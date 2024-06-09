疾病的內因與外因：恐懼、憤怒、憂思、悲傷、喜悅…看情緒所屬的金木水火土元素

疾病的內因與外因

中醫的針灸學將外來的影響力視為引發疾病的「外因」，並將負面情緒視為引發疾病的「內因」。幾千年前，中醫就已創造出精細分化的身心醫學，簡直超前不知多少，實在令人讚嘆不已。

對我們來說，疾病的內因最為重要，因為內因與巴赫花精的療癒息息相關。基本上，我們可以把情緒分別歸類到五種不同的元素中：

1. 恐懼（Angst）：恐懼屬於水元素。「恐懼傷腎，虛弱的腎代表了恐懼╱膽怯不安╱憂心忡忡（Ängstlichkeit），許多腎氣虛弱的人容易有這些反應。」

2. 憤怒（Zorn）：憤怒屬於木元素。「每一次大發雷霆都會削弱肝臟的能量，長此以往會慢慢形成嚴重的疾病，例如膽結石的形成多導因於此。一再爆發的憤怒甚至可能引發黃疸，而某些人之所以突發中風也是這個原因。」

3. 憂思（Grübeln）：太多的思考（Nachdenken）及憂慮會影響到土元素。「擔心╱憂慮（Sorgen）傷脾，同時會產生與脾功能相關的疾病（原註：與脾經、胰臟的功能相連繫的經絡是胃經），也就是消化功能不佳。胃部的發炎經常導因於擔心或憂慮，此擔心或憂慮不僅與實際上的擔憂有關，也和患者本身應對事物的方式有關。許多人習慣擔憂所有事情，他們得花一些功夫才能脫離這樣的病態循環：一方面擔憂會傷脾，另一方面，虛弱的脾會讓人更容易擔憂。」

4. 悲傷（Traurigkeit）：悲傷屬於金元素。貴朵．費雪這麼說：「悲傷肺，悲傷是造成肺部疾病的最主要的原因之一，許多有肺疾的人由於悲傷過度而生病。然而肺氣不足也會導致悲傷的情緒湧現，我們在臨床上一再看到，當憂鬱狀況出現時，患者的肺經有明顯的虛弱現象⋯。」

5. 喜悅（Freude）：喜悅影響火元素。「過度的喜悅會傷害心，這情況大家應該都聽過：某人在奮力工作時感覺還滿健康的，然而一旦放鬆下來，例如去渡假、吃午餐或慶生，卻突然心臟病發作。」過度且強烈的情緒會消耗火元素的能量，長期下來人也會變得虛弱。

急性的驚嚇與病態的驚恐狀況也屬於過度激烈的情緒之一，因此也屬於火元素。至於慢性的恐懼，則是屬於水元素。

缺乏火元素的能量會造成缺乏喜樂，其結果就是憂鬱。它與屬金的悲傷不同，屬金的悲傷通常是性格中原有的憂鬱，我們也可將其理解為「人在生離死別時所感受的情感」；至於「心鬱」則是因為缺乏生命豐沛的喜悅而導致的。

至於外因則包含了氣候的影響，同樣也可歸類成五種元素：

1. 風─傷木

2. 暑─傷火

3. 濕─傷土

4. 燥─傷金

5. 寒─傷水

如果這些有害的外在影響只在表面上發揮作用，只會讓身體出現輕微的失調和一些無傷大雅的不適症狀；然而若侵入內裡，或是傷到主要的經絡、甚或其所屬的器官，就會引發嚴重的疾病。

不過，即便外在的影響會讓人生病，心靈狀態依舊扮演著十分重要的角色。葛哈．維區指出：「我們必須同時顧及。內因引發的傷害會減弱人整體的免疫力，反過來，這也會讓外在的（宇宙性的）影響力得到更容易侵入的機會。」例如：一顆「曾被極大恐懼傷害過」的腎臟，與未曾經歷過大恐懼的腎相比，前者對寒氣的反應就會敏感得多。在這點上，巴赫醫生的觀點與中醫的針灸理念是一致的，而且這一致性是如此明顯。

圖為《新巴赫花精療法 3：花軌、針灸經絡與兒童治療》書封。心靈工坊提供

除了外因和內因，還有其它的病因，中醫文獻稱之為「不內外因」（原譯「中性病因」），包括了：

• 錯誤的飲食

• 過度疲累

• 縱慾

• 受傷

• 中毒

• 寄生蟲

然而不論病因為何，曾因負面情緒而受到傷害的器官，遠比「健康」的器官更容易生病，這點在中醫看來是毋庸置疑的。

※本文為心靈工坊出版的《新巴赫花精療法 3：花軌、針灸經絡與兒童治療》，未經同意請勿轉載。