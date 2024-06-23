看似人生勝利組的她30歲那年被診斷不孕 導師「5句話」助她放下對體態的執著生下男嬰

決心得到一切的吉塔與她的不孕問題

現年二十九歲的吉塔，很小的時候就清楚知道自己想從生活中得到什麼：住在哪裡、做什麼工作、嫁給什麼樣的男人，甚至要生幾個孩子都想好了，並決心要實現這一切。整個高中期間，吉塔在學業和社交方面都努力不懈，還參加了領導力小組、編輯校刊和年鑑，並在高中的最後兩年擔任班長。

在大學時她同樣野心勃勃。除了學業，她開始打工並開啟自己的事業。當吉塔獲得學士學位時，她已經與一名醫學預科生訂婚並錄取了MBA。她執迷於成功、成功、成功，沒有她處理不了，也沒有她做不到的事—點子、金錢、物質，凡是你能想到的任何事物，她都全力以赴。

接著，她想要實現自己清單上的最後一項：一個寶寶。但她的身體投給了她一顆變化球。吉塔原本計畫在三十歲時懷孕，但經過幾個月的嘗試，她變得不耐煩，找醫師做了一些檢查。他們證實了她最擔心的事情：她已經停止排卵。吉塔悲痛欲絕，覺得自己的身體背叛了她。

她無法懷孕，代表她需要重新評估自己在生活各方面的情況。

我們必須從不同的角度來觀察吉塔的問題。從本質上來看，吉塔沒有做錯任何事，她吃健康的食物、鍛鍊身體，整體上看來十分關注自己的健康。可惜的是，懷孕的條件通常與孕期之外的健康生活所需的條件不同。因此，首先我們必須幫助吉塔克服自我責備和羞恥感。許多女性在談到不孕時都會經歷這些情緒，尤其是周遭朋友紛紛懷孕並毫無問題地組建家庭時。吉塔一直懷著這種羞恥感，認為自己做錯了事。她認為自己很糟糕，也質疑自己的個人價值，但她完全沒理由這麼想。

我們的下一步是研究任何可能妨礙吉塔努力受孕的身體狀況。我們注意到吉塔很瘦。事實上，她的體重很輕：身高一六三公分的她，體重只有四十五公斤。體脂極低的女性通常會閉經並停止排卵。無論是典型的長跑運動員，還是應職業需求過瘦的模特兒，她們都沒有足夠的營養來維持身體機能，更別說是懷孕。因此我們必須評估吉塔的飲食情況。

當我們討論這個問題時，吉塔承認她不想增加體重。她努力保持體態，並感覺自己健康又強壯。這揭示了我們在吉塔尋求懷孕過程中必須面對的另一個問題：懷孕要求女性放棄對自己體形的控制。如果女性對此有疑慮，那麼當她在鏡子中看到自己正在成長的身體時，很可能會做出不健康的反應。這種對自己的看法可能會引發一連串強迫性的想法和行為，並導致以對孕育胎兒有害的方式限制飲食的攝取量。

為了調整以上思維模式，吉塔開始針對多種問題進行肯定句療癒。

針對常見的婦女症狀：我的女性特質讓我深感喜悅。我喜歡當個女人。我愛我的身體。

針對卵巢健康：我在創造力的流動中保持平衡。

針對月經問題：我接受自己身為女人所擁有的全部力量，並且認為我所有的生理過程都是正常的、自然的。我愛自己、肯定自己。

針對閉經：我樂於做我自己。我是生命的美麗展現，永遠隨順生命的流動。

針對不孕：我愛並珍惜我的內在孩子。我愛自己、崇拜自己。我是自己生命中最重要的人。一切安好，我很安全。

圖為《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》書封。方智出版社提供

她還開始拜訪認知行為治療師，幫助她評估自己的焦慮想法。他們一起研究如何改變控制體重的執迷與傾向。他們為吉塔想出特別的對策，幫助她忍受再次開始排卵所需的增重。

吉塔也開始靜心，將一些正念練習融入到日常生活中。每天她都會留出一點時間，真正嘗試只關注自己周圍正在發生的事，而不是待辦清單或其他未來的活動。她還強調，自己正將手上的一些任務委託給生活中的其他人。在改變了想法、行為及飲食習慣後，吉塔順利懷孕，並很快生下了一個漂亮的男嬰。

※本文為方智出版社出版的《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》，未經同意請勿轉載。