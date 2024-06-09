水元素的意義：生理上功能失調會陽痿 心靈上能量不足會恐懼

水元素

水元素在中醫裡具有關鍵性的意義。腎臟作為遺傳能量的所在處，「是從祖宗所遺傳來的所有物質的貯藏處，這些天生體質透過傳宗接代與遺傳，不斷地傳承給後代子孫。」「腎代表先天之精，受五臟六腑之精而藏之，是所有生命成就和生命力展現的先決條件。這種生命力量與能力表現在情志上，就是意志力⋯，先天之氣儲存於身體物質性的遺傳寶藏之中。」腎的功能範圍若是缺乏能量，則會導致意志力薄弱。

潛意識和本能的機制，在這個具有強烈情感色彩的水元素當中，扮演著重要且優先的角色。「它們推動著帶有欲望與感受的肉體去實現自我。在這種欲望性和催迫性中，有一種意志能量，一種有意圖性的使命開展。」此處所指的便是繁殖的本能，繁衍後代和遺傳都歸屬於中醫針灸裡的水元素，如果水元素的功能失調便會生病，例如陽痿，便是起因於水元素能量的匱乏。

水元素的另一個面向觸及了生活中的每個領域，這些領域與穩固性、安全性、支持性的特質有關，其範圍不只涵括身體層面，還包含心靈層面、甚至於社會層面。在身上，與此相對應是骨骼，它們形成我們的脊柱與骨架，為我們的器官和組織提供支撐、穩固（例如頭骨與肋骨）及保護，並為我們提供運動的可能性。

水元素在心靈上的對應特質是：堅定、恆心和信賴感，如果水元素的能量不足，人會產生恐懼感、沒有安全感、搖擺不定、退縮不前且羞怯內向。

當水元素受干擾時，最明顯的特徵是恐懼。通常與此相關的表現是微弱的聲音。沒有清晰構詞的呻吟或聲音被認為是水元素的表現。

與水元素相關的五官是耳朵，但指的不只是「外在的聆聽」功能，還與「內在的聆聽有關，也就是理解內心的聲音，並在生活中實踐。」

「聽」可以說是「被動接受」的過程，因為我們無法像閉上眼睛一樣，能把耳朵關起來，但我們所聽到的聲音都由大腦處理及過濾，而這種「選擇性」的聆聽在睡眠期間尤其重要，只有那些我們必須立刻有所反應的聲音―─比如危險逼近―─才能跨越意識的門檻，否則就會出現睡眠障礙。

圖為《新巴赫花精療法 3：花軌、針灸經絡與兒童治療》書封。心靈工坊提供

當然其它功能範圍（Funktionskreis）的干擾也會影響睡眠，然而，我們整個神經的功能狀態特別與水元素有關，尤其與腎臟有關（腎主腦）。腎臟對應所有屬於陰性的結構性力量的功能，此陰性功能展現「至高的現實感，也就是它能直接意識到當下，因此，功能運作正常的腎被視為是韌性與耐力的基礎和泉源，無論是在身體、精神或神經方面。一個人能承受多少身體上的勞累，甚至是痛苦，或者能承受多大的精神負擔和壓力情境、是否能對極度的寒冷與燥熱不那麼敏感，這與他的腎功能狀態有很大的關係。當一個人容易疲憊，或很快就心煩意亂，我們可以合理推測他應是腎氣不足。」

※本文為心靈工坊出版的《新巴赫花精療法 3：花軌、針灸經絡與兒童治療》，未經同意請勿轉載。