你想做愛「但對方卻不想」？當性生活不協調時 很可能兩人的關係出現4種狀況

前陣子接連好幾對的夫妻、伴侶，因為性生活不協調的困擾，而前來尋求諮商，在了解事情原委的過程當中，發現好幾對伴侶其實面對這樣的困擾已經累積了好一段時間了，有的甚至長達五年以上了，而至今嚴重影響關係時，才來尋求協助。

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男2：「我覺得我們性生活不協調，常常我想要的時候，我暗示女友的時候，但是有時女友會拒絕我，因為她的拒絕，我常常很挫折，也很沮喪，因此對於女友的愛，也在這個過程中被消磨了…」 女2：「有時候隔天還要上班很累呀，他又不早一點說，如果可以早一點說，早一點進行，我也不會拒絕他呀…」 男2：「那麼早說，搞得好像在做功課一樣，就是當下有感覺才會想要呀…」

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男3：「我覺得女友在跟我做愛的時候，都不會主動，好像都是在配合我，我也希望可以跟他有多一點的互動，也想要感受到他的投入…」 女3：「你不說，我怎麼知道你想要怎麼做，有時候我也有主動呀…」

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女4：「最近都是我在主動，對方都不會想要主動邀約我進行做愛，我有時候會擔心，我是不是沒有魅力了，我是不是完全吸引不了他，或是他會不會不愛我了？」 男4：「我有時候就是工作壓力大，所以就沒有心情呀…」 女4：「可是你已經工作壓力大很久了，已經一年多了，為什麼每次都是我主動，你都不會想要主動…」

上面的劇本，也曾在你跟伴侶的生活中發生嗎？你也曾經因為跟伴侶的性生活不協調而感到困擾嗎？或是我們曾經開口表達，也嘗試溝通，但是問題就是得不到解決，而卡在了一個惡性循環當中，讓我們累積了許多不開心的負面情緒？會有這些情況，可能是在兩個人相處過程中，出現了下面幾種狀況。

難以表達需求

在與這些伴侶工作的過程中，也讓我有些發現，「性」這件事情，本來在華人傳統的文化社會當中，就是非常隱晦與難以開口的一件事情，甚至有些伴侶，他們之間根本不會開口去談到性，就只是進行著性這件事情，因而對於「性」的想法、感受、喜好、需求，也難以跟對方開口。

而如果伴侶雙方，彼此都難以開口表達需求，那麼因為性這件事情累積的不愉快感受，就不太有可能被攤開來解決，就像上面的狀況一樣，有時候一隱忍，就是好幾年，或是彼此之間都不知道，原來你對這件事情不滿。

因此練習表達自己關於「性」方面的需求其實很重要，這樣才能夠幫助你的伴侶了解你，也才能夠讓你們的性生活獲得改善。

或許你可以思考下面的問題：

1. 多久一次的頻率對你來說才夠 2. 在哪些狀態下你的性慾會被引發 3. 在哪些狀態下你的性慾會熄滅 4. 你最在意性行為過程中的哪個部份 5. 性這件事情對你來說代表什麼

當我們能先清楚自己的性需求時，也才能夠幫助我們去跟伴侶表達清楚，也才有機會獲得滿足。

未能有效溝通

性生活不協調，其實也反映出伴侶關係出了問題，那就是你們雙方未能有效好好的溝通。因為當生活中其他的部分，不能好好的溝通，那麼在「性」這件格外隱晦的事情上，我們就更難以好好的溝通解決。

有些伴侶會回應我，他們有溝通有表達，但是都沒有效果，因為對方還是繼續用著他自己的方式。會不會有時候，其中一方只在意自己的需求，而沒有考慮到對方真實的狀況，只是希望對方配合，因此問題沒有獲得解決呢？又或是，對方的需求也沒有獲得照顧跟滿足，在過程中累積了許多不滿或是不舒服的感受，因此我們想要的部分，對方也困難達成或是不想滿足我們？

真正的溝通，是我們彼此之間，關於性的需求都可以被滿足，或許不是百分之百，但至少是能夠取得我們之間的最大值。或是我們的需求如果沒有辦法取得交集，那麼採用輪流的方式，讓彼此都能夠被照顧到。

EX：太太希望能夠在早上的時候做愛，因為晚上的時候已經累了想休息，但是先生可能覺得早上想要睡晚一點，加上還要出門上班，所以比較想要在晚上做愛，這樣比較不需要擔心出門時間，而這樣的狀況該如何取得共識？

或許兩人的需求不同，那麼可能調整到假日的早上，這樣先生可以睡晚一點，起床的時候再進行；又或是假日的下午或晚上，沒有安排任何的事情，太太也不會覺得累的時刻；又或是兩人可以在周五的時候，下班回來以後，就能夠進行，不需要拖到太晚，太太不會覺得累也不需要擔心明天要早起…等方式，透過兩個人的討論，去找到彼此可以接受的時間。

沒有合適的解決方式

有時候彼此提出需求，也嘗試溝通過，但是沒有找到合適的解決方式，也會讓兩個人持續處在性生活不協調的狀態，因為沒有找到適合兩個人的模式，只能繼續沿用舊的模式，讓彼此其中一方可能處在被勉強或是不舒服的狀態，而因此有壓力不愉快。

EX：太太希望能夠在早上的時候做愛，因為晚上的時候已經累了想休息，但是先生可能覺得早上想要睡晚一點，加上還要出門上班，所以比較想要在晚上做愛，這樣比較不需要擔心出門時間。

如果上面這對方夫妻提出彼此的需求，但是兩個人沒有辦法去找到彼此可以接受的方式，那麼每次先生要做愛的時候，太太就感到疲倦只能配合，很累的時候就會拒絕對方；當太太想要做愛的時候，先生可能感到時間的壓力，於是草草結束，太太可能也在過程中有不舒服的感受，或是覺得沒有好好地被滿足。而這些問題如果沒有被解決，久了以後，兩個人對於做愛這件事情，可能就感到性致缺缺，或是一想到就有壓力，因此開始避開，如果又不想出解決方式，可能就會變成無性夫妻。

不符合現實的性框架

很多時候我們會受錯誤性知識的影響，像是一些以訛傳訛的傳言，或是A片的誤導，而影響到我們對於性這件事情的價值觀。像是有些男性會覺得做愛要達到多久的時間才是好的表現，又或是有些女性會期待每一次的性愛的是完美的…等，這些框架也會影響到我們，在做愛的過程中可能因此充滿了壓力與焦慮，而無法好好的放鬆享受性愛的過程。

因此我們也需要去檢視自己，關於「性」的這件事情，有哪些想法在影響我們，而讓我們無法自在放鬆地去享受「性愛」，那麼就該把它找出來，幫助我們能夠以符合現實的狀況，來去除這些捆綁我們的想法。

然而最重要的事情是，在「性」這件事情，如果讓你有任何不舒服的感受，或是你的需求沒有得到滿足，那麼最重要的不是自己消化或忍耐，而是去找你的伴侶好好的聊聊，分享你的感受與想法，討論出你們都可以接受的方式，才是真正的解決性生活不協調的方式。但如果你們努力嘗試過之後，還是沒有辦法解決困擾，那麼尋求專業的諮商協助，來幫助你們跳脫過去的互動模式，找到其他新的可能性吧！

（本文出自臉書粉專「關係需要練習-呂宜芳諮商心理師的隨筆分享」，未經同意禁止轉載）