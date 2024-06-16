愛講應酬話都是「討好型」人格 如何拒絕別人而不傷感情？

你是否曾經聽到別人說「我再打電話給你」後，便充滿期待地等待回覆，但結果卻落空了？這些看似真誠的話語，其實可能只是應酬話，需要再三確認，才不會造成誤解。國語辭典中對「應酬話」的註解是「虛應交際所說的話，如『那只是一些應酬話，不能當真的』」。它告訴我們，應酬話不能當真。專業諮商心理師林萃芬在《從說話洞察人心》中指出，剛出社會時，常常分不清什麼是應酬話，什麼是真心話。有人邀請，就相信是真心誠意；有人承諾，便深信諾言會兌現。然而，經歷多次失望後，才明白有些話純屬應酬，就像「你好」一樣，沒有真實意義。截至目前為止，聽過最多的應酬話有：「我再打電話給你」和「沒問題，到時候我一定來。」這兩句話不知讓多少人心神不寧，讓多少人期待落空，讓多少人慘遭挨罵。

我再打電話給你

有段時間，小茹每次離開座位，不論是上廁所五分鐘、買便當十五分鐘，還是開會一兩個小時，回來後總是問同事：「有沒有我的電話？」這句話的出現頻率實在太高了，讓大家都感到有些煩。「真的沒有嗎？」小茹每次都不死心地再追問，好像大家聯合起來不告訴她。她也會不斷檢查手機，深怕錯過任何電話。終於，在大家的引導下，小茹說出了原因。她語帶傷心地說：「上個禮拜天認識了一個男的朋友，他說會打電話給我，可是到現在都沒有接到。」大家聽了異口同聲地說：「這是應酬話，你也當真？」奇妙的是，不少人在失望過幾次之後，自己也開始在道別時脫口而出這句話。這樣說似乎比較有交代，比單純說「再見」顯得更為禮貌。所以，下次聽到這句話時，就把它當成「早安」、「晚安」一類的應酬話，不需要太認真，免得心情在「期盼」與「失望」之間起伏不定。

到時候我一定來

每次舉辦活動，打邀請電話時，總能聽到這句話：「沒問題，到時候我一定來。」好友小叮噹第一次接辦活動，碰上公司十周年慶酒會這種大案子。雖然在老闆面前他表現得信心十足，但私底下卻急得像熱鍋上的螞蟻，四處搬救兵：「怎麼辦？我們老闆想邀請政商顯貴及知名人士蒞臨酒會致詞，可是我都不認識，大家一定要幫我。」在小叮噹的苦苦哀求下，朋友們「樂捐」了一些名人的聯絡電話。過了幾天，小叮噹興奮地告訴大家：「邀請名人沒有想像中困難，已經有好幾位名人很爽快地回應：『到時候我一定來。』」他彷彿手比勝利V字，急忙向老闆報喜，全公司都期待十周年慶酒會的盛大場面。

然而，酒會當天，小叮噹像陀螺般轉來轉去，因為許多承諾「到時候我一定來」的名人並未出現。為了避免致詞環節出問題，小叮噹四處尋找可以致詞的人。酒會結束後，他依然百思不得其解：「他們明明說好到時候一定來的啊！怎麼會這樣呢？」剛出社會時，我們也像小叮噹一樣，覺得對方應該會到，不然就是說話不算數。但現在，我們知道，很多人會先答應下來，實際上可能不會來。因此，若非請到這位貴賓不可，不能光憑一句「到時候我一定到」，還需發揮三顧茅廬的精神，多次確認並詳細告知細節，確保對方將邀請排進行程。

愛講應酬話的人格特質

許多喜歡講應酬話的人，通常都是「討好型」人格，害怕得罪別人。即使內心已經決定不再聯絡對方，表面上仍然表現得非常熱情有禮。還有一些人，害怕尷尬和衝突，只希望保持表面上的和諧，不管對方會不會因此受傷。也有人很難開口拒絕別人，覺得拒絕就等於破壞關係，所以寧可失信，也不願直接拒絕。有些人則希望事情隨時能有變化的空間，從好的一面看是很有彈性，但從不好的一面看則是缺乏原則。有時候，越是想要兩全其美，反而越容易兩邊都討不好。

換個說法：將「應酬話」換成「誠懇說出自己的困難點」

要一個不擅長當面拒絕別人的人開口說「不」，的確需要很大的勇氣。萬一拒絕後對方情緒反彈激烈，甚至不留情地進行人身攻擊，說你「連一點做人的道理都不懂」，反而可能讓你從此更不敢拒絕別人。因此，鍛鍊「拒絕的勇氣」可以採用「系統減敏感法」，即循序漸進地練習。可以先從親密的家人開始，這樣即使被拒絕也不會太過驚慌。然後再逐步練習到比較信賴的朋友，最後擴展到普通朋友。

圖為《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》書封。時報出版提供

練習「拒絕的技巧」時，態度要堅定，語氣要客氣。為了減輕焦慮，可以在心裡反覆提醒自己：「我並不是在拒絕對方，我只是拒絕這次邀請。」這樣可以逐漸打破「拒絕別人就等於破壞關係」的想法。拒絕別人的邀請或要求時，難免會遇到「人情壓力」。當對方苦苦哀求說：「拜託，賣我一個面子。」或者撒嬌說：「我知道，你最好了，一定不會讓我失望的。」這時可以先「禮貌性地道歉」，再簡單說明「無法答應的原因」：「對不起，那天我剛好有個重要會議，謝謝你的熱情邀請。」原因不必解釋太多，以免給人找藉口的感覺。如果被對方說服，以後要拒絕別人就更難了。

※本文節錄自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。