要是當初再溫柔一點、再瘦一點…被劈腿時經常陷入反芻思考怎麼辦？

如果你都已經知道那是一個反芻思考，你發現那是一個無止盡的迴路，你會一直往死胡同裡鑽，這裡頭大部分最明確的情緒會是「悔恨」、「後悔」。

你很可能會一直覺得「要是當初我再對他溫柔一點，就不會這樣」或「要是我再瘦一點就不會這樣」、「都是因為我太…」等等，其中的反芻很多時候是你對你自己有很多的自責、不滿，甚至你對於現在的現況有很多的悔恨時，就容易進到反芻思考的狀態。

反芻思考是一個大量精神內耗的過程，而且它的痛苦在於有時候你很想關掉大腦裡的聲音，但是你都關不掉。

所以當我遇到這種反芻思考迴路非常強烈、痛苦指數又很高的人時，我通常會建議他們當遇到這種狀態時，就要開始進行高強度的運動，或是高強度的心智運動也可以。

比如你現在正在上班，然後腦中又開始浮現自己被劈腿的事情，接著你開始懊悔，「都怪我，我不應該…」等思維出現，而這時候你的客戶突然要求現在要開一個很緊急的會議，你必須要趕快處理好某些資料，也因為緊急程度很高、耗腦量很大，你必須高度專注處理這件事的時候，你會發現你的思考整個被拉走，當事情完成再回來時，你剛才那個很自責懊悔的狀態好像就消失了。

而很有可能你幫客戶處理完事情，客戶給了你很大的讚許，這時你就會有一個新的情緒體驗，包括你覺得很有成就感、你幫了一個大忙，你其實是一個很有價值感的人；原本那個「我不夠好」的強烈思考感受就被後面的這件事情取代掉了。

當然這樣的取代不一定可以很久，因為若你本身就是一個對自己有持續性強烈自責，或你因為被劈腿而非常傷心，你的負面感受就會再次觸發你的反芻思考，你就容易不斷輪迴。

所以除了剛才說的高強度的運動及心智運動，可以暫時地阻斷的反芻思考，若你的反芻思考已經是長期慣性的情況下，那我還是會建議你去身心科做一下評估，因為那對於你腦力的消耗跟你的思考會有很大的阻礙，也就是說，你很容易持續都在一個腦袋沒有辦法想更多事情，甚至是想不開的情況。

這有時候已經不是你想不想要，而是一個症狀時，你就需要藥物或專業的評估來幫忙你，這是一個我們需要幫自己建立的觀念，因為當我們內在調節不過來時，已經是一個症狀的情況了。

第三個方式是我們心理治療裡經常進行的方式，因為這個東西其實是我們負面情緒的觸發，所以意味的是我們要能夠照顧和調節我們的情緒。

所以當我們又陷入「我怎麼這麼糟」、「我的命怎麼這麼苦」的時候，我們就要跟自己說：「你現在之所以會有這些想法，是不是因為你覺得很難過？」這時你需要練習的，不是順著這個想法無止盡地向下跌入深淵，而是先抓住自己，看見自己現在正發生反芻式思考，接著問問自己是不是可以做些什麼讓這個難過緩一緩。

當我們在情傷時，我們沒有辦法讓自己立刻不難過，充其量你可以溫柔地跟自己說：「我可以做些什麼讓自己的心情緩一緩呢？」用這樣的方式跟自己對話、照顧自己的情緒。

有時候反芻思考嚴重的情況通常跟你累積了大量負面情緒沒有處理是很有關聯性的，所以你可以用這個方式進行。

如果我現在說的這些方式你都試過都沒用，請務必去找專業的人來幫助。

我一直強調，願意去求助、願意知道自己調節不了，尋求專業可以幫你省下非常多的心力及時間，他們會引導你，也許有時候透過一些藥物治療，效果也會非常地快，你不用困在那裡困很久，因為反芻思考一困下去可能半年就過去了。

如果你長期困在反芻式思考裡，你會經常感到挫敗，而且你會感覺人生無望，甚至你會更容易進到一個強烈的負面自我設定是「這輩子大概不會有人再愛我了」，最嚴重可能就會進到這樣的絕望感持續地在你的身上發生。

最後我想說，不需要讓這樣的被劈腿的事件導致你的人生每況愈下，而是知道在哪個地方拉自己一把，告訴自己該停下來了、尋求幫忙，你才有機會轉彎。

本文出自愛心理「被劈腿時經常陷入反芻思考怎麼辦？」，未經同意禁止轉載。