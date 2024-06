音樂教授把太太誤認為一頂帽子⋯為何病覺缺失症患者「不認為自己有病」？

要是一個人會將自己的太太誤認為一頂帽子⋯⋯

倘若你從不曾與中風、罹患腦瘤,或者是頭部受到外傷的人交談,那麼我剛才所言對你來說,可能會難以置信。這樣的話,我推薦你閱讀已撒手人寰的神經科醫師奧立佛.薩克斯(Oliver Sacks)所寫的《錯把太太當帽子的人》(The Man Who Mistook His Wife for a Hat)(電影《睡人》〔Awakenings〕所本的原著,也同樣是他的作品)。薩克斯醫師的天賦,是他能透過生動翔實的文筆,來描繪出腦損傷患者的內心世界。

《錯把太太當帽子的人》這個書名,源自於一個案例。薩克斯醫師寫這個案例時,描述一位男子腦部處理視覺的部分長了惡性腫瘤,並談到他首次見到皮博士那時,這位身為音樂教授的男子,無法說明自己何以經由轉診,來到薩克斯醫師的門診接受評估。這位男子當時所說的話沒有絲毫異狀,而且他看起來,也似乎與常人無異。只不過,評估進行到神經系統時,怪誕的感覺卻開始浮現——當時薩克斯醫師要求皮博士穿回鞋子,皮博士卻遲遲沒有這麼做,而且他的眼神專注認真,卻看錯位置,緊盯著自己的腳。於是薩克斯醫師問皮博士,他是否幫得上忙。此時皮博士卻婉拒薩克斯醫師的提議,持續東張西望。最後,皮博士抓住自己的腳,開口詢問:「這是我的鞋子,不是嗎?」後來皮博士看到他的鞋子實際上在哪裡時,他回應道:「我以為那是我的腳。」

皮博士的視覺一點差錯都沒有。他的問題在於腦部建構知覺,以及為知覺歸類的方式受到干擾。當時皮博士與妻子一起坐在薩克斯醫師的診間,後來,皮博士認為他們該離開了,就伸手去拿帽子。只是他沒有抓住帽子,而是抓住妻子的頭,試圖拿起來—顯然皮博士將妻子的頭,誤認為帽子了!針對「重大精神障礙者病識感薄弱」發表演講時,我常常都喜歡這麼說:「如果腦損傷會導致一個人將自己的太太誤認為帽子,那麼這種情況,可能會使人將昔日的自己誤認為當前的自己,也就不難想像了。」

為了發現腦損傷對神經內科病患造成的缺失何在,我曾經在1980 年代末,大規模與神經內科病患合作,為他們進行心理檢測。當時我不禁注意到一件事:大家稱之為「病覺缺失症」(anosognosia)的神經系統併發症(也就是患者沒有意識到疾病造成的損害、引發的症狀,或者是患者因而沒有察覺病徵),和重大精神障礙者所展現的病識感薄弱相仿。我們先前討論過病識感薄弱的典型案例,而病覺缺失症和這些具有代表性的案例,不僅相似之處顯著,而且它們表現出來的症狀和神經系統的缺損,也都彼此雷同。

舉例來說,病覺缺失症患者都相信自己沒生病,所以他們面對與此抵觸的言論時,為了說明自己沒生病,若非常常提出怪異的解釋,就是常會罹患神經科醫師所謂的「虛談症」(confabulation)。之前我評估過一位四十二歲的男子,他在車禍中頭部遭受嚴重外傷,以致腦部右側額葉、頂葉和顳葉組織,都因此受損,而他的身體左側,也為此癱瘓。我在他車禍後一週左右見到他時,詢問他是否能為我舉起左臂,他回答「可以」。不過當我要求他這麼做,他卻無法移動癱瘓的手臂,只是面無表情地躺在那裡。有鑑於我指出他沒有移動手臂,他卻反對我這種說法,於是我要求他看著自己的左臂,並再次移動它。後來他目睹自己的手臂文風不動,變得心慌意亂。此時我詢問他為何不移動手臂。起初他拒絕回應。我催他回答時,他才表示:「我知道這麼說聽起來很瘋狂,但你肯定把它綁起來,或者是做了什麼事。」

病覺缺失症與我們相伴的時間,和我們人類享有意識帶來的好處一樣久。兩千多年前,當古羅馬哲學家塞內卡(L.A. Seneca)撰寫自我信念的道德寓意時,就曾描繪過一個案例,看起來好像是偏盲(hemianopia,指腦損傷造成的失明)後所產生的病覺缺失症:「這似乎匪夷所思……她不知道自己失明,也因此一再再要求她的監護人,請對方帶她前往其他地方,而且她還聲稱『我家一片漆黑』。」她是盲人這件事,怎麼可能有人會不瞭解呢?而她面對足以證明自己失明的證據時,何以會試圖辯解呢?

當一個人對於自己是誰的概念滯留在過去,只要面對和自己認知矛盾的證據,這個人就會不由自主地不予理會,或者是加以辯解。

那位因車禍癱瘓的男子,不瞭解自己的身體左側再也動不了。

既然這種情況和他對自己的信念(相信他的手臂與腿部都能良好運作)有所分歧,當他面對和自己信念對立的證據,他就會忍不住設法為自己辯護。這位男子的表現,和前述那位失明女子一樣。前述那位失明女子非但不明白自己失明,而且比起相信實情,她更容易相信藉以代替真相的另一種解釋(例如「屋裡一片漆黑」)。重大精神障礙者每天都會藉由類似的解釋,來支持「自己沒有任何問題」這項信念。畢竟一個人對於「自己是誰」的概念滯留在過去,重要的新訊息也因而不得其門而入,隔絕在他的世界之外,此時只要這個人面對和自己認知矛盾的證據,他就會不由自主地不予理會,或者是加以辯解。所以許多慢性精神病患都會將自己住院治療的緣由,歸咎於他們和父母發生爭執,或者是這其中有若干誤解等等。他們沒有察覺自己生病,還執拗地認定自己沒有生病,而且沒有能力統合與自己錯誤信念相反的新資訊,這些都與患有病覺缺失症的神經系統患者相同。

患有病覺缺失症的神經系統患者和重大精神障礙者之間,還有最後一個相似之處,也就是他們展現病識感薄弱的模式,都宛如斑駁塊狀,也就是這些患者腦海中沒有意識到自己生病的部分,和他們察覺自己已經生病的部分,往往同時存在。例如病覺缺失症患者或許會意識到自己記憶不全,卻沒有察覺到自己已然癱瘓。和這種情況類似的現象,則是我們看過有許多思覺失調症患者,即使知道自己有特定症狀,對於自己出現的其他症狀,卻仍一無所知。

病覺缺失症的起因,是腦部的特定區域受損。因此,病覺缺失症的研究,為「腦部結構影響重大精神障礙者的病識感」這項假設,提供了實用起點。常有人發現罹患病覺缺失症的神經系統患者,腦部額葉出現病變(也就是這些患者的腦部前額,已經遭受某一種或另一種損傷)。有趣的是,目前有研究顯示,重大精神障礙者的腦部相同區域,功能也經常失調。

