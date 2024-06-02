快訊

強降雨炸全台！18縣市大雨特報 留意雷擊、強陣風

黃仁勳旋風 這大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

孫安佐嗆爸「別做偷雞摸狗的事」 孫鵬回應了

工時長、晚婚、少子化…給新世代祖父母：3守則找到與兒孫間最佳相處模式

愛心理／ 黃惠萱（臨床心理師）
身於新世代的祖父母，正面臨全新的挑戰，他們要找到自己與兒女孫輩間最佳的相處模式，該如何用自己的方式，在關係中盡一己之力，同時尊重彼此的界線，不妄為去打亂晚輩的人生功課，是祖父母們的心理修養。 示意圖／Ingimage
身於新世代的祖父母，正面臨全新的挑戰，他們要找到自己與兒女孫輩間最佳的相處模式，該如何用自己的方式，在關係中盡一己之力，同時尊重彼此的界線，不妄為去打亂晚輩的人生功課，是祖父母們的心理修養。 示意圖／Ingimage

前幾天應邀跟一群銀髮族爺爺奶奶們聊心理健康，一位樂於跟我互動的奶奶，問了一個讓我記憶深刻的問題，她問我：「小孩叛逆該怎麼辦？」

我疑惑的問：「你的小孩嗎？」因為以她的歲數，孩子不太可能是青少年，她笑著說：「不是我的小孩啦！是孫子。」我瞭然，接著意味深長地反問：「那孫子叛逆，是妳的事嗎？」，奶奶沒有聽懂我的言外之意，她靦腆地回答：「哎呀！我是心疼我兒子，不想兒子這麼辛苦。」我笑著搖搖頭。

我先跟她說明「叛逆」在青春期的意義，青少年的心理任務是「自我認同」，在找到自己的認同之前，需要充分地自我探索，探索的過程就像播種前的「翻土」，需要推翻過去的觀念與架構，重新建構自己的內在世界，因為自我概念還不穩固，他們也會需要和重要他人的想法保持一定的距離，若主要照顧者或權威者，不能適度給予足夠的行為和思考空間，關係自然有衝突，孩子就被視為「叛逆」了。

「孫子想要長大，兒子身為父親還在適應中，所以父子之間有衝突，這是他們兩個人的親子議題，是妳兒子作為父親的功課，不是妳身為祖母的功課。」我希望透過簡單的話，讓奶奶明白自己的角色，以及需要遵守的界線。事實上，叛逆的兒子往往在別人面前並不叛逆，他可能是個敬老的孫子，也可能是個有想法的少年，叛逆只會在需要的時候出現。

如果奶奶急著在孫子面前為兒子做點什麼，好比「你爸爸這樣也是為你好」、「你不該對你爸這麼沒禮貌，太不孝了」，或是反過來在兒子面前為孫子做太多，像是「你不要對自己的孩子那麼兇」、「你以前也沒有多乖，現在擺什麼譜」諸如此類的言行，身為媽媽和奶奶的妳，因為焦慮擔心，就化身傳聲筒、和事佬甚至斷案的判官，企圖干預父子倆的人生功課，這些不守關係界線的行為，不只費力還無效。

「那我就在旁邊看著，什麼都不能做嗎？」奶奶不甘心地問，我笑答：「做你自己呀！你是孫子的祖母，就做一個有自己風格的祖母呀！」是的，不是去做兒子已經努力在做的父母角色，而是安於自己身為祖父母的身份，找到自己為人祖母的獨特風格。

在我看過的戲劇、故事甚至童書裡，也許你也有印象，那些祖父母留在我們心裡有影響力的回憶，像是當孩子受不了在家吵吵鬧鬧的父母時，可以躲進爺爺的書房，獲得片刻的喘息，有祖父母的地方是孩子另外一個安心之地；又像是長大的孩子跟父母大吵一架後，不想跟任何人講話，默默地跟著奶奶，一起在廚房裡包餃子或醃泡菜，沒有訴苦，沒有抱怨，陪在一個走過歲月仍怡然自得的長輩身旁，無形地從心靈上感受到「一切都會過去，走過的路都會有意義」的道理。這就是獨屬於祖父母才能給我們的禮物。

在這個工時長、晚婚且少子化的時代，忙碌的父母們比過去更需要長輩的外援，而隔代教養因為年歲差距拉大而更加困難，每個珍貴的孩子身上都背負著數個大人的關注與期望，彼此間的責任分工變得模糊，容易越界而不自知，長期累積不滿與心結，最後讓家庭成為戰場。

身於新世代的祖父母，正面臨全新的挑戰，他們要找到自己與兒女孫輩間最佳的相處模式，該如何用自己的方式，在關係中盡一己之力，同時尊重彼此的界線，不妄為去打亂晚輩的人生功課，是祖父母們的心理修養。

在為人祖父母這條路上，有哪些觀念或心理狀態，會阻礙你「做自己，盡己力，守界線，不妄為」呢？如果能放下舊習慣，對新觀念開放，也許就能繼續往健康自在的銀髮智慧長者進化了！

第一、擔責任的習慣

你是否在心靈上像個習慣背重物犁田的老牛，當自己身為子女時，任勞任怨背負奉養雙親的重擔；後來身為父母後，又繼續盡心盡力背完教養子女的重擔。

當你完成了兩種人生角色的責任後，你習慣性地把子女的責任繼續往身上背，你總是把這類的話掛在嘴邊：「我看他／她很辛苦嘛！做媽媽／爸爸的，怎麼能袖手旁觀，反正我還能動，就幫幫他／她！」

負責任是很好的特質，但是如果分不清責任的歸屬，錯誤承擔了屬於他人的責任，那麼你的負責將會造成他人的不負責，你的盡責反而導致他人無法學習自己的課題。

適時地放下不屬於自己的責任，反而是身為祖父母的智慧與修養。

第二、不認老的逃避

當你幫子女兒孫勞心勞力，辦完事攤在床上躺的那一刻，感受著自己的腰痠背痛、老眼昏花、有心無力時，你捫心自問：我做了這麼多，是不是已經超過身心負荷？我是不是不想承認自己年紀大了？不想在子女面前變得沒用？不想成為幫不上忙吃閒飯的人？不想讓他們知道你累了，不敢求助，更不敢把拒絕說出口。

接受自己的年齡，認識自己新的身心狀態，接受自己的局限，欣賞自己邁入不同時期的樣貌，能開始上述這些心理任務，才能真正恰如其分地做好祖父母的角色，而不是執著於上一個階段的父母角色，跟你的孩子競爭他們正在學習的父母功課。

第三、迎接人生新階段的困難

放手讓兒女和孫輩做他們該做的事，也許不難，但不做那些事之後，空下來的時間和精力，該做些什麼呢？邁入樂齡生活的你「能做」而且「想做」的事是什麼呢？

認識並發展新階段的自己，才是你當前要緊的功課。如果人生是一場牌局，老年期與前面幾個人生階段所面對的處境大不相同，你手上已經握有一些牌，有過許多人生經驗，如果你用感恩並充滿信心的態度看待你已有的籌碼，也許就能積極把握「無常」之下「機會」，善用不知還有多長的「未來」，為自己的人生再抽一張牌。

最後，讓我們好好反思上面幾個課題，勉勵自己做個「盡己力，不妄為」的智慧長者，不主動插手，也不過度幫忙，只提供符合對方需求，同時自己也樂於給予的部分，面對不恰當的要求，不吝於開口拒絕，自己需要幫助的時候，也坦然直接詢問，當子女晚輩們做出不符合自己期待的反應時，雖然失望但不會陷入絕望，在互相尊重的善循環裡，對方不能給予你滿意的回應，不是故意傷害你，必然有他的道理，只要你願意多聆聽，樂於配合跟調整，一定可以找到兩代或三代間融洽共處的最佳模式。

本文出自愛心理「給新世代的祖父母：三守則找到與兒女孫間最佳的相處模式」，未經同意禁止轉載。

奶奶 少子化 爺爺

延伸閱讀

別再燃燒自己、點亮別人…心理師傳授3招 練習卸下不屬於你的責任

「他又說要傷害自己了，怎麼辦？」面對憂鬱症患者 身為陪伴者的你可以做這三件事

男友給不了需要的陪伴…心灰意冷「但捨不得分手」？

放學途中她帶孩子去買三顆紅豆餅：媽媽不在了 你依然可以把這份愛延續下去

相關新聞

工時長、晚婚、少子化…給新世代祖父母：3守則找到與兒孫間最佳相處模式

前幾天應邀跟一群銀髮族爺爺奶奶們聊心理健康，一位樂於跟我互動的奶奶，問了一個讓我記憶深刻的問題，她問我：「小孩叛逆該怎麼辦？」

男友給不了需要的陪伴…心灰意冷「但捨不得分手」？

很多時候得不到想要的東西是因為我們也沒有給予對方所期待的東西，所以也許要回來問問看為什麼他不願意給你所需要的？你們的糾結是什麼？因為在很多時候我們只會看到我們得不到的，卻鮮少看到自己沒有給出的部分。

放學途中她帶孩子去買三顆紅豆餅：媽媽不在了 你依然可以把這份愛延續下去

上星期的講座，一位母親分享了一段生活日常。那一天她去學校接孩子放學，途中帶孩子去買了三顆孩子最愛的紅豆餅。

民族對立原因：只要範疇化發生 人們就會傾向於優待自己所屬的群體

人們很容易就認為，民族對立與民族紛爭來自複數民族之間彼此無法相容的利害關係、不同的信仰、以及文化內容的差異；而因為這些先天的條件，所以不同的民族很難和平共存。但是，就像我們一路下來所說的，以固定的同一性作為出發點來思考民族，這件事本身就是錯誤的。而且，群體之間的對立，也不一定來自現實的利害關係或文化的差異。

26歲人妻因婚姻危機向諮商師求救…父親缺席、對母依戀 讓她無法跟男性建立任何關係

R夫人，在二十六歲時尋求分析。讓她動念的緣由是，全身性的不舒服和已持續數年的婚姻危機。當時她的職業是老師，嫁給了一位事業剛起步的教授。

當你萌生「我想整形」念頭…不只關乎容貌焦慮 更反映出「想要被愛」的渴望

大部分的人在聽到「整形」及「心理」兩個詞時，跑出來的主題可能是「容貌焦慮」，可是這樣好像就把「想整形的人」通通丟到了一條病理化的道路上，而選項又概括成「整」與「不整」，僅僅兩種選擇。整了，是順從這個焦慮嗎？不整，是不敢做出改變嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。