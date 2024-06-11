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替人作保、開餐廳賠錢、外遇養女人…父母負債累累 倒底要不要幫？

聯合新聞網／ 文．彭德先（資深催眠師、家排師）
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

父母負債累累，倒底要不要幫？

先說結論，站在家族排列的角度，是「不幫」。原因容我後面陳述。

最近聽到太多這樣的家庭故事，包括周末剛舉行過的家族排列二日工作坊，也都觸碰到這個議題。

這裡有一個幫你審核的關鍵，就是救急vs.被拖住？是幫忙vs.救父母？倘若事情發生是個意外，而且在你的能力所及範圍，你出手時沒有被勒索、不甘願，那就是一個一次性事件。

但很多時候，我們生在一個父母親慣性把金錢淘空的家庭。他們或許在你出生前，就已經有這樣的紀錄，也或許一切發生在你出生後。如果你觀察到一個模式，他們總是有種種因素創造出金錢黑洞，一個填完又一個，那很可能他們不會停止，除非他們自己有覺知、有意識地去改變。

我最近一位學員就這樣告訴我，他的父親好幾次都有金錢空洞的事件：替人作保、開餐廳賠錢、外遇養女人……他曾經伸手一次救援，幫父親還了一百萬，無奈父親又來跟他與弟弟要錢，原因當然又不一樣。才剛剛把一百萬填完，開始可以賺點錢給自己，沒想到爸爸又出了狀況，像一個不定時炸彈，何時能停？

我可以想像這種憤怒、失望、無力甚至於恐懼，還有罪惡。在他的心裡，父親像一個不負責任的小男生，不管他人受苦，自己高興就好，他反而要當大人幫他擦屁股，甚至不願意看到媽媽痛苦，勉強幫了一次。可是這種不知道還有沒有下一次的恐懼不會停止，一種「無止盡」的無奈讓他覺得自己沒有未來。

我深信沒有一個父母生孩子出來是為了幫自己還債，也觀察到這些父母背後都有「不想好好活著」的動力，在把錢弄光光的那一刻，他們的心裡有個深層放鬆的聲音說：「喔，終於又沒錢了。」

只是身為孩子，我們真的無法拯救父母於生命困境。我們以為自己夠努力、夠好，可以改變他們的人生，但一次又一次發現這是無解的。到後來，我們的人生不開心，無法去過自己想要的生活，對父母心懷怨恨，不想回家。

如果拒絕呢？那就得要背負巨大的罪惡感：「天啊，這是我的父母耶，怎麼能見死不救？」、「可是如果救了我一定好慘…」於是開始想要改變他們，或想控制他們的行為，如果父母好了，我們就不用受苦了。但我要告訴你，這是天真的想法。

一旦有了想要改變他們的企圖，你也開始走上與之糾結的不歸路，某個程度你也成了父母的父母。身為孩子，我們只能接受他們就是這樣的，這是唯一的一條路，也是最困難的成長之路。

我親愛的朋友，在這昏暗的時候，你只能好好照顧自己，把你的人生過好。倘若不小心又想要拯救，請反覆唸以下的家族排列「咒語」：

親愛的爸媽

你是大的，我是小的

你的事我幫不上忙，我只是你的孩子

謝謝你把我帶到世上

我會好好用這個生命做些好事來榮耀你們

這是我唯一可以為你們做的

如果我過的好，請你祝福我

（在心裡深深鞠躬）

（本文出自臉書粉專「彭德先 催眠身心靈&系統排列」，未經同意禁止轉載）

外遇 家族排列 父母 負債 金錢空洞

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