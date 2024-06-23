越愛你就越要把你推開？迴避型依附不是不愛 而是怕受傷害！

《戀愛兄妹》被稱為是一檔不會有人心碎的戀綜，和手足一起上節目找尋真愛的設定，讓參與者們在這裡無論如何，都至少被一個人愛著。值得注意的是《戀愛兄妹》不只談愛情，還談親情，隨著家庭敘事的展開，觀眾也能從中看見原生家庭，如何可能影響一個人的親密關係。

韓國戀愛綜藝又有新題，過去你看過《單身即地獄》展露人類原始慾望；《恢復單身的男女》演繹熟齡戀愛；又或是《換乘戀愛》中交纏的新舊緣分。

這次，《換乘戀愛》前 PD 以「和你的手足一起上戀綜」為題，發展新型態戀綜《戀愛兄妹》，參與者會和手足一起參與節目錄製，除了找尋自身戀情外，還要為手足發展新緣分。

相較其他戀綜，《戀愛兄妹》不只提愛情，還談親情，開誠佈公地談。節目用一條不能暴露親屬關係的設定，讓戀綜常見的雌、雄競局面，成為不必要，少了戾氣多了溫情，人與人之間的情誼因此能被更細膩的處理，觀眾也從中看見原生家庭，如何影響親密關係的成形。

在四對手足中，最讓我疼惜的，當屬龍宇。

龍宇來自父位缺席的單親家庭，母親賺錢養家的同時，和妹妹珠妍相差十歲的龍宇，自然一肩扛起照顧妹妹的責任，龍宇曾說，「照顧妹妹不是工作，而是生活、義務」，媽媽也說「比起我，龍宇更擅長換尿布、餵牛奶。」

在家庭互動中，龍宇從小就承擔照顧妹妹的責任，基於體恤父母，學會隱藏情緒，成為被迫長大的小孩。

然而其實在妹妹出生時，他也不過十歲，是還需要被關照的年紀，但龍宇卻選擇隱藏，於是沒有人能看見其實他還小，其實他還有被看見、被照顧、被關心的需求。

龍宇的這份懂事，為妹妹撐起溫暖成長的環境。也因為有哥哥在，妹妹才得以長成開朗的模樣。

在妹妹眼中，哥哥的情緒穩定，不哭泣也不生氣，長大後妹妹才了解龍宇不是沒有情緒，相反，正是因為他清楚知道自己不能有情緒，所以才假裝自己不要。

可假裝卻治標不治本，兒時經驗根深蒂固地影響一個人對親密關係的想像，就像掩埋傷口，某天當有人踩到那塊被你埋藏的好好的，以為沒事的痛，心裡某一塊又被翻起，告訴你腦袋努力遺忘沒有用，因為身體還記得。

在節目中龍宇被初雅吸引，兩人穩定進行約會，即便龍宇因節目要求，而與其他女生出門約會，但在發送心動簡訊時，依然堅定的選擇初雅。

就當兩人有進一步親密的可能時，龍宇卻突然止步，懷疑起自己的選擇。有人因此說，龍宇在女生傾心時就改變態度的行為是渣男，但事實上人際關係中的反轉，正來自於個人潛在的依附模式。

童年時期，龍宇所能依附的對象（父母）不在身旁，而難以滿足基本的認同、照顧需求，長期處在沒有回應，不被看到的世界，很多求助無用的身體和情緒記憶，都是龍宇的切身體會，因此形成迴避的依附型態。

久了，他習慣把情緒，連同與他人建立連結的想法藏起來，對於親密關係，採取不期待以避免受傷的態度，於是你會看到在剛與初雅相處時，龍宇其實很快表明不要期待的立場，那是他的自我防衛，也是避免他人受傷的作為。

但這不代表迴避型依戀者就不渴望親密關係，相反，正因為沒有過在關係中被看見的體驗，所以他們渴望，但害怕的情緒似乎更大。

恐懼某人對自己而言成為特殊，害怕的情緒赤裸裸地展現時，他們只能選擇保護自己，選擇暫時不想讓任何人成為特殊，暫時不讓某個人站在那個可以輕易傷害你的位置。

因為只有不讓他人靠近自己，才不會引發內在的不安與恐懼，但這拘束自己的行為，卻因此可能把所愛之人推遠。

《戀愛兄妹》：在親人的目睹下與人相識，我們都不會心碎

致所有如同龍宇，感受到想愛卻又害怕，兩種相互牴觸的情緒，心情會是複雜的，你此刻的困惑也是正常，倘若你如同龍宇一般，嘗試半掩著心扉，讓人靠近，與人對話，那便已經擁有一半的勇氣。

至於另一半相信自己能被愛的勇氣，便是我祝福你能逐漸長出的。

在擁有完整的勇氣前，也許不被人理解，甚至你也不能對此釋懷，但請記得家人，或身邊的朋友會是你最好的支持。

如同龍宇在面對複雜情緒時，妹妹珠妍堅定的相伴一般，而這也正是《戀愛兄妹》為我們展示的——手足間輕盈而溫暖的親情。

愛有千萬種組合方式，有家人在的地方就有愛。

總有一天，你會擁有完整的勇氣，心有所向，沒有慌忙。

※本文由女人迷授權，原文連結請點《戀愛兄妹》龍宇：越愛你，就越要把你推開？迴避型依附不是不愛，而是怕受傷害！，未經同意請勿轉載。