孫安佐的世界多破碎…才會萌生拯救念頭？心理師：他要削弱爸爸的財富

坦白說，我覺得孫安佐類似的事情還有可能再發生，原因在於孫安佐一直在說的是「我要幹大事」，他想要拯救世界，可是如果一個孩子會有拯救世界的念頭，那你就要問的是，他的世界到底有多破碎，才會讓他覺得需要來做拯救世界的這件事情？這是一個需要思考的。

再來從新聞畫面可以看到，孫安佐大搖大擺地走出警局，而他的爸爸卻是在後面很恭敬的，甚至有一點畏縮的、唯唯諾諾的，其實就可以看得出來這兩個人的權力落差感是相當大的。

所以我一直在好奇的一件事情是，在這件事情裡，孫安佐拿了瓦斯槍到信義區究竟獲得了什麼？其實他獲得的是非常大的權力的伸張，因為他可以藉此控制他的爸爸，他可以讓他的爸爸非常地唯諾，再來是他獲得了大量的關注，那我們就要思考的是，他的生命裡缺乏了什麼樣的權力與關注？

這幾天我一直在爬梳孫安佐，也看了他的YouTube頻道，他有20萬左右的訂閱戶，他從四年前開始拍，內容所吸引很多人的眼球是四年前他在監獄如何生存，他在監獄裡生存得很好，包括他還可以在監獄裡賣東西，他分析了整個監獄裡的生存之道。

接著到了一年前，他在台灣的官司開始落幕了之後，他開始想要做他真正想做的事情，他展現了他就是一個軍事迷，他甚至換了一個口號，叫做「槍在手孫安佐」，他呈現了很多他想要玩槍械，而我那時候看他講解，好比從俄羅斯來得防彈背心，他講解的非常細膩，連我看了都很著迷。

但是他那時候有一個非常重要的出發點是，他說：「台灣人，你們為什麼要限制這麼多？你們到底懂不懂得保護自己？」也就是說他那時候玩槍械的出發點來自於「保護」，他希望知道怎麼保護自己，可是一年過後，他整個人眼神變了，一年前的他眼神清晰、邏輯清晰，講話也都讓人覺得有條有理，但今年他的眼神轉變了，他從原本這個槍械明明是一個保護的東西，轉為攻擊的東西了。

這個轉換很關鍵是，為什麼他需要把這一個攻擊的慾望開始拿出來，而且是他開始攻擊他的家人？會不會其實在這個家庭裡頭，有一些隱微著沒有浮上檯面的攻擊訊息，只是他把它呈現到大眾去？

所以我認為這個事件不會平息，原因在於他要不斷地削弱他爸爸的財富，你會問削弱他爸爸的財富對他有什麼好處，因為也許對孫安佐而言，這就是展現他的權力的一種形式；如果他可以大量削弱爸爸的財富，爸爸還會有權力感嗎？

孫安佐的眼神透露出什麼？

從孫安佐的眼神裡，除了恨意之外，我其實也看到了有一點點生無可戀的感覺，如果有生無可戀的這個狀態，危險性就會很高，意思是「我現在做任何事情可以不計代價跟後果，我不在乎，而且我沒有任何的歉疚感，因為我的家人也不是一個我會眷戀的來源。」

如果你有一個眷戀的東西，至少你可以發展出同理心，你會知道當你拿著槍到公共場合，大家會感到很恐懼，但他完全沒有。所以我一直在思考是因為之前孫安佐曾表示關係結束之後會想要讓自己穿上十件防彈衣，其實從這個行為就可以看到孫安佐的依附關係很有狀況，他只要依賴上一個人，就會非常非常的黏，他會非常需要對方給他很強烈的愛的證明感。

而他在這一年下來，我看到他這整個眼神的轉變，那種空洞感其實就是他失去了在他內心中那個極重要的東西，可能是某段關係，或者是一個很愛他或他很愛的人，在失去了之後，他的生命完全沒有著地，他人生的生命意義彷彿消失了，他一年前的那個眼神是很有人生目標的，但是他現在都沒有了。

他之所以對關注上癮、對關係上癮，其實都是依附的問題，因為那代表的是我沒有辦法一個人，如果我一個人，我會非常的消沉寂寞跟痛苦，所以他的情緒可能也會經歷經常性的大起大落，那個風險就會蠻高的。那我就會建議，如果他已經是有幾個這種上癮的徵兆，其實就很需要去長期的做心理治療，來幫助自己找到一個穩定的人格。

因為他目前關係的不穩定性，已經影響到他人格的不穩定性，所以後續他做很多事情，大家都會覺得越來越荒腔走板，可是我覺得這其實是一個循環，他一直荒腔走板就可以吸引到很多的眼球，讓他有上癮開心的感覺，但當關注度下降了，可能過沒多久又一件事情，簡單來說，他很需要關注的那種高潮感，才能夠繼續生活。

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