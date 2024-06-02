工時長、晚婚、少子化…給新世代祖父母：3守則找到與兒孫間最佳相處模式

前幾天應邀跟一群銀髮族爺爺奶奶們聊心理健康，一位樂於跟我互動的奶奶，問了一個讓我記憶深刻的問題，她問我：「小孩叛逆該怎麼辦？」

我疑惑的問：「你的小孩嗎？」因為以她的歲數，孩子不太可能是青少年，她笑著說：「不是我的小孩啦！是孫子。」我瞭然，接著意味深長地反問：「那孫子叛逆，是妳的事嗎？」，奶奶沒有聽懂我的言外之意，她靦腆地回答：「哎呀！我是心疼我兒子，不想兒子這麼辛苦。」我笑著搖搖頭。

我先跟她說明「叛逆」在青春期的意義，青少年的心理任務是「自我認同」，在找到自己的認同之前，需要充分地自我探索，探索的過程就像播種前的「翻土」，需要推翻過去的觀念與架構，重新建構自己的內在世界，因為自我概念還不穩固，他們也會需要和重要他人的想法保持一定的距離，若主要照顧者或權威者，不能適度給予足夠的行為和思考空間，關係自然有衝突，孩子就被視為「叛逆」了。

「孫子想要長大，兒子身為父親還在適應中，所以父子之間有衝突，這是他們兩個人的親子議題，是妳兒子作為父親的功課，不是妳身為祖母的功課。」我希望透過簡單的話，讓奶奶明白自己的角色，以及需要遵守的界線。事實上，叛逆的兒子往往在別人面前並不叛逆，他可能是個敬老的孫子，也可能是個有想法的少年，叛逆只會在需要的時候出現。

如果奶奶急著在孫子面前為兒子做點什麼，好比「你爸爸這樣也是為你好」、「你不該對你爸這麼沒禮貌，太不孝了」，或是反過來在兒子面前為孫子做太多，像是「你不要對自己的孩子那麼兇」、「你以前也沒有多乖，現在擺什麼譜」諸如此類的言行，身為媽媽和奶奶的妳，因為焦慮擔心，就化身傳聲筒、和事佬甚至斷案的判官，企圖干預父子倆的人生功課，這些不守關係界線的行為，不只費力還無效。

「那我就在旁邊看著，什麼都不能做嗎？」奶奶不甘心地問，我笑答：「做你自己呀！你是孫子的祖母，就做一個有自己風格的祖母呀！」是的，不是去做兒子已經努力在做的父母角色，而是安於自己身為祖父母的身份，找到自己為人祖母的獨特風格。

在我看過的戲劇、故事甚至童書裡，也許你也有印象，那些祖父母留在我們心裡有影響力的回憶，像是當孩子受不了在家吵吵鬧鬧的父母時，可以躲進爺爺的書房，獲得片刻的喘息，有祖父母的地方是孩子另外一個安心之地；又像是長大的孩子跟父母大吵一架後，不想跟任何人講話，默默地跟著奶奶，一起在廚房裡包餃子或醃泡菜，沒有訴苦，沒有抱怨，陪在一個走過歲月仍怡然自得的長輩身旁，無形地從心靈上感受到「一切都會過去，走過的路都會有意義」的道理。這就是獨屬於祖父母才能給我們的禮物。

在這個工時長、晚婚且少子化的時代，忙碌的父母們比過去更需要長輩的外援，而隔代教養因為年歲差距拉大而更加困難，每個珍貴的孩子身上都背負著數個大人的關注與期望，彼此間的責任分工變得模糊，容易越界而不自知，長期累積不滿與心結，最後讓家庭成為戰場。

身於新世代的祖父母，正面臨全新的挑戰，他們要找到自己與兒女孫輩間最佳的相處模式，該如何用自己的方式，在關係中盡一己之力，同時尊重彼此的界線，不妄為去打亂晚輩的人生功課，是祖父母們的心理修養。

在為人祖父母這條路上，有哪些觀念或心理狀態，會阻礙你「做自己，盡己力，守界線，不妄為」呢？如果能放下舊習慣，對新觀念開放，也許就能繼續往健康自在的銀髮智慧長者進化了！

第一、擔責任的習慣

你是否在心靈上像個習慣背重物犁田的老牛，當自己身為子女時，任勞任怨背負奉養雙親的重擔；後來身為父母後，又繼續盡心盡力背完教養子女的重擔。

當你完成了兩種人生角色的責任後，你習慣性地把子女的責任繼續往身上背，你總是把這類的話掛在嘴邊：「我看他／她很辛苦嘛！做媽媽／爸爸的，怎麼能袖手旁觀，反正我還能動，就幫幫他／她！」

負責任是很好的特質，但是如果分不清責任的歸屬，錯誤承擔了屬於他人的責任，那麼你的負責將會造成他人的不負責，你的盡責反而導致他人無法學習自己的課題。

適時地放下不屬於自己的責任，反而是身為祖父母的智慧與修養。

第二、不認老的逃避

當你幫子女兒孫勞心勞力，辦完事攤在床上躺的那一刻，感受著自己的腰痠背痛、老眼昏花、有心無力時，你捫心自問：我做了這麼多，是不是已經超過身心負荷？我是不是不想承認自己年紀大了？不想在子女面前變得沒用？不想成為幫不上忙吃閒飯的人？不想讓他們知道你累了，不敢求助，更不敢把拒絕說出口。

接受自己的年齡，認識自己新的身心狀態，接受自己的局限，欣賞自己邁入不同時期的樣貌，能開始上述這些心理任務，才能真正恰如其分地做好祖父母的角色，而不是執著於上一個階段的父母角色，跟你的孩子競爭他們正在學習的父母功課。

第三、迎接人生新階段的困難

放手讓兒女和孫輩做他們該做的事，也許不難，但不做那些事之後，空下來的時間和精力，該做些什麼呢？邁入樂齡生活的你「能做」而且「想做」的事是什麼呢？

認識並發展新階段的自己，才是你當前要緊的功課。如果人生是一場牌局，老年期與前面幾個人生階段所面對的處境大不相同，你手上已經握有一些牌，有過許多人生經驗，如果你用感恩並充滿信心的態度看待你已有的籌碼，也許就能積極把握「無常」之下「機會」，善用不知還有多長的「未來」，為自己的人生再抽一張牌。

最後，讓我們好好反思上面幾個課題，勉勵自己做個「盡己力，不妄為」的智慧長者，不主動插手，也不過度幫忙，只提供符合對方需求，同時自己也樂於給予的部分，面對不恰當的要求，不吝於開口拒絕，自己需要幫助的時候，也坦然直接詢問，當子女晚輩們做出不符合自己期待的反應時，雖然失望但不會陷入絕望，在互相尊重的善循環裡，對方不能給予你滿意的回應，不是故意傷害你，必然有他的道理，只要你願意多聆聽，樂於配合跟調整，一定可以找到兩代或三代間融洽共處的最佳模式。

本文出自愛心理「給新世代的祖父母：三守則找到與兒女孫間最佳的相處模式」，未經同意禁止轉載。