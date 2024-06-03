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大谷翔平再創佳績、羅培茲卻情緒失控遭驅逐…10個問題評估面對挫折時你的「心理技能」有多強

時報出版／ 文．林萃芬
大都會隊後援投手羅培茲（Jorge Lopez）。路透
大都會隊後援投手羅培茲（Jorge Lopez）。路透

媒體報導道奇隊球星大谷翔平在對戰紐約大都會時，面對投手羅培茲（Jorge Lopez），擊出了本季第十四支全壘打。然而，羅培茲在面對下一位打者時情緒失控，被驅逐出場。他緩步走向休息室時，將手套丟向觀眾席以發洩情緒。事後接受媒體訪問時，他說自己是最糟球隊的最爛隊友。令人意外的是，他話才說完，就被球隊指定轉讓（DFA），形同被踢出隊伍，顯示球隊對他在比賽中的行為完全無法接受。專業諮商心理師林萃芬在她的書《鍛鍊心理肌力》（時報出版）中提到，在所有的生涯發展中，職業運動員最需要強韌的心理肌力。幾乎每個成功的運動員，都是從小開始長期接受反覆嚴格的訓練，成果卻要在短短幾秒鐘或幾十分鐘內呈現出來。無論技術多麼高超，只要成績不如別人，就要接受「輸了」的結果。

向運動員學習危機管理

不只運動員，我們每個人都需要「心理技能」，能夠鎮定地處理突發的危機事件，自信地表現專業能力，及時地消化壓力，隨時做好自我調整，從確認問題到自我承諾，每個步驟都確實執行，做好環境管理，類推到所有的狀況中。讓我印象深刻的危機處理事件是，一架飛往達拉斯的西南航空班機，因為左發動機在三萬兩千呎的空中爆炸，女機長舒茲（Tammie Jo Shults）鎮定跟塔台通話的過程。

飛機沒著火但有洞，女機長鎮定應對帶領平安降落

當航管人員問到飛機是否著火時，舒茲以平靜的聲音回答：「沒有，飛機沒著火，但失去了某些機上部件，他們說機上有個洞且有人掉出機外。」舒茲清楚表示機上有乘客受傷，並請醫療人員在飛機降落後與他們會合。飛機安全降落之後，舒茲還花時間親自跟機上所有的人談話。這位女機長的聲音，展現了最強的「心理技能」，臨危不亂，發揮專業，帶領全部的人平安降落。想了解自己的「心理技能」如何？不妨做做下面的「心理技能」評估量表，看看有沒有什麼地方需要再自我鍛鍊。

「心理技能」評估量表

根據以下「心理技能」評估量表的分數高低，試著針對自己想要增強的部分，與信任的親朋好友聊聊，或者找諮商心理師一起討論，進一步找到提升「心理技能」的方法。

01、聚焦專注：無論在什麼環境或狀況下，都可以專注於當下，聚焦於手中的任務。（一到十分，給自己幾分？）

02、因應困境：遇到瓶頸或挫折，不會自我打擊，也不會退縮卻步，對內可以自我增能，對外也能尋求資源協助。（一到十分，給自己幾分？）

03、 壓力適應：面對壓力時，懂得運用有效的方法，釋放身心壓力。（一到十分，給自己幾分？）

04、目標設定：知道在什麼狀況下為自己設計適合的目標，並且評估目標達成程度，使目標發揮作用。（一到十分，給自己幾分？）

05、成就動機：可以持續保有前進的熱情及超越的動機。（一到十分，給自己幾分？）

06、適應教練（主管）：可以跟教練或主管雙向溝通，說出自己的目標、挫折及感受。（一到十分，給自己幾分？）

07、免於憂鬱：懂得轉換情緒的有效技巧，不會讓自己被無力感包圍。（一到十分，給自己幾分？）

08、流暢感覺：有方向、有目標地挑戰自我極限，同時也保有生活樂趣。（一到十分，給自己幾分？）

09、心理韌性：情緒控制良好，可以自我激勵、喚起自信心，與團隊和諧相處。 （一到十分，給自己幾分？）

10、自我調整：可以自我控制、自我投入、自我整合，不會陷入矛盾衝突中。（一到十分，給自己幾分？）

得到正向的競賽經驗很重要

在運動場上，由於承受高度的壓力，教練和運動員往往會以求勝為目標。獲勝雖然重要，但也要評估付出了什麼代價。拚到犧牲健康，值得嗎？只求勝利，忽略個人發展、家人朋友關係，值得嗎？為了求勝，不擇手段，甚至危害對手的健康，值得嗎？運動生涯發展的過程中，教練要確保運動員得到正向的競賽經驗，是很重要的。觀看賽事轉播的過程中，不僅可以看到運動員的心理技能，更能觀察到運動員獲得的是「正向的競賽經驗」還是「負向的競賽經驗」。

正向競賽塑造好人格，負向經驗摧毀責任感

如果是「正向的競賽經驗」，運動員會展現公平比賽的意識，不會試圖走旁門左道贏得比賽；在比賽的時候，也會展現正向的人格特質，透過比賽精進技巧。倘若是「負向的競賽經驗」，就會出現不良的人格特質，像是情緒失控打人、缺乏團隊精神；或是形成扭曲的想法，總是在抱怨不滿，老是認為資源分配不公平；也會變得沒有責任感，賽前喝酒熬夜，或是任意退出比賽。

圖為《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》書封。時報出版提供
圖為《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》書封。時報出版提供

運動員誘惑多難抵擋，紀律品德決定成敗

當運動員成為注目的焦點，變成運動明星之後，很多誘惑就會開始出現，無論是金錢或性愛，假如沒有培養正向的人格特質，就很容易迷失，葬送大好運動前程。有次跟運動心理專家洪聰敏博士討論，影響運動選手生命長短的關鍵因素，根據他長期的觀察，最重要的就是紀律跟品德。因此，要成為頂尖的運動員，不只要磨練運動技能，更要鍛練生活技能，同時讓身體、心理、社交、情緒、道德各方面均衡發展；持續保有比賽的熱情，以及健康的性格，才能讓專業的道路走得又遠又長。

※本文節錄自《鍛鍊心理肌力：15項心理練習，擺脫那些職場與人際間的控制、害怕、停滯、危機與焦慮》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。

大谷翔平

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