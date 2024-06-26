為什麼唐治平拒認母親遺體？背後隱藏什麼樣的心理機制？

我覺得唐治平可能是非常努力想要讓自己站起來，因為他在前面的那段時間都沒辦法承認母親過世的這件事情，這在我們防衛機轉裡頭就是持續地在否認，甚至出現些微解離的情況。

解離其實就是，我知道我人在這個身體裡會太痛苦，我不想接受這個事實，進而出現彷彿靈魂出竅的狀態。

曾經我有幾個當事人也是在我面前解離，可能就是談到感情要分開的時候，當事人瞬間就變回小女孩的狀態說：「沒有沒有，我們很好，我們什麼事情也沒發生。」她就這樣突然變成另一個人的樣子。

所以從唐治平極度否認的這種情緒反應，可以看到其實他的身心是沒有辦法承受這樣子的事實，原因在於他本身的整個無論是他的經濟狀況，或者是支持系統都是處於非常薄弱的狀態，導致他無法承受重大變故出現在他的生命裡，如果他真的承認了，他可能就會覺得自己整個人就會瓦解掉、碎掉了。

我相信他內心有很多的自責，因為他正是我們現在所謂的自殺者遺族，在他的內心裡，母親選擇了輕生的情況下，他是被留下來的，而他被留下來的那個心情是很複雜的，一個是「你怎麼可以就這樣丟下我，有什麼話好好說啊」，但他另外一個自責是「就是因為我沒有好好說，你才選擇這樣子對我是嗎？」

所以他的內心充滿者憤怒、自責，以及很濃烈的哀傷，因為當他轉過身時誰都不在。

最後，我想如果要協助他，除了經濟上的協助之外，也要有人願意去跟他談這件事情，即便讓他爆哭、讓他摔東西、丟東西，把他的情緒全部宣洩出來都是好的，因為那代表著他開始願意承認這件事實的存在，接下來他的哀傷才能夠真的開始走，他的現實面才會出來。

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