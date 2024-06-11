想整理房間卻完全沒動力開始 完美主義者如何拔掉讓你拖延的那根刺？

「心理師，我一直很想整理房間，但是我買好了各種收納箱，也想好了整理的步驟順序，但是就是完全沒有動力開始。」S語帶困擾的說，聽起來這個問題困擾他很久了。他也知道自己有點完美主義、眼高手低，每次看著凌亂的房間，總是感到非常自責。

我好奇的問他：「整理房間是你自己想做的嗎？還是被家人逼的？」他說：「一半一半。」他的意思是：當然理性上他也希望能有一個舒適的房間。

有時候，我覺得諮商像是偵探辦案的過程。透過一步步抽絲剝繭，S突然閃過一句話：「我其實不希望整理好房間後，收到父母的稱讚。」原來，他常常感受到父母稱讚他的背後是有「目的性」的，他覺得被父母稱讚一點都不開心，好像自己就是照著他們設定好的路走。可是骨子裡，他抗拒這一切，因為從小到大很多事都是別人替他安排好的，很多時候他沒有選擇權，因此內心累積了滿滿的委屈和不甘心。

找到了問題的癥結點，他才發現原來一直不想整理房間的背後，其實是對家人無聲的抗議。S其實是個很有想法的人，只是過去不斷被身邊的人忽視，讓他也漸漸不相信自己。然而，那些累積的叛逆沒有出口，便化成是拖延等情況出現在他的生活中。於是，我們一步步討論如何將他的優勢特質發揮在該發揮的地方，我看到他眼神閃爍著好像領悟了什麼的光芒，我也很開心。

拖延的背後，有時候是更底層那些我們看不見的心理因素（或俗稱潛意識）在扯我們後腿。這時候，光是靠意志力逼自己努力去做，結果往往是無效的，反而換來的是不斷地自我懷疑。

重要的是：這不一定是你能力好不好或意志力夠不夠的問題，你需要的是好好去找出那根刺，才能把它拔出來，不再讓它傷害自己。

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