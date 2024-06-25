什麼是「微壓力」？它出現在我們每天的生活中 來源很少是上司「多為家人朋友」

主要洞見

●我們無法逃避微壓力，因為無意間造成微壓力的人，是我們個人生活和職業生活中密不可分的一部分。 ●微壓力來得很快，而且是在微小的瞬間；它不會引發典型「戰或逃」的警覺系統，這種警覺系統幫助我們在更明顯的其他壓力形式下存活。我們的身體受到微壓力累積起來的影響，但我們卻不知道壓力的起因。 ●微壓力可能會引發連鎖反應，造成第一波、第二波乃至第三波的後果，可以持續數小時乃至數天，雖然你可能不會看出這些作用和最初的微壓力有所關聯。 ●你可以減輕微壓力的影響。你無法徹底消除微壓力（除非你想搬到一座荒島上或是成為一名隱士！），但是你可以學習一些策略來減少微壓力的數量、減輕其程度和負面影響，並且使你在個人生活與職業生活中的人際連結成為你身心健康不可或缺的一部分。

有哪裡不太對勁。是胸痛嗎？他也說不清楚。那種感覺稍縱即逝，如同布萊恩後來對我們說的，「可是我確信是我的心臟出了問題」。他在慌亂中去掛了急診。布萊恩在一家舉世知名的投資銀行擔任常務董事，一向以注重保持健康自豪。他是個全心投入的自行車隊好手，在任何一天都能告訴你他的平均心率、速度、阻力和功率輸出的閾值強度。布萊恩的職場導師最近才因心臟病去世，他非常清楚自己胸口的異樣感覺對一個健康的三十八歲男子來說並不正常。當一系列的檢查都沒有發現什麼異常，布萊恩假定他胸口的那股壓迫感就只是他的想像。他告訴我們：「老實說，我當時有點害怕。」

……

布萊恩不記得他最後一次在夜裡好好睡上一覺是什麼時候了。「我就是無法在夜裡靜下心來，」他告訴我們。「可是並沒有什麼大事，就只是一堆小事。」他列舉了當天縈繞在他腦中的事。他認為他是在和我們分享他的待辦事項清單，而我們聽到的卻是一張微壓力清單：

……

微壓力不僅是指待辦事項清單過長，也是不容易解決的情感包袱。微壓力的來源很少是典型的麻煩人物，像是難搞的客戶或是可惡的上司。相反地，它來自與我們最親近的人：我們的朋友、家人和同事。在我們首次交談時，布萊恩甚至沒想到要提起他個人日常生活中許多的其他微壓力，例如他對他八十五歲的父親的掛念。他父親說自己「正在實驗」所服用的藥物劑量，想看看自己感覺如何。結果是他父親有時候會根本忘了吃藥，導致他白天經常都在睡覺。由於白天睡得太多，他父親夜裡無法入睡，摸黑在家裡走來走去時更常跌倒。因此，布萊恩和妻子輪流去他爸媽家探望他們。……

如同布萊恩的情況所顯示的，情感包袱是我們因為自覺辜負了所愛之人而感到的內疚，或是對其健康的擔憂。人際關係中的情感，不管是正面或負面，都會增強壓力源所造成的影響。微壓力也許很小，但是卻很複雜。我們已經接受了一般壓力乃是生活的一部分，表1-1則詳細說明了微壓力和一般壓力的差別。

表1-2歸納出十四種常見的微壓力，將之分為三類，這就是本書的重點。在下面幾章，我們將會逐一深入檢視這些微壓力。

十四種常見的微壓力，按照類別區分

當你掃視這張清單，想來你立刻就能至少勾選出幾項你正在承受的微壓力。按照我們的估算，布萊恩幾乎承受著這全部十四種微壓力，而且還僅只是在某一天裡。……

在各欄中的每一種微壓力也許看起來都是可以控制的，畢竟那都只是些瞬間。可是我們往往沒能看出微壓力會引發第一波、第二波乃至於第三波的後果，這些後果可能會持續數小時或數天，干擾你的生活，卻並未讓你聯想到原初的壓力。微壓力能導致無數的問題，包括：

●耗盡你的時間。如果你必須花費太多時間來處理並解決一件事，你就會用掉需要用來履行其他工作義務的時間。這種時間的損失會給你造成壓力，因為你擔心自己對其他人所作的承諾，擔心要如何找出時間來完成工作，擔心同事會有什麼反應──如果你敷衍了事或是沒能如期完成工作。 ●使你偏離自己的目標。被拉往不同的方向使你處於被動狀態，使你無法把努力投注在你個人在乎的事情上。結果你總是忙忙碌碌，卻無法去做那些對你事業的長期成功以及人生意義而言至關重要的事。 ●讓你犧牲你個人所作的承諾。分秒必爭地完成工作可能導致你逃避或減少你對家人、朋友以及你所屬之其他團體所作的個人承諾。誰不曾煩惱必須向家人傳達壞消息，說你無法遵守你所作的承諾？而且這不僅是由於錯過孩子的足球比賽或學校戲劇演出而心存內疚，也會造成你逐漸把近親之外的活動和人際關係從優先事項中移除。為了應付無窮無盡的微壓力而限縮你的生活，這可能會嚴重損害你的身心健康。 ●把至親好友拖進你的工作壓力中。當你由於工作上的微壓力而被迫取消你所作的個人承諾，你就替你在工作之外的人際關係添加了微壓力。或是你把你承受的微壓力告訴親人，用你的說法轉述你所受到的不公平待遇。配偶和朋友支持你，往往會發揮同理心，和你同感憤怒。他們的反饋在當下讓你覺得很痛快，但事實上，這可能會再度引發你的情緒，擴大了微壓力最初的影響。你說得沒錯，他們是在占我便宜！你在微壓力中陷得更深，而現在你的至親好友在情緒上也被拖下水。 ●破壞你人脈中的人際關係。在承受微壓力時，許多人都會私下找人幫忙。也許你會請求一名組員熬夜加班，替你即將要作的簡報進行一項分析或草擬一段幻燈片的內容，或是拜託同事請某個供應商幫忙。可是一個客戶或主管突然改變了期望，從而改變了你需要完成的工作，使得你的請託以及對別人所造成的壓力變得毫無意義。「假如我知道你並不需要在週一早上拿到這些資料，我就不會在週末加班了。」

圖為《微壓力》書封。皇冠文化提供

而且你需要應付的微壓力當然從來不會只有一、兩個。就像布萊恩，你可能在一天之內就得面對幾十個微壓力。而這些微壓力會累積，週復一週，月復一月。於是你筋疲力盡，疲累不堪，但你卻很難指出是為什麼。這是有原因的。

※本文為皇冠文化出版的《微壓力》，未經同意請勿轉載。