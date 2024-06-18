半伴依戀／觀賞電影「可憐的東西」 閱讀女性身體的性愉悅…自慰可以是一場法國大餐

文：張顯蓓（一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師）

說真的，很難得看到一部探討女性情慾、又幽默、又有深度的電影。剛開始還覺得很怪異，但，隨著導演的敘事引導，我逐漸從旁觀者，進入自己的情慾探索經驗。想起自己如何從羞愧感，走向擁抱自己情慾的療癒經歷。

在長期的父權文化下，女性的情慾經常承載著羞愧與壓抑的經驗；而男性的情慾，則經常演變成表現焦慮與控制手段。不管男女，我們都在許多似是而非的性愛評價中受了傷，我們都需要療傷，需要重拾我們真實的性愉悅。

這部電影並非要挑起男女的戰爭，反而是鼓舞男男女女們，都能在性、愛、情慾之間，忠於自己的真實。

電影簡介

《可憐的東西Poor Things》是希臘名導Yorgos Lanthimos琢磨5年的最新作品，作品改編自蘇格蘭作家Alasdair Gray的原著小說，是一部結合科幻與黑色幽默的電影。內容有如近代科學怪人的故事，一個死亡的女人被科學家葛溫（Willem Dafoe飾）運用光電手術，將女人腹中嬰兒的大腦，移植到其身體上，並取名為貝拉（Emma Stone飾）。科學家細心地監控及照護，以「實驗的心態」觀察貝拉，最終，抵擋不了貝拉的自由意志，她執意踏上一趟自己的冒險之旅。貝拉離開了倫敦的舒適圈，與新男友鄧肯（Mark Ruffalo飾）開始環遊歐洲的旅程。在認識世界的同時，她也開啟了一場性愛覺醒之旅。

電影的性愛安排

一部好的電影，不可或缺專業的參與。整部電影安排了大量的性愛劇情，導演從一開始就特別找「性愛協調師」Elle McAlpine成為電影性愛指導。主角作為一個移植了嬰兒大腦的女性角色，她會迅速成長與衰老，而她對性愛的興趣就是她成長過程中最重要的一部分。Elle分享道：「我深刻地感受到這個角色在性愛方面的表達能力，以及她生命中的男人，透過性愛所展現的個性。男人們用極怪異的方式與這個女人結合，但她只是擁抱這一切，對任何事情都沒有批判，那是非常深刻又刺激的感覺。」

Elle也會一起探討女性高潮，因為充滿力量的貝拉，在電影中以最獨特的方式探索性愛，而女人在性愛過程中獲得的愉悅感，便是這個故事的核心。Elle認為當中最讓人感到興奮的部分：「即使情況正在慢慢改變，但我認為時下許多創作都迴避描述女性真實的性高潮。」Elle說道，「但這個故事的重點就是關於解放、關於性愛自由，還有探索性愛時所做的實驗」。

從電影劇情與性愛安排，閱讀女性身體的性愉悅

延續Elle所說的：「她只是擁抱這一切，對任何事情都沒有批判…。」我們的身體誕生在這個地球上，原來並沒有任何批判，單純以感官來體驗這個世界。但是，在成長過程中，周遭的評價賦予我們的身體與行為太多「建議」。例如：女孩不能太胖、要努力長胸部、行為要檢點、不可以像蕩婦…等，女孩們忙著檢視自己的身體與表現，焦慮到忘記感受自身的體驗。以致於，有時我問我的女性當事人：「所以，妳的身體感受如何？」經常得到「不知道…。」的茫然回答。

當我們失去與身體的真實連結、失去真實的感受，我們就會漸漸忘記自己是誰、忘記如何使自己的愉悅、忘記去感受愛的模樣。身體可能會很本能地去尋找過度的感官刺激經驗，或者任由自己忽略需求、麻痺身體感受；但，內在很焦躁。因為，能夠好好感受自己，是「自我實現」很重要的力量來源。失去感受，也同時失去了自己。

人類在胚胎早期，男女性的生殖系統是相似的，稱生殖器官未分化期。大約在第七週時，生殖腺才開始有了男女不同的發育。基本上，男性與女性的許多性構造相當相似，只是男性向外生長，形成陰莖；女性向內生長，形成陰道。男性有性衝動時，會勃起，其實女性也會勃起。

然而，自古以來，男性的性愉悅被視為理所當然，女性的性愉悅卻被過度忽略。甚至，有些文化禁止女性感受性愉悅。還好，金賽報告（1948年出版）以來，女性的性健康與性愉悅開始受到正視。女性當然可以享受性帶來的身心愉悅，不論是自己進行，或者在關係中。

女主角貝拉是在偶然的情況下，摸出了自己的性愉悅。當她想要與家中唯一的女性分享、核對這份愉悅時，卻被大聲喝斥。但，風流的鄧肯卻輕易地摸進貝拉的陰部。彷彿女性的性愉悅並不屬於自己的，是屬於男性的。我們的社會也如同電影的情節，女性之間難以自由談論性愉悅的追求，輕易展現性魅力的女性，很容易被冠上「公車、破麻、綠茶婊…」等污辱女性的字眼。還好，貝拉在最後工作的妓院中，找到性愉悅的支持網絡。然而，我們現今社會的女孩們，可以在哪兒得到安全的性愉悅支持系統呢？社會允許男性擁抱自己的性愉悅，卻不太允許女性探索自己的性愉悅。是的，連探索都不容易，何況擁抱？

拿自慰這件事來說，在現今的性教育中，很少人引導我們如何自慰。男性的自慰顯然比較容易（我想，應該不用多解釋地容易看見吧！），大部分都能在外生殖器官接受到性刺激。但，女性呢？身為女性，妳可曾仔細觀察過自己的構造？關於大陰唇、小陰唇、陰蒂、陰蒂包皮，更不用說隱藏在陰道內的神秘G點。妳有好好從這些構造中，得到性愉悅的經驗嗎？

我們的陰蒂等同於龜頭，其實不是只有一個突出體，而是包含陰蒂腳的組織。這個構造曾經在解剖醫學上被去除，被認為是不必要的存在，卻是帶來女性高潮的重要部位。其中，G點的位置，也被猜測是陰蒂組織中的陰蒂脖的位置，位於陰道口內1~2指節之間的上方。我們女性可曾仔細探索過自己身體的這些部位？可曾好好經驗這些構造帶來的性高潮？可曾允許自己的身體自由經驗性愉悅？

練習用愛擁抱身體，不管妳幾歲

電影中有一段倒讓我不以為意，就是引領貝拉進入哲學思考的老婦人瑪莎（Hanna Schygulla飾），對貝拉說：「我已經是這個年紀了，很久沒有注意下面的事，我更在意上面（腦子）的事。」當然，思維啟蒙是女性覺醒重要的一環。但，年老並不代表不需要性生活，哲學思考也無法取代性愉悅。不管妳幾歲，妳現在的身體都是妳人生中最年輕的時候，也是唯一的時期。任何時候都很美麗，任何時期都值得享受性愉悅。事實上，我們的大腦才是最重要的性器官，而擁有性愉悅能夠保護大腦。多巴胺與催產素的分泌能使大腦健康，預防憂鬱與失智。

當我在長照中心演講時，我相當鼓勵長者要有個人的私密時間，喚醒我們身體的生命力。通常我們會一起欣賞攝影師鏡頭下的年長者照片，一起欣賞那些篆刻在我們身體上的美麗痕跡，那些是歲月與愛的印記。當我們重新愛上自己的身體，才能夠自在與放鬆地享受身體接觸。不論是自己的撫摸，或是伴侶的撫摸。光是肌膚的愛撫，就很足以感受到滋養。同時，我們可以適度使用潤滑液，幫助自慰或性愛過程更舒適。

對年長者而言，高潮經驗可能不是最重要的，反而是親密的感受更重要，親密能支持我們面對死亡的孤寂。

練習探索身體，擁抱性愉悅

電影當中唯一尊重貝拉的男性，麥斯（Ramy Youssef飾），在最後與貝拉的對話中說道：「我發現我只是嫉妒有男人跟妳在一起，而不是外人對妳的道德中傷。那是妳的身體，貝拉貝斯特，妳有權自由運用。」他明確表達了因為愛而有嫉妒，這樣的真誠讓貝拉動容，完全感受到被愛。電影最後，他們的確也在一起生活，但，並非以婚姻形式。關於婚姻與親密，我們在後續的文章再繼續談。在這裡，我們能看到：當人的身體能自由感受，關係中有愛與尊重，就可以一起創造出有空氣流動感的關係，性愛的創造性也就越豐富。

我經常看到在關係中有太多規條框架的伴侶，有的是對關係的框架，有的是對性愛表現、身體形象、個人形象的框架，限制了自由與創意。當性愛變成例行公事，我們就很容易機械化，容易忘記探索自己、忘記探索對方。別忘了，時間是線性的，妳的身體在每時每刻都有新變化，感受也是如此，每時刻的妳、以及伴侶，都是唯一。

所以，我們可以一起練習：

一、每天欣賞鏡子中的自己：

每天可以找一個時間，裸體站在全身鏡前，先謝謝這個身體的陪伴。如果能夠說出感謝的具體事實更好，例如：謝謝自己的雙乳，她們乳養過生命，是生命的泉源。謝謝自己的肚子，這些脂肪保護著內臟。

同時，找出自己好喜歡的身體部位，好好欣賞這些身體部位。摸摸這些身體部位，對他們說：我好喜歡這裡，這裡好美（柔軟、舒適…等等肯定詞）。最棒的是：妳可以好好欣賞自己獨一無二的陰部，那是最美的性徵。

二、嘗試與自己性約會：

很多人以為自慰就是一餐速食，但，自慰也可以一場法國大餐。從愛撫身體開始，妳可以從頭髮開始，耳朵、肩頸、腰線、乳房、乳頭…持續往下探索。不同的力道、不同的速度、不同的手法，都會帶來不同的感受，讓妳驚嘆身體的感官經驗是如此豐富。

也有許多人會嘗試配上音樂、氣味、性玩具…等。與自己的性約會當然要愉悅啊！

三、嘗試與伴侶性溝通：

性溝通是一門藝術，需要拿捏關係的狀態。力道太大，可能傷害到對方；力道太微，可能自己會感到挫敗。長久以來的性溝通若都失敗，伴侶關係很容易充滿壓力，此時，我們就相當需要性諮商的幫忙。伴侶關係通常要有把性愛當成遊戲的態度，性溝通才不會是一場災難。

使用身體引導對方，是性溝通的小技巧之一，當妳越熟悉自己的身體，就越能夠擅用身體引導對方。所以，好好探索自己是基礎喔！

如果你是男性，正在閱讀這篇文章。當然，你也相當適合如此照顧自己。你對自己身體的細膩覺察，絕對能夠幫助親密互動。若你的伴侶剛好是女性，那麼，也請你鼓勵她探索自己，因為在我們的文化中，女性極少被支持鼓勵去接觸自己的性愉悅。同時，這份鼓勵支持，也會促使你們更加親密。

祝福所有閱讀者：享受身體感官的饗宴，擁抱屬於自己的性愉悅。

（本文經《一肩伴侶心理諮商所》授權，未經同意禁止轉載。）