音樂教授把太太誤認為一頂帽子⋯為何病覺缺失症患者「不認為自己有病」？

要是一個人會將自己的太太誤認為一頂帽子⋯⋯

倘若你從不曾與中風、罹患腦瘤，或者是頭部受到外傷的人交談，那麼我剛才所言對你來說，可能會難以置信。這樣的話，我推薦你閱讀已撒手人寰的神經科醫師奧立佛．薩克斯（Oliver Sacks）所寫的《錯把太太當帽子的人》（The Man Who Mistook His Wife for a Hat）（電影《睡人》〔Awakenings〕所本的原著，也同樣是他的作品）。薩克斯醫師的天賦，是他能透過生動翔實的文筆，來描繪出腦損傷患者的內心世界。

《錯把太太當帽子的人》這個書名，源自於一個案例。薩克斯醫師寫這個案例時，描述一位男子腦部處理視覺的部分長了惡性腫瘤，並談到他首次見到皮博士那時，這位身為音樂教授的男子，無法說明自己何以經由轉診，來到薩克斯醫師的門診接受評估。這位男子當時所說的話沒有絲毫異狀，而且他看起來，也似乎與常人無異。只不過，評估進行到神經系統時，怪誕的感覺卻開始浮現——當時薩克斯醫師要求皮博士穿回鞋子，皮博士卻遲遲沒有這麼做，而且他的眼神專注認真，卻看錯位置，緊盯著自己的腳。於是薩克斯醫師問皮博士，他是否幫得上忙。此時皮博士卻婉拒薩克斯醫師的提議，持續東張西望。最後，皮博士抓住自己的腳，開口詢問：「這是我的鞋子，不是嗎？」後來皮博士看到他的鞋子實際上在哪裡時，他回應道：「我以為那是我的腳。」

皮博士的視覺一點差錯都沒有。他的問題在於腦部建構知覺，以及為知覺歸類的方式受到干擾。當時皮博士與妻子一起坐在薩克斯醫師的診間，後來，皮博士認為他們該離開了，就伸手去拿帽子。只是他沒有抓住帽子，而是抓住妻子的頭，試圖拿起來—顯然皮博士將妻子的頭，誤認為帽子了！針對「重大精神障礙者病識感薄弱」發表演講時，我常常都喜歡這麼說：「如果腦損傷會導致一個人將自己的太太誤認為帽子，那麼這種情況，可能會使人將昔日的自己誤認為當前的自己，也就不難想像了。」

為了發現腦損傷對神經內科病患造成的缺失何在，我曾經在1980 年代末，大規模與神經內科病患合作，為他們進行心理檢測。當時我不禁注意到一件事：大家稱之為「病覺缺失症」（anosognosia）的神經系統併發症（也就是患者沒有意識到疾病造成的損害、引發的症狀，或者是患者因而沒有察覺病徵），和重大精神障礙者所展現的病識感薄弱相仿。我們先前討論過病識感薄弱的典型案例，而病覺缺失症和這些具有代表性的案例，不僅相似之處顯著，而且它們表現出來的症狀和神經系統的缺損，也都彼此雷同。

舉例來說，病覺缺失症患者都相信自己沒生病，所以他們面對與此抵觸的言論時，為了說明自己沒生病，若非常常提出怪異的解釋，就是常會罹患神經科醫師所謂的「虛談症」（confabulation）。之前我評估過一位四十二歲的男子，他在車禍中頭部遭受嚴重外傷，以致腦部右側額葉、頂葉和顳葉組織，都因此受損，而他的身體左側，也為此癱瘓。我在他車禍後一週左右見到他時，詢問他是否能為我舉起左臂，他回答「可以」。不過當我要求他這麼做，他卻無法移動癱瘓的手臂，只是面無表情地躺在那裡。有鑑於我指出他沒有移動手臂，他卻反對我這種說法，於是我要求他看著自己的左臂，並再次移動它。後來他目睹自己的手臂文風不動，變得心慌意亂。此時我詢問他為何不移動手臂。起初他拒絕回應。我催他回答時，他才表示：「我知道這麼說聽起來很瘋狂，但你肯定把它綁起來，或者是做了什麼事。」

病覺缺失症與我們相伴的時間，和我們人類享有意識帶來的好處一樣久。兩千多年前，當古羅馬哲學家塞內卡（L.A. Seneca）撰寫自我信念的道德寓意時，就曾描繪過一個案例，看起來好像是偏盲（hemianopia，指腦損傷造成的失明）後所產生的病覺缺失症：「這似乎匪夷所思……她不知道自己失明，也因此一再再要求她的監護人，請對方帶她前往其他地方，而且她還聲稱『我家一片漆黑』。」她是盲人這件事，怎麼可能有人會不瞭解呢？而她面對足以證明自己失明的證據時，何以會試圖辯解呢？

當一個人對於自己是誰的概念滯留在過去，只要面對和自己認知矛盾的證據，這個人就會不由自主地不予理會，或者是加以辯解。

那位因車禍癱瘓的男子，不瞭解自己的身體左側再也動不了。

既然這種情況和他對自己的信念（相信他的手臂與腿部都能良好運作）有所分歧，當他面對和自己信念對立的證據，他就會忍不住設法為自己辯護。這位男子的表現，和前述那位失明女子一樣。前述那位失明女子非但不明白自己失明，而且比起相信實情，她更容易相信藉以代替真相的另一種解釋（例如「屋裡一片漆黑」）。重大精神障礙者每天都會藉由類似的解釋，來支持「自己沒有任何問題」這項信念。畢竟一個人對於「自己是誰」的概念滯留在過去，重要的新訊息也因而不得其門而入，隔絕在他的世界之外，此時只要這個人面對和自己認知矛盾的證據，他就會不由自主地不予理會，或者是加以辯解。所以許多慢性精神病患都會將自己住院治療的緣由，歸咎於他們和父母發生爭執，或者是這其中有若干誤解等等。他們沒有察覺自己生病，還執拗地認定自己沒有生病，而且沒有能力統合與自己錯誤信念相反的新資訊，這些都與患有病覺缺失症的神經系統患者相同。

患有病覺缺失症的神經系統患者和重大精神障礙者之間，還有最後一個相似之處，也就是他們展現病識感薄弱的模式，都宛如斑駁塊狀，也就是這些患者腦海中沒有意識到自己生病的部分，和他們察覺自己已經生病的部分，往往同時存在。例如病覺缺失症患者或許會意識到自己記憶不全，卻沒有察覺到自己已然癱瘓。和這種情況類似的現象，則是我們看過有許多思覺失調症患者，即使知道自己有特定症狀，對於自己出現的其他症狀，卻仍一無所知。

圖為《他不知道他病了：協助精神障礙者接受治療》書封。心靈工坊提供

病覺缺失症的起因，是腦部的特定區域受損。因此，病覺缺失症的研究，為「腦部結構影響重大精神障礙者的病識感」這項假設，提供了實用起點。常有人發現罹患病覺缺失症的神經系統患者，腦部額葉出現病變（也就是這些患者的腦部前額，已經遭受某一種或另一種損傷）。有趣的是，目前有研究顯示，重大精神障礙者的腦部相同區域，功能也經常失調。

※本文為心靈工坊出版的《他不知道他病了：協助精神障礙者接受治療》，未經同意請勿轉載。