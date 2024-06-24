5旬婦失婚、負債累累…憂鬱症讓腰臀疼痛加劇 諮商師「4句話」助她擺脫痛苦康復

失婚、負債的海倫與她的腰臀疼痛

海倫在五十多歲的時候，在家人鼓勵下來我們這裡求助。

儘管她是律師助理，並且有兩個她心愛的、健康成長的孩子，但在接連兩個男人為了年輕女性而離開她後，她的兩次婚姻都以離婚告終。離婚後，她發現自己孤身一人，並負債累累。

海倫努力讓自己的感情生活重回正軌，但似乎沒有男人能滿足她的高標準。當海倫看著一個個朋友找到靈魂伴侶，她開始慌了。她怎麼了？為什麼她無法成功找到對象？

海倫心情憂鬱。有天，她醒來時感到腰部和臀部嚴重疼痛，讓她連坐在電腦前、甚至連走幾步都有困難。一位骨科醫師要求她做核磁共振檢查，結果顯示她有非常輕微的椎間盤突出—但這種程度不至於會產生行動困難才是。

與海倫交談時，我感覺得出來她非常痛苦和沮喪，因為骨科醫師無法簡單地以切除椎間盤或高超的腰椎融合手術治好她。

腰痛的原因是什麼？通常是體重過重、走路姿勢錯誤或受傷，導致下背部脊椎之間的肌肉、韌帶和關節過度使用。重複的運動會使得脊椎骨之間的軟墊—椎間盤—突出或者滑動。由於經常活動且缺乏鄰近背部肌肉的支撐，脊椎骨之間的小面關節便會發炎，造成區域性的骨關節炎，嚴重時可能壓迫神經，進而導致下背部和腿部肌肉痙攣、無力和發麻。

不幸的是，還有許多原因可能讓腰痛加劇。憂鬱症及其伴隨的神經傳導物質變化會使人感到更加疼痛，脊椎側彎（脊椎向一側彎曲）或脊椎滑脫（脊椎骨向前滑動的病症）也是如此。如果在更年期前期雌激素和黃體素濃度下降，導致神經傳導物質（與雌激素有關）和GABA（與黃體素有關）產生變化，就會加劇疼痛和痙攣。

一旦海倫了解腰痛背後的所有成因，她就可以與治療團隊共同努力解決她的健康問題。

她找到了讓自己生活充滿活力的方法。她買了一把有軟墊的椅子放在辦公室，並每小時站起來幾次，以讓下背部保持靈活並減緩關節炎，還開始積極治療憂鬱症。海倫開始使用SAMe，雖然緩解了一些背部疼痛和憂鬱，但她的情緒和背部問題仍然很糟。儘管她對藥物有點抗拒，但還是嘗試了抗憂鬱藥物威克倦（Wellbutrin）。當情緒和背痛終於獲得明顯改善時，她非常高興。

現在她精力充沛，可以去健身房鍛鍊，但我們得確保她在物理治療師的監督下進行訓練。為了恢復脊椎周圍的肌肉力量，她不時使用止痛噴霧來舒緩薦骨區域以完成日常訓練。針灸和氣功也有助於控制疼痛。最後，海倫嘗試了一種稱為亞馬納身體滾動（Yamuna body rolling）的神經肌肉療法，方法是使用哈密瓜大小的球來防止與下背部肌肉相鄰的肌腱痙攣。

我們也檢視了導致海倫背痛的其他原因，發現「鞋子」是個問題。海倫穿著沒有緩衝及支撐的廉價鞋子，因此我們建議她購買更好的鞋款—FitFlop、Nike和Asics品牌旗下都有不少能為腳步提供緩衝的款式。

隨著時間過去，透過運動和物理治療，海倫注意到即使自己只減重十磅（約四．五公斤）也能讓下背部壓力減輕許多。外科醫師指出，體重每增加十磅，關節就會承受四十磅（約十八公斤）的壓力。於是海倫聽從醫療團隊的建議，總共減掉了二十五磅（約十一公斤），她簡直不敢相信會有這樣的差異。當醫師說一切安全之後，她開始定期練習瑜伽，這有助於她的脊椎保持彈性和強壯。

我們也與她一起研究，找出改變哪些行為和想法能對她有幫助。我們要求她列出所有可能讓她腰痛的原因，並在適用於她的項目旁打勾。縱使無法改變遺傳或年齡等先天因素，我們仍可以幫助她改變後天的運動和日常習慣。

我們討論到戒菸和治療憂鬱症的重要性。她決定去教會做志工—既擔任青年小組領袖，也成為發食物處的幫手。她還開始寫日記，試圖為生活中的混亂帶來新視角。

為了修正導致她生病的潛在信念，她也開始使用肯定句來解決各種與背部和臀部相關的問題。針對常見的背部健康問題：我知道生命永遠支持著我。

圖為《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》書封。方智出版社提供

針對腰部問題：我信任生命的過程。我需要的一切都被安排得很好。我很安全。

針對整體臀部健康：太好啦—每天都很快樂。我很平衡且自由。

針對臀部問題：我處於完美的平衡狀態。在每個年齡階段，我都輕鬆且滿懷喜悅地在生命中前進。

針對椎間盤突出：生命支持我所有的想法，因此，我愛自己、肯定自己，一切安好。

海倫綜合運用所有方法，將自己的生命帶往美妙、靈活、無苦無痛之處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※本文為方智出版社出版的《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》，未經同意請勿轉載。