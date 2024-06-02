男友給不了需要的陪伴…心灰意冷「但捨不得分手」？

這個問題當中所要評估的東西也滿多的，因為我不知道你所謂的「持續地」、「需要的」是怎麼樣的一個陪伴。一段有品質的關係需要多長時間的陪伴？我想重要的是「高品質」的陪伴而非大量的陪伴。

在過往的統計數據中，一對健康的伴侶每天有5%的時間陪伴彼此就足夠了，我們每天相處一到兩個小時其實就可以維持一段不錯的關係。在另外一個層次中我想回問你，他給不了你你所期待的陪伴，你也要回來問自己我男友期待我給他的是什麼？

很多時候得不到想要的東西是因為我們也沒有給予對方所期待的東西，所以也許要回來問問看為什麼他不願意給你所需要的？你們的糾結是什麼？因為在很多時候我們只會看到我們得不到的，卻鮮少看到自己沒有給出的部分。

曾經有一位學員跟我說，我很希望我老公回家可以跟我聊天聊15分鐘，這樣的需求一點都不過分，但這件事對他老公而言卻是極其的困難，為什麼這會是一件困難的事？其實就是在這段關係中的品質沒有滋養性。丈夫回家從頭被罵到尾，直到受不了、摔東西，妻子才終於停止下來。在我們討論的過程中也是妻子不斷地輸出，而當我問丈夫他想要的是什麼時，他告訴我他只希望夫妻能夠在周末去步道一起散散步或是周末時吃到妻子做的早餐，這些事也並不困難，但是對於妻子卻也是不容易達成。當丈夫的需求不斷的被拒絕，便不會再開口了也就不會願意再付出了。

所以有時候在一段關係中一直得不到你所想要的東西時，就可以回過頭來看看這段關係是否平衡。如果你付出很多但你男友就是不願意付出，那你應該早就會發現到只有自己在這段關係中忙碌，而他可能本身就是一個需要被照顧的對象。

人生還很長我們應該要去思考自己想要的是什麼，因為人生是掌握在自己手上。

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