自命不凡、特權意識、缺乏同理心…看三種類型的病態自戀者共同特徵

製造出最大傷害的施虐者，尤其是造成持久或永久傷害或情感傷疤的施虐者，有意或無意地讓自己惡毒的優勢搭配上受害者的脆弱之處。雖然三種類型的病態自戀者都會虐待他們的共依存伴侶，虐待的形式以及如何顯現在關係裡差別很大。三種類型的自戀者皆有的共同特徵是：

自命不凡：有不符合現實的優越感，沒有事實或經驗的支持。他們反射性地評斷別人比他低劣，並且讚美自己擁有跟批評的缺陷相反的長處。

特權意識：相信自己值得特殊待遇，因為天生擁有的特權。這是自命不凡在行為上表現出來的那一面。

缺乏／程度很低的同理心：有限或根本沒有能力對經驗不舒服或痛苦的人傳達同情和了解。

情感快速啟動：對於大多數形式的批評、負面回饋或者認定的傷害或冷漠的對待超級敏感。

三種病態自戀人格障礙的人觸發情感的扳機不太一樣。

「病態自戀者」是同理心有限、擁有自戀人格特徵的人，或是診斷為自戀型、邊緣型或反社會型人格障礙、有共通的自戀核心特徵的人。他們直接或間接傷害、恫嚇或操控他們的受害者，讓他們屈服或順從。施虐者通常會從信任以及／或者依賴他們的人身上剝削出實際或認定的力量，歸己所用。

情感或心理虐待是施加在脆弱和依賴的人身上，這些人精神健康受損或者欠缺防衛自己的能力。此外，虐待會確立、維持或讓受害者回復到下述狀態：無助、絕望、憂鬱、焦慮、依賴、欠缺條理和混亂的思考、受損的理性思維、不安全感，以及相信自己真實或想像的遭到遺棄或孤立，因而惡化目前的精神健康問題。

因為情感或心理虐待具有無所不在的本質，往往成為大多數虐待形式的次要標的。此外，大多數類型的虐待，只要威脅足以讓人採信，不需要真正執行就會造成情感傷害。情感虐待與其他形式的虐待本質上是互相連結的，或者共同發生，其中一個例子就是性虐待。不只是性侵犯的身體行為會造成極大的創傷，而且會出現心理上的後遺症，表現為長期的恐懼、不安全感、壓力、焦慮、真實或認定的社會放逐或孤立，甚至診斷為精神健康失調，例如創傷後壓力症（PTSD）、重鬱症和廣泛性焦慮症。

圖為《渣男渣女磁吸症：為何你總是愛得無法自拔，又傷得體無完膚》書封。心靈工坊提供

所有形式的情感虐待都讓受害者維持在失能或弱化的狀態，以致他們無法逃離病態自戀看守者打造的牢籠。若膽敢逃跑，勃然大怒和報復心強烈的自戀者會盡一切努力，誘惑他們回到掌控不了自己人生和精神健康的關係裡。透過各種策略、技巧和其他強力操控形式，自戀的獄卒繼續灌輸困惑、懷疑、恐懼、罪疚和羞恥，直到他們虐待的受害者放棄逃亡計畫，回到自戀者身邊。

※本文為心靈工坊出版的《渣男渣女磁吸症：為何你總是愛得無法自拔，又傷得體無完膚》，未經同意請勿轉載。