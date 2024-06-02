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放學途中她帶孩子去買三顆紅豆餅：媽媽不在了 你依然可以把這份愛延續下去
上星期的講座，一位母親分享了一段生活日常。那一天她去學校接孩子放學，途中帶孩子去買了三顆孩子最愛的紅豆餅。
騎車回家的路上，孩子開心地在後面抱著母親：「媽媽最好了，媽媽都知道我喜歡吃什麼。」聽著這一段話，一邊騎車的她，眼淚不聽使喚地落下。
她說，十幾年前母親過世時，家裡的孩子都在忙著各自的事業。接到母親過世的消息，大家趕忙放下工作、回到老家張羅後事。
大家感情都很好，聚在一起也很有向心力。各自負責不同細節。直到當天忙到晚餐時間，弟弟問大家晚餐要吃什麼？她說：「如果媽還在，應該等不到我們問這個問題，桌上就擺滿飯菜了吧……」
看著空空如也的餐桌、毫無生氣的廚房，這時候才真的感覺到：媽媽真的離開了。
「怎麼辦？我們吃不到媽媽煮的飯了。」
「媽媽怎麼都知道我們喜歡吃什麼呢？」
「如果別人問起，我不想要說媽媽死掉了。」
聊著聊著，眼淚也開始掉落。後來她們一起煮了泡麵加蛋，那是小時候颱風天時，媽媽會從廚房摸黑端出來的一道菜。
回到家以後，孩子開心地雙手捧著紅豆餅吃著。她摸了摸孩子的頭，在心裡面對母親說：「媽，謝謝你也這樣愛過我。」
本文出自愛心理「媽媽不在了，你依然可以把這份愛延續給孩子」，未經同意禁止轉載。
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