家庭關係疏離、男友家暴…妹子嚴重貧血 治療師以「3肯定句」幫助她在半年內痊癒

家庭關係疏離的丹妮絲與她的貧血問題

小時候丹妮絲因為父親賭博成癮經常搬家，為了躲避債主，一家人一次次遠離家園。買食物的錢從來不夠，孩子們幾乎每天都餓著肚子上學。

丹妮絲二十多歲時，男朋友打了她，讓她身上多處受傷，但她選擇隱瞞家人和朋友。有天早上，丹妮絲醒來，發現自己幾乎無法行走，她太累了，甚至連打電話求救都很困難，最終醫師診斷出她患有嚴重貧血。

與丹妮絲交談後，我們發現她的身體和情緒狀況都已沉入谷底。她渴望但無法獲得家庭的支持，也因為從未體驗過這種情感支持，因此不知道能在哪些地方獲得。對丹妮絲來說，世界是危險且孤獨的，她甚至無法信任和她最親密的朋友。同時，由於丹妮絲對他人的需求異常敏感，且對朋友和家人總是富含同理心，大家遇到問題都會來找她，造成她總是概括承受了許多人情感和身體上的痛苦。多年的積累加上缺乏情感上的出口，讓丹妮絲的身體開始對壓力做出反應。

丹妮絲在情感和身體上都「貧血」，因此辨識出她能量和血液的「漏洞」非常重要。醫學直覺力幫助我們查出她在哪裡付出了過多的生命能量—正是丹妮絲與男友和家人的不健康關係。下一步是找出丹妮絲體內的「物理漏洞」，找出讓紅血球流失過多導致貧血的原因。我建議丹妮絲去看醫生，並接受全套血液檢查，分析血液的所有組成將幫助我們了解她貧血的原因。

很多醫師治療貧血的方式是讓患者多補充鐵，然而，不找出導致貧血的根本原因，可能將引發更嚴重的問題。通常導致貧血的原因有以下三種：

1. 紅血球減少：可能是由外傷（丹妮絲被男友以暴力對待，但嚴重程度我們不得而知）、胃潰瘍、經血過量、血尿或內傷所致。

2. 紅血球生成不足：可能是由於缺鐵，這也是醫師通常會開鐵劑的原因。也可能是因為吸毒、酒精成癮、地中海型貧血等遺傳因素、甲狀腺機能低下等慢性病、缺乏維生素B12和葉酸導致的「巨母紅血球性貧血」（megaloblastic anemia），或是腎上腺素分泌不足、慢性肝炎引起。

3. 紅血球被破壞：可能來自脾臟腫大、紅斑性狼瘡、盤尼西林或磺胺類抗生素藥物的副作用、感染性單核球增多症或其他病毒感染。

僅從丹妮絲的年齡（尚未停經）判斷，大多數人會認為她的貧血是由經血過量引起，那麼鐵劑療法會很有幫助。然而，研究丹妮絲的全套血液檢查結果後我們發現，她未成熟的紅血球，也就是網狀紅血球的數量非常低，這表示她體內無法產生足夠的紅血球，因此便排除了缺鐵、失血和經血過量的因素。

透過觀察丹妮絲體內的紅血球大小（她的細胞比一般人更大），醫師發現她可能患有一種被稱為「大球性貧血」（macrocytic anemia）的罕見疾病，這是由於飲食中的維生素B12不足、長期壓力，和使用制酸劑抑制了維生素B12的吸收率所引起。為了確認丹妮絲血液中的維生素B12數值，我們請她再次進行血液測試，結果正是這個原因引起的沒錯。

在護理師的照護下，丹妮絲定期注射維生素B12，直到恢復正常水準。她開始服用藥品級維生素B群，並定期接受維生素B12的檢測，以確認這些藥物有確實被她吸收進體內。

圖為《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》書封。方智出版社提供

為了消除維生素B12吸收的障礙，我建議丹妮絲可以透過針灸和草藥解決焦慮和胃食道逆流的問題。因此除了與男友進行關係諮商以處理兩人之間的壓力，丹妮絲開始服用一種包括白朮、黨參等成分的混和性草藥，也開始使用不同的肯定句幫助自己。

針對血液健康：我以完美的節奏展現和接受生命的喜悅。喜悅的新想法在我體內自由循環。

針對貧血：在生命的各個領域體驗快樂都是安全的。我熱愛生命。

針對疲勞：我對生命充滿熱情與活力。

我們努力幫助丹妮絲改變心態、釋放恐懼並開始實現自我價值，為生活帶來歡樂。六個月內，她的貧血症就痊癒了。

※本文為方智出版社出版的《一切安好：結合醫學、肯定句與直覺力的身心靈完全療法》，未經同意請勿轉載。