是為了迎合社會而強迫自己作出不喜歡的樣子？讓《與軒軒講》的來賓與你分享人生經歷，一起學習接納自我的每個樣貌、喜歡自己的獨特風格！

當MBTI測驗把人分成16型人格，無論在職場或生活中，大家好像總是更欣賞外向E人，因為他們勇於與人交談、更擅於表現自我。於是你告訴自己要多社交、多與人來往，卻在不知不覺中忘記自己的能量來源，其實是自我對話與獨處。

Amazon No. 1暢銷作家Jill形容自己的個性「溫溫的」，不會過於冷漠卻也不太熱情，她將內向性格轉化為向內自省的力量，接納且珍惜每一種樣貌的自我，在接納批評的同時更努力去看見自己的閃光點。其實內向有什麼不好呢？內向才是你真正的超能力！

二、如果你總忘記需要休息

日子太過繁忙，當每個人都在用力生活著，有時連出聲喊累都顯得突兀、連休息都會令人不安。但當身體和心靈的能量耗盡到極限，在慢性壓力之下，你還能感受到努力生活或認真做著某件事情的快樂嗎？

歌手蔡佩軒分享自己曾有一段職業倦怠的時光，日常就像自動導航、不知為了什麼而忙碌。於是她給自己一個長假，在休息中找尋意義。人總不想承認脆弱、也總忘記自己需要休息，其實擁有這一面的你不需要挫折，在該休息時讓自己平靜下來，能感到疲倦正是因為你在努力做到最好！

三、如果你總害怕自己「特別」

生命中的每次際遇、每個意外都是難以預料的，當挫折或困境來襲，最得不到解答的疑問往往都是：「為什麼是我？」在經歷了辛苦的日子後，也可能因為外界眼光所帶來的壓力，讓你為自己貼上了異樣的標籤。

Chairman椅人Leo歷經脊隨損傷，從低潮到重新找到自我，他體會到：「每個人的人生都要不一樣，才會有意義。」如果生命中有一些讓你感到自卑或痛苦的經驗，也許這些傷痛無法被輕易化解，但就是因為擁有那這些，你才能成為最特別的自己！

同場加映！《與軒軒講》最新集數熱播中

還記得那位在2022年以《嘉慶君遊臺灣》，成為金鐘史上第一位入圍並奪得「男主角獎」的女演員嗎？！「最帥小生」陳亞蘭為觀眾展現了突破性別框架、英勇追夢的模樣！歷經生命中短暫的低潮後，他帶著新作回歸，與軒軒暢聊人生旅程！

每種樣子的你都很珍貴！看完以上的分享，希望你也能在《與軒軒講》的分享中得到共鳴和同理。