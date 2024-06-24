快訊

Apple Watch悄加入1隱藏版功能用法曝光！果粉傻眼：蘋果都沒說

曲棍球／6連勝奪冠！中華女將亞青盃全勝封后創紀錄

地板黏就馬上走人！主廚舉9種「餐廳一定很髒」跡象：當心食安風險

5旬婦失婚、負債累累…憂鬱症讓腰臀疼痛加劇 諮商師「4句話」助她擺脫痛苦康復

方智出版社／ 文／露易絲．賀、蒙娜麗莎．舒茲
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

失婚負債的海倫與她的腰臀疼痛

海倫在五十多歲的時候，在家人鼓勵下來我們這裡求助。

儘管她是律師助理，並且有兩個她心愛的、健康成長的孩子，但在接連兩個男人為了年輕女性而離開她後，她的兩次婚姻都以離婚告終。離婚後，她發現自己孤身一人，並負債累累。

海倫努力讓自己的感情生活重回正軌，但似乎沒有男人能滿足她的高標準。當海倫看著一個個朋友找到靈魂伴侶，她開始慌了。她怎麼了？為什麼她無法成功找到對象？

海倫心情憂鬱。有天，她醒來時感到腰部和臀部嚴重疼痛，讓她連坐在電腦前、甚至連走幾步都有困難。一位骨科醫師要求她做核磁共振檢查，結果顯示她有非常輕微的椎間盤突出—但這種程度不至於會產生行動困難才是。

與海倫交談時，我感覺得出來她非常痛苦和沮喪，因為骨科醫師無法簡單地以切除椎間盤或高超的腰椎融合手術治好她。

腰痛的原因是什麼？通常是體重過重、走路姿勢錯誤或受傷，導致下背部脊椎之間的肌肉、韌帶和關節過度使用。重複的運動會使得脊椎骨之間的軟墊—椎間盤—突出或者滑動。由於經常活動且缺乏鄰近背部肌肉的支撐，脊椎骨之間的小面關節便會發炎，造成區域性的骨關節炎，嚴重時可能壓迫神經，進而導致下背部和腿部肌肉痙攣、無力和發麻。

不幸的是，還有許多原因可能讓腰痛加劇。憂鬱症及其伴隨的神經傳導物質變化會使人感到更加疼痛，脊椎側彎（脊椎向一側彎曲）或脊椎滑脫（脊椎骨向前滑動的病症）也是如此。如果在更年期前期雌激素和黃體素濃度下降，導致神經傳導物質（與雌激素有關）和GABA（與黃體素有關）產生變化，就會加劇疼痛和痙攣。

一旦海倫了解腰痛背後的所有成因，她就可以與治療團隊共同努力解決她的健康問題。

她找到了讓自己生活充滿活力的方法。她買了一把有軟墊的椅子放在辦公室，並每小時站起來幾次，以讓下背部保持靈活並減緩關節炎，還開始積極治療憂鬱症。海倫開始使用SAMe，雖然緩解了一些背部疼痛和憂鬱，但她的情緒和背部問題仍然很糟。儘管她對藥物有點抗拒，但還是嘗試了抗憂鬱藥物威克倦（Wellbutrin）。當情緒和背痛終於獲得明顯改善時，她非常高興。

現在她精力充沛，可以去健身房鍛鍊，但我們得確保她在物理治療師的監督下進行訓練。為了恢復脊椎周圍的肌肉力量，她不時使用止痛噴霧來舒緩薦骨區域以完成日常訓練。針灸和氣功也有助於控制疼痛。最後，海倫嘗試了一種稱為亞馬納身體滾動（Yamuna body rolling）的神經肌肉療法，方法是使用哈密瓜大小的球來防止與下背部肌肉相鄰的肌腱痙攣。

我們也檢視了導致海倫背痛的其他原因，發現「鞋子」是個問題。海倫穿著沒有緩衝及支撐的廉價鞋子，因此我們建議她購買更好的鞋款—FitFlop、Nike和Asics品牌旗下都有不少能為腳步提供緩衝的款式。

隨著時間過去，透過運動和物理治療，海倫注意到即使自己只減重十磅（約四．五公斤）也能讓下背部壓力減輕許多。外科醫師指出，體重每增加十磅，關節就會承受四十磅（約十八公斤）的壓力。於是海倫聽從醫療團隊的建議，總共減掉了二十五磅（約十一公斤），她簡直不敢相信會有這樣的差異。當醫師說一切安全之後，她開始定期練習瑜伽，這有助於她的脊椎保持彈性和強壯。

我們也與她一起研究，找出改變哪些行為和想法能對她有幫助。我們要求她列出所有可能讓她腰痛的原因，並在適用於她的項目旁打勾。縱使無法改變遺傳或年齡等先天因素，我們仍可以幫助她改變後天的運動和日常習慣。

我們討論到戒菸和治療憂鬱症的重要性。她決定去教會做志工—既擔任青年小組領袖，也成為發食物處的幫手。她還開始寫日記，試圖為生活中的混亂帶來新視角。

為了修正導致她生病的潛在信念，她也開始使用肯定句來解決各種與背部和臀部相關的問題。針對常見的背部健康問題：我知道生命永遠支持著我。

圖為《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》書封。方智出版社提供
圖為《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》書封。方智出版社提供

針對腰部問題：我信任生命的過程。我需要的一切都被安排得很好。我很安全。

針對整體臀部健康：太好啦—每天都很快樂。我很平衡且自由。

針對臀部問題：我處於完美的平衡狀態。在每個年齡階段，我都輕鬆且滿懷喜悅地在生命中前進。

針對椎間盤突出：生命支持我所有的想法，因此，我愛自己、肯定自己，一切安好。

海倫綜合運用所有方法，將自己的生命帶往美妙、靈活、無苦無痛之處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※本文為方智出版社出版的《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》，未經同意請勿轉載。

失婚 憂鬱症 負債 離婚 靈魂伴侶

延伸閱讀

看似人生勝利組的她30歲那年被診斷不孕 導師「5句話」助她放下對體態的執著生下男嬰

家庭關係疏離、男友家暴…妹子嚴重貧血 治療師以「3肯定句」幫助她在半年內痊癒

相關新聞

5旬婦失婚、負債累累…憂鬱症讓腰臀疼痛加劇 諮商師「4句話」助她擺脫痛苦康復

海倫在五十多歲的時候，在家人鼓勵下來我們這裡求助。儘管她是律師助理，並且有兩個她心愛的、健康成長的孩子，但在接連兩個男人為了年輕女性而離開她後，她的兩次婚姻都以離婚告終。離婚後，她發現自己孤身一人，並負債累累。

看似人生勝利組的她30歲那年被診斷不孕 導師「5句話」助她放下對體態的執著生下男嬰

現年二十九歲的吉塔，很小的時候就清楚知道自己想從生活中得到什麼：住在哪裡、做什麼工作、嫁給什麼樣的男人，甚至要生幾個孩子都想好了，並決心要實現這一切。整個高中期間，吉塔在學業和社交方面都努力不懈，還參加了領導力小組、編輯校刊和年鑑，並在高中的最後兩年擔任班長。

越愛你就越要把你推開？迴避型依附不是不愛 而是怕受傷害！

《戀愛兄妹》被稱為是一檔不會有人心碎的戀綜，和手足一起上節目找尋真愛的設定，讓參與者們在這裡無論如何，都至少被一個人愛著。值得注意的是《戀愛兄妹》不只談愛情，還談親情，隨著家庭敘事的展開，觀眾也能從中看見原生家庭，如何可能影響一個人的親密關係。

家庭關係疏離、男友家暴…妹子嚴重貧血 治療師以「3肯定句」幫助她在半年內痊癒

小時候丹妮絲因為父親賭博成癮經常搬家，為了躲避債主，一家人一次次遠離家園。買食物的錢從來不夠，孩子們幾乎每天都餓著肚子上學。

音樂教授把太太誤認為一頂帽子⋯為何病覺缺失症患者「不認為自己有病」？

患有病覺缺失症的神經系統患者和重大精神障礙者之間，還有最後一個相似之處，也就是他們展現病識感薄弱的模式，都宛如斑駁塊狀，也就是這些患者腦海中沒有意識到自己生病的部分，和他們察覺自己已經生病的部分，往往同時存在。例如病覺缺失症患者或許會意識到自己記憶不全，卻沒有察覺到自己已然癱瘓。和這種情況類似的現象，則是我們看過有許多思覺失調症患者，即使知道自己有特定症狀，對於自己出現的其他症狀，卻仍一無所知。

自命不凡、特權意識、缺乏同理心…看三種類型的病態自戀者共同特徵

製造出最大傷害的施虐者，尤其是造成持久或永久傷害或情感傷疤的施虐者，有意或無意地讓自己惡毒的優勢搭配上受害者的脆弱之處。雖然三種類型的病態自戀者都會虐待他們的共依存伴侶，虐待的形式以及如何顯現在關係裡差別很大。三種類型的自戀者皆有的共同特徵是：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。