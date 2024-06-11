快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想整理房間卻完全沒動力開始 完美主義者如何拔掉讓你拖延的那根刺？

看見心理／ 陳靖妃（諮商心理師）
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

心理師，我一直很想整理房間，但是我買好了各種收納箱，也想好了整理的步驟順序，但是就是完全沒有動力開始。」S語帶困擾的說，聽起來這個問題困擾他很久了。他也知道自己有點完美主義、眼高手低，每次看著凌亂的房間，總是感到非常自責。

我好奇的問他：「整理房間是你自己想做的嗎？還是被家人逼的？」他說：「一半一半。」他的意思是：當然理性上他也希望能有一個舒適的房間。

有時候，我覺得諮商像是偵探辦案的過程。透過一步步抽絲剝繭，S突然閃過一句話：「我其實不希望整理好房間後，收到父母的稱讚。」原來，他常常感受到父母稱讚他的背後是有「目的性」的，他覺得被父母稱讚一點都不開心，好像自己就是照著他們設定好的路走。可是骨子裡，他抗拒這一切，因為從小到大很多事都是別人替他安排好的，很多時候他沒有選擇權，因此內心累積了滿滿的委屈和不甘心。

找到了問題的癥結點，他才發現原來一直不想整理房間的背後，其實是對家人無聲的抗議。S其實是個很有想法的人，只是過去不斷被身邊的人忽視，讓他也漸漸不相信自己。然而，那些累積的叛逆沒有出口，便化成是拖延等情況出現在他的生活中。於是，我們一步步討論如何將他的優勢特質發揮在該發揮的地方，我看到他眼神閃爍著好像領悟了什麼的光芒，我也很開心。

拖延的背後，有時候是更底層那些我們看不見的心理因素（或俗稱潛意識）在扯我們後腿。這時候，光是靠意志力逼自己努力去做，結果往往是無效的，反而換來的是不斷地自我懷疑。

重要的是：這不一定是你能力好不好或意志力夠不夠的問題，你需要的是好好去找出那根刺，才能把它拔出來，不再讓它傷害自己。

本文出自看見心理拔掉讓你拖延的那根刺」，未經同意禁止轉載。

心理師 房間 看見心理

相關新聞

替人作保、開餐廳賠錢、外遇養女人…父母負債累累 倒底要不要幫？

我最近一位學員就這樣告訴我，他的父親好幾次都有金錢空洞的事件：替人作保、開餐廳賠錢、外遇養女人……他曾經伸手一次救援，幫父親還了一百萬，無奈父親又來跟他與弟弟要錢，原因當然又不一樣。才剛剛把一百萬填完，開始可以賺點錢給自己，沒想到爸爸又出了狀況，像一個不定時炸彈，何時能停？

想整理房間卻完全沒動力開始 完美主義者如何拔掉讓你拖延的那根刺？

拖延的背後，有時候是更底層那些我們看不見的心理因素（或俗稱潛意識）在扯我們後腿。這時候，光是靠意志力逼自己努力去做，結果往往是無效的，反而換來的是不斷地自我懷疑。

大憂鬱時代來臨…企業領導者如何支持員工 創造幸福職場環境、提升工作效率？

職場進入「大憂鬱時代」，心理健康及工作滿意度持續下滑，企業該如何調整策略，在兼顧員工心理健康的同時培力高效人才？只要掌握四大技能，快樂員工就是高效員工！

半伴依戀／我是高敏感情人或我的伴侶有高敏感特質 我們該怎麼相處？

小敏與阿超結婚多年，兩人雖不能說如膠似漆，但感情好時確實非常的契合。結婚將近八年，最近兩、三年來爭吵越來越兇，從家居生活的小事衝突開始，一路吵架價值觀的爭奪，然後不免到了人格的貶抑與摧毀，兩個人很容易知道對方那條線然後就用力踩下去，誰都不願意先退一步，明明對彼此都還有愛，卻總是會吵起來，兩人都感到心很累的地步。

水元素的意義：生理上功能失調會陽痿 心靈上能量不足會恐懼

水元素在中醫裡具有關鍵性的意義。腎臟作為遺傳能量的所在處，「是從祖宗所遺傳來的所有物質的貯藏處，這些天生體質透過傳宗接代與遺傳，不斷地傳承給後代子孫。」「腎代表先天之精，受五臟六腑之精而藏之，是所有生命成就和生命力展現的先決條件。這種生命力量與能力表現在情志上，就是意志力⋯，先天之氣儲存於身體物質性的遺傳寶藏之中。」腎的功能範圍若是缺乏能量，則會導致意志力薄弱。

疾病的內因與外因：恐懼、憤怒、憂思、悲傷、喜悅…看情緒所屬的金木水火土元素

中醫的針灸學將外來的影響力視為引發疾病的「外因」，並將負面情緒視為引發疾病的「內因」。幾千年前，中醫就已創造出精細分化的身心醫學，簡直超前不知多少，實在令人讚嘆不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。