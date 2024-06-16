大麻長期使用竟引發這些嚴重後果！諮商心理師揭露大麻的真實危害

為何有些青少年會在不知不覺中墮入藥物毒品的深淵？不少藥物毒品成癮的人，都是從青少年階段開始使用藥物毒品。雖然原因各有不同，但專業諮商心理師林萃芬在其著作《從習慣洞察人心》（時報出版）中提到，這些原因大致可以歸納為以下幾個方面：有人是因為朋友聚會，基於娛樂效果而嘗試看看；有人是受到好奇心驅使，想要體驗是什麼感覺；也有人是為了達到某種效果而使用藥物，例如借助藥物提神或放鬆情緒。還有一些人依賴藥物來解除壓力和煩悶，不知不覺間藥量越用越重，最終無法停止，因為一旦停止使用便會引發嚴重的不適和難受的身心反應。

父母溝通不良，孩子易染毒癮

國內外有許多關於濫用藥物毒品的研究，發現那些嚴重藥物毒品成癮的人，通常和父母的溝通不佳。他們與父母之間缺乏親近、公開、自在、積極、正面的溝通習慣。此外，這些成癮者的父母本身也常有較高比例的成癮行為，例如酗酒或吸菸。藥物毒品成癮的人對父母有很多不滿的情緒，因為父母很少稱讚或鼓勵他們，教育方式也前後矛盾，經常態度不一致。他們一方面嚴厲管教，一方面又在孩子未達期望時習慣性拒絕和不接受他們。有些藥物毒品成癮者曾經是身體受虐兒或遭受過性虐待，因為成長過程中的痛苦記憶，加上習慣性貶低自己，讓他們很容易逃避到藥物毒品的世界中。此外，這些成癮者也更容易感到寂寞、孤單、憂鬱，並且更可能進行危險性行為。

很多使用大麻的人認為，大麻是天然的植物，對身心不會造成太大的危害。其實不然，使用大麻會出現明顯的問題行為或心理改變，例如動作協調受損、產生欣快感或焦慮感、感覺時間過得很慢、判斷力減弱，以及社交退縮。使用大麻後的兩小時內，會出現結膜紅腫、食慾增加、口乾、心跳加快等生理反應。如果長期大量使用大麻，還會出現戒斷症狀，包括易怒、憤怒或有攻擊性，容易緊張或焦慮，難以入眠，食慾降低或體重減輕，坐立不安、憂鬱情緒，以及身體不適，如腹痛、發抖、冒汗、發燒、發冷、頭痛等。此外，大麻還會引發精神病症、焦慮症和睡眠障礙，並不像大麻使用者所認為的那樣對身體無害。

安非他命能提神？濫用成癮生活崩潰

使用安非他命的人會出現許多不適當的行為，例如與人鬥毆、過度敏感、判斷力變弱、過度自誇、人際關係惡化，以及工作效率降低。如果使用一段時間後突然中斷，會出現以下這些戒斷症狀：憂鬱症、易怒、焦慮、坐立不安、容易疲勞、失眠或嗜睡，甚至可能出現譫妄或妄想。

戒癮之路艱難險阻，需以毅力重建人生

無論是購物成癮、性愛成癮、賭博成癮、酒精成癮或藥物毒品成癮，一旦染上這些習慣，就很難戒除。這是因為成癮者常常因為某些心理狀態而破戒，這些想法會降低他們的警覺性，讓他們再度沉迷於成癮的世界中。林萃芬指出在諮商過程中，我見過許多因成癮而痛苦的人，他們不斷在發誓戒除成癮行為和再次破戒的挫折情緒中掙扎。成癮者通常會遇到三個主要困境。首先，他們可能會再度進入過去沉迷的情境，這使得他們容易再次陷入成癮的陷阱。其次，在戒癮過程中，他們需要對抗渴望或破戒的情境，這是一個持續的挑戰。最後，他們很難發展其他有益身心的活動來代替成癮行為，這使得他們難以找到新的、健康的生活方式。

壓力增大，成癮者如何自救？

當成癮者遇到這些困境時，如果沒有找到有效的解決方法，問題會逐漸累積成壓力，最終導致破戒，形成惡性循環。容易導致破戒的想法包括幾個方面。首先，他們可能想要逃避，快速遠離痛苦情境，暫時甩開壓力。其次，他們可能想要放鬆，認為工作那麼辛苦，總該輕鬆一下。再者，他們可能什麼都不管了，對生活目標失去動力，不在乎任何事情，腦中充滿幻滅的想法。最後，他們可能無法自我控制，原本保證自己可以控制成癮行為，卻又再度破戒。

成癮者思維模式難改，關係緊張易受誘惑

這些想法和行為模式，使得成癮者很難擺脫成癮的困境，並且增加了再次陷入成癮的風險。只有通過有效的解決方法和支持，成癮者才能打破這個惡性循環，找到新的生活方向。當成癮的欲望越來越強烈時，成癮者的人際關係也會變得越來越緊張。他們會自動迴避阻止成癮行為的家人和朋友，只愛跟同樣有成癮行為的人在一起，也常常禁不起別人的邀約而破戒。另一種常見的社會壓力是，成癮者會忍不住回到誘發欲望的地方，例如趁著出差回程順道去賭場逛逛，結果受不了誘惑，又再度破戒。

圖為《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版提供

學會拒絕誘惑，成癮如浪潮終會消退

如果日常生活中無法完全避開危險情境，那麼「學習如何拒絕」就是戒癮成功的關鍵。越能夠拒絕誘惑，就越不會破戒。相反的，越合理化成癮行為，總是使用藉口或模糊的回答，就越有可能陷入成癮的泥潭，無法自拔。事實上，欲望就像浪潮，只會增強到某個程度，之後便會漸漸消退。所以當它出現時，想像自己是個衝浪者，隨著海浪起伏，感受它的發生、增強到破滅，然後變成泡沫。當成癮者了解自己的心理議題與欲望的關連，就能逐漸學會以最小的力氣駕馭和控制自己的欲望。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※本文節錄自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。