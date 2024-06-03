女警被迫喊出「公主請下車」…女客比男客難伺候？條通女王揭露業界不為人知的辛酸

根據媒體報導，高雄一名王姓女子在凌晨時獨自前往一家男模店消費，結帳時卻發現自己沒錢支付，刷卡餘額也不足，無法完成付款。店家因此報警指控她詐欺。警方到場後將她帶回警局，下車時她要求女警要溫柔地說「妹妹請下車」才肯配合。為了避免情況惡化，女警只好照她的要求說「公主請下車」。女子回應「這樣才對」，但下車後又提出新的要求，讓員警非常無奈。在席耶娜的新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》中，她提到，如果問她條通難度最高的陪侍業種是什麼，她會回答：男公關。

女人是感覺動物，伺候她們可不是簡單任務

為什麼呢？因為男公關的服務對象是女人，而女人又是一種最敏感的生物，要伺候得好，可不是件簡單任務。光是「外表」這件事，男人跟女人的標準就天差地別。男人是視覺動物，十個男人坐在那裡，只要有個前凸後翹的女人穿比基尼進來，男人們全都眼前一亮：「哇，好兇（胸）！」但如果是十個女人坐在那裡，一個壯男穿泳褲走進來，眾家姐妹們可能會開始評頭論足：「哎，他不夠高！」「身材不錯，可是臉不夠好看。」「欸，他線條不夠好。」女人是感覺動物，看男人的偏好也非常複雜，十個女客人可能會有十一種意見，不是只要皮相好，就能博取諸位刁鑽女客的歡心。也因此，很多男公關店都採「人海戰術」，一堆哥哥上陣，總會有客人喜歡的類型。

大醉的心碎女人是危險動物

男公關店的工時非常長，通常從凌晨一點，營業到次日早上八點，比女陪侍業還久。為什麼會這麼長呢？那是因為男公關店的主要客群不是別人，正是他們的異性「同業」：酒店小姐。很多人以為會去男公關店玩的顧客都是有錢有閒的貴婦，其實貴婦只占男公關店客群的一小部分而已，她們晚上多半還是要正常睡覺的。會去光顧男公關店的，大多數都是酒店小姐，她們通常下班以後，會去男公關店尋歡。這也是為什麼我會說，男公關業是難度最高的陪侍業原因之一。他們不僅工時長、要面對「口味」複雜的顧客，重點是：這群顧客很多是「受過傷」的女性！

女人療傷，情場失意職場受挫

男人跟女人找陪侍的理由很不一樣，雖然同樣都有「紓壓」的成分，但男人通常就是來找樂子，而女人則滿多是為了「療傷」。至於療傷的原因，貴婦顧客通常是情場失利、職場受挫；酒店小姐則可能因為工作中被客人欺負，所以上男公關店尋找安慰或是找人出氣，而酩酊大醉的傷心女人，有很高機率會變身成最危險的動物。男人發酒瘋雖然也很煩，但相對起來，比較容易「安搭」，通常只要小姐婉轉「奶」一下，就能消停許多。

發酒瘋的女人真恐怖

但是，喝醉酒的傷心女人很多都特別「盧小小」，一哭二鬧三上吊也就罷了，有些還會灌男公關酒，甚至出手暴打男公關。有一次，我跟店裡的同事去男公關店消費，隔壁桌的客人不知有什麼委屈，喝醉酒後又哭又叫，不但搥打男公關，還抄起桌上的東西瘋狂亂扔，菸灰缸還橫飛到我們這一桌來，差點就砸到人。只能說，發酒瘋的女人真是太恐怖了！各位請一定要給男公關們一些敬意，他們可是用生命在服務這些心碎的姐妹啊。

男公關無底薪靠檯費

圖為《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》書封。時報出版提供

男公關店的消費方式通常根據店的規模有所不同。如果是大店，兩個女客去玩，基本上一次會配五位公關來服務，光是桌面錢（table charge）就是一萬五起跳；若是三個女客，大概會配到七個公關（當然，客人若要加點更多男公關，就得加錢），桌面錢則從一萬七千元起跳，酒錢、小費等另計，各家店訂價不同。中型店跟小型店消費結構差不多，只是桌面錢比較便宜一點，中型店約落在五千到八千元不等，小型店則是一千五至二千元左右。一般來說，男公關是沒有底薪的，基本上都得靠客人捧場的檯費、酒錢、小費才有賺頭，女客們又這麼難取悅，這一行絕對沒有大家想像得這麼容易賺錢呀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※本文節錄自《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。