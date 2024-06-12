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「能當上主管是因為我運氣好」…無法看見 是對自己最大的傷害

看見心理／ 林嘉琳（諮商心理師）
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

或許你很難想像，有些高成就的人，總覺得自己的成功只是運氣好，無法相信自己的能力，Y就是其中之一。

實際上Y的工作表現相當亮眼，帶領過團隊、管理過部門，是個事業有成的主管

儘管如此Y在工作上卻經常處於戰戰兢兢狀態。上司的建議、同事的肯定、下屬的回饋…莫不為Y帶來壓力。

「能坐在這個位置是因為我運氣好」

「身為主管我必須有能力處理所有事」

「事情若未按照預期進行就是我的問題」

「我必須時時刻刻維持最好的狀態」

「大家不了解真實的我才會輕易肯定我」

「那些讚美都是客氣客套因為我什麼都沒做…」

這種扭曲的自我概念可能來自不敢面對失敗，在心裡預想自己不會成功，因為失敗在預料之中，失望也比較小。

無法自我肯定，也消化不了他人的滋養，內心總是處在匱乏和空轉，自我鞭打後再向外索取認可的惡性循環。

停止自我鞭打的解藥：

➪ 探索自我概念，因為我們看待自己的方式，會影響我們認為自己如何被他人看待的樣子。

➪ 練習駁斥非理性信念，釐清擔心的合理程度。

➪ 學習建立界線，練習辨識自己和他人，不總是將成敗做負向內歸因。

#自我覺察是一輩子的功課

本文出自看見心理「無法看見，是對自己最大的傷害」，未經同意禁止轉載。

主管 失敗 成功

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