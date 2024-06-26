心理師：孫安佐風波不斷 可能與原生家庭有很多矛盾存在有關

孩子的脫序行為可能是抗拒被母親控制的反應

我可以想像，這一對父母對這個孩子的心疼跟保護的慾望有多重，如果從母子關係、親子關係去探討，其實可以發現有很多的矛盾存在。

狄鶯無庸置疑真的很愛她的兒子，但她愛的方式容易讓人捏一把冷汗，她既希望她的兒子可以趕快獨立自主、做很多的好事，也時常會說兒子長大了，自己要放手等，但從他們相處的很多經歷也可以看出，當安佐有任何的需求時，狄鶯都會盡她所能的滿足他。

第二，當安佐從泰國回來了之後，狄鶯說了「我跟阿乃（孫安佐前女友）沒完！」，認為是阿乃讓兒子變成這樣。這在說明的其實是，兒子會變成這個樣子，是所有其他人造成的。

所以這一個孩子本身到底具不具有獨立性人格，他是否是成熟、是否可以扛起責任的這個人格，坦白說我是看不太到的。

另外一件事情是，當他的媽媽這樣去評斷孩子周遭，或者是他過往的親密關係的時候，在說明的是「我否定你的選擇」、「我否定你挑選的另一半」。

從孫安佐在媒體上的描述中其實也可以看到，他有一點過度的自我膨脹，「我就是很厲害」、「我才24歲，有誰能夠跟我一樣厲害？」當他在講這些話的時候，我看到的是他在他的母子關係裡，那種過度被保護跟壓抑的自我，使他需要透過很多的行為去證明「我是可以的」、「你們奈我沒辦法」，所以他所做很多的行為，或許正是抗拒那些鋪天蓋地的要求和控制的一種反應。

成年無法獨立需尋求諮商協助

對於孩子的感情問題，我相信狄鶯也很為難，這也是我遇到很多爸媽來跟我說的：「他如果讓我安心一點的話，我也不需要這樣。」我相信她的困境也是在這個地方。

我看他們的互動過程，孫安佐的整個狀態會讓我感受會像是所謂的「無尾熊人格」，無尾熊人格是我自己的形容，就是說他可能一定要抱著某一個人，才會覺得比較安心，就像他已經11歲了還要抱著媽媽入睡，有多少媽媽可以接受異性小孩在11歲的時候還要捧著自己的胸部睡覺。

因為孩子大概到了3歲左右就開始會有性別的意識，所以當孩子3歲之後還需要這樣觸碰到媽媽的胸部，也就是我們所說的性象徵的時候，其實就真的要特別注意了。

因為那代表的是，會不會你們母子之間的界線不是這麼的明確？你會覺得因為是愛，所以一切的行為都是可以被接受的，孩子可能就沒有所謂的界線感；他也會覺得現在有女朋友，她就應該要跟自己是永遠黏在一起的，當沒有了女朋友、他不知道一個人怎麼生活的時候，他的獨立性就很難出來。

從孫安佐的直播，我也感覺得出來他其實是有認真想要腳踏實地的，但是無尾熊人格的人有時心理強度是不夠強的，因為他生活當中有太多的事情是父母幫他安排好，包括他出了什麼狀況、後續如何承擔責任，以及學習這件事所帶給自己的人生教育是什麼，他都可能沒有機會學習到，因為後面都有人幫他擺平，他學不到教訓。

所以當他要腳踏實地開始行走的時候，你會發現他的腳軟骨達不到一般人的強度，別人24歲可以一個人走十小時的路，但他可能走一小時就筋疲力竭，而且他還會覺得自己真的已經很努力了。

孫安佐確實有所謂的PTSD，PTSD真的會有很多讓人嚇壞的行為，他可能前一刻非常正常，我有過這樣的案例是，這個學生在童年經過某一些PTSD的情況，他到了某一個時間點，他的神經或者是他的情緒突然被刺激的時候，他可能就會一個人躲起來想著怎麼自我了結。

意思是，你要讓他獨立，前面需要很長的一段時間讓他重新去接受治療，讓他去接受專業、長期持續性的治療，協助他把內在創傷的地方修復，以及很重要的，協助他長出心理的強度。

孩子的行為與家庭互動往往有很大的關係

有位媽媽因為她的兒子踢了爺爺而來找我，她想知道到底怎麼樣可以治治她的孩子，結果媽媽把整個家庭的互動告訴我，她說自己每天都要像女傭一樣服侍孩子的爺爺奶奶，她的小姑偶爾會到家裡蹭飯，若她覺得飯菜太鹹太辣，就會罵一句：「你是要毒死我爸媽是不是？」

她的先生則是在外地工作，每一次回到家，家裡就相安無事，所以後來我就告訴這位媽媽：「你的孩子的這些錯誤行為或攻擊性的行為，其實是要扳回你在這個家庭當中的地位，他不希望你這麼勞苦、不希望你這麼的沒有尊嚴。」

回到狄鶯跟孫鵬的例子，他們的孩子的很多狀況若到我們家族治療的理論來看，其實都在說他們夫妻倆可不可以知道如何合作、如何靠近彼此、如何幫忙彼此？

就像我前面提的案例，如果先生時時的去當那位媽媽的後盾，他的爸媽跟妹妹其實就不敢去欺負他的太太，所以關鍵是她先生在這個婚姻裡的角色究竟是什麼？還是以他自己的家人為重嗎？還是以他的小家庭，他的兒子、他的太太為重？這其實是很重要的。

本文出自愛心理「【心理時事】孫安佐風波不斷，可能與原生家庭有很多矛盾存在有關」，未經同意禁止轉載。