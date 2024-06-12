結婚了卻像失戀…相愛的我們做錯了什麼？不要用過去的傷痛 「活埋自己和伴侶」

結婚一年稱為紙婚；五年稱作木婚；來到第十五年則有水晶婚之稱。

質地、堅硬程度的變化，彷彿暗指婚姻會隨著時長而越發堅定，但人類的感情卻並非如此。

婚姻既然不作為戀愛得以延續的保證，那麼婚內的失戀便不再僅是假議題。女人迷邀請到《婚內失戀》作者鄧惠文醫師，和我們聊婚內失戀為何發生？由戀愛走向婚姻的兩人，又是怎麼走到失戀那一步？

為什麼會在婚內失戀？相愛的我們做錯了什麼

「不幸福的話就不要假裝幸福，也不要假裝這是正常的。」鄧惠文寫下著作《婚內失戀》探討婚姻議題，並改編成舞台劇，2022年首演即獲得迴響，時隔兩年，人們對婚姻的探問依舊，《婚內失戀》迎來第二次演出。

「戀愛是一件很複雜的事情。」在鄧惠文眼中，戀愛感有時源於一點刺激、一點難以預期，這和崇尚穩定，根基於制度的婚姻，本質上即是彼此背離的，所以婚姻中的戀愛確實可能消失。

當關係走到長期，趨於穩定的感受，似乎是種必然，距離激情之愛也越來越遠。

倘若愛意的消散可以指涉某人的錯誤，那可能心裡的憋屈還能有個發洩的出口，可令人無力的便是，婚姻中的兩人都很努力，去做對的事情，但愛的感覺卻依然消失，沒人能懂，相愛的我們，究竟做錯了什麼？

婚姻中，我們對抗的其實是自己深層的遺憾

鄧惠文對此表示，婚姻的不同階段，當發現彼此步調不協調時，都需要重新約定，協定彼此要怎麼生活。

「事實上，多數人並不清楚是對自己，還是對伴侶失望。」鄧惠文表示尤其走到一定年數，許多人會產生「我的人生為什麼沒有更好？」的疑問，會開始看見自己那些未曾走過、無法抵達的地方。

而伴侶作為我們人生的合作者，就會成為首先怪罪的對象。以過河比喻，「有些人避免淹進水裡的作法是，一心想著，對方把自己抬得更高。」這是人之常情，也是一般人在婚姻中，會生的怨。

然而唯有認真面對自己每個階段的失落，不把自己該做的、無法做的，怪罪到伴侶身上，期待對方替你負重，才能減少關係中很多摩擦。

愛自己是了解自己，在日常肯定每一個微小善意

談及個人，鄧惠文也和我們提到了，她是怎麼看待「愛自己」。

「很多人對於愛自己是有誤會的，以為愛自己，是做現在想做的事情，但其實現在想做的事，卻不一定是對自己最好的事。」鄧惠文認為，當我們展開愛自己的行動前，都必須進一步探問，「行動了，然後呢？」如果無法感受到真實的獲得，那麼那就不算學會愛自己。

其實真正的愛自己，是要先了解自己。倘若一個人不知道自己有多麼好的質地、潛能，就無法知道要向宇宙許願什麼樣的愛。

唯有了解適合自身的土壤、水質後，才能以正確的方式對待自己，與他人互動時，也能對自己真實需求的了解，所以擁有誠實表達的能力，以正確的劇本與他人互動，而不再用過去的傷痛、空缺去活埋自己與伴侶。