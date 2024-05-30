民族對立原因：只要範疇化發生 人們就會傾向於優待自己所屬的群體

民族的虛構性

民族對立的原因

人們很容易就認為，民族對立與民族紛爭來自複數民族之間彼此無法相容的利害關係、不同的信仰、以及文化內容的差異；而因為這些先天的條件，所以不同的民族很難和平共存。但是，就像我們一路下來所說的，以固定的同一性作為出發點來思考民族，這件事本身就是錯誤的。而且，群體之間的對立，也不一定來自現實的利害關係或文化的差異。

社會心理學的實證研究清楚的顯示，即使兩個群體之間沒有任何利害關係的對立，只要範疇化發生，人們就會傾向於優待自己所屬的群體，而歧視其他群體的成員。舉例來說，只要以隨機的方式——比方丟銅板——將參加實驗的人一半命名為「紅組」，剩下的一半稱為「白組」，受測者就會開始支持自己所屬的組別。這個實驗慎重地排除了分組以外的因素。受測者彼此毫不相識，所有的人都是初次見面；在實驗當中，受測者不論是與同一組的成員、或是另一組的成員，都沒有任何接觸。受測者唯一知道的事情，是自己屬於哪一組；至於其他受測者、哪一個人屬於哪一組，則完全不知情。也就是說，實驗是在匿名的狀態下進行的。各個受測者對其他受測者進行評價，但並不評價自己。因此，就算優待同組的其他受測者，自己並不會得到任何利益。分組完全是以隨機且人為的方式進行的。

以常識來思考的話，在這樣的條件下，不可能產生任何差別待遇的動機。但是，只要進行分組，也就是範疇化，人們就會歧視其他組的成員，而優待與自己同組的其他成員。比方請受測者對一幅畫進行評價，如果告訴他這幅畫的作者與他屬於同一組，那麼受測者就會給予較高的點數；但如果告訴他這幅畫是另一組的成員的作品，即使是完全相同的一幅畫，受測者也會給予較低的點數。

對我們所關心的面向來說，這個現象中重要的是以下的事實：歧視的產生，並不是因為追求自己的組的最大利益。歧視來自這樣的動機——希望將自己的組與其他組的差距最大化。舉例來說，實驗者對受測者提出兩種選項：（A）如果自己的組的成員，每個人得到1000元，另一組的成員將得到800元；（B）如果自己的組的成員每個人得到500元，另一組的成員將得到200元。結果受測者紛紛選擇了（B）。也就是說，就算自己的組會因此蒙受損失，受測者也選擇拉大自己與其他組的差距。

各群體的價値，並不會單獨成為問題；群體間的關係或差異，才是最根本的因素。許許多多後續的實驗證實，範疇化本身造成了歧視的行為；而且這是人類基本的認知模式，與年齡、性別、社會階層、文化都無關 。

如果說對立是因為範疇化本身而產生的，那麼反過來，只要來自範疇化的區別變得模糊、甚至消失，對立也應該會自動減輕。當人們只被當作個人、而不是群體的成員來看待，「我們」與「他們」的區別將會減弱，歧視的傾向也會得到緩和 。或者，當不同群體的成員為了相同的目的而相互合作時，事實上將會製造出涵蓋所有這些群體的同一性，內部的區別因此淡化，結果歧視與對立也會減弱 。

我們每個人都同時受到性別、國籍、所屬組織等等各種社會範疇的規定。而因為這些範疇彼此交錯，群體的區別通常不會形成「我們」對「他們」這麼單純的對立結構。因此，上述的範疇化本身所造成的歧視、對立，並不會明確地顯現。即使在某一個基準（比如國籍）下被分為不同群體的兩個人，如果在另一個基準下（比如性別）屬於同一個群體，那麼範疇化所造成的對立將會互相抵消而減弱 。

但是，有時候也會因為某些原因而產生兩極對立的結構。巴勒斯坦、南斯拉夫、北愛爾蘭等地區的民族紛爭之所以呈現激進的型態，部分的原因就來自像《羅密歐與茱麗葉》或《西城故事》情節中那樣的兩極化構圖。

相對地，與盧安達、蒲隆地等經歷過大屠殺的國家比較起來，前述象牙海岸共和國的政情則一向安定。原因之一，是這個國家有六十個以上的民族共存，很難一分為二，形成單純的兩極化範疇 。

不過，最近象牙海岸也開始產生內部的紛爭。不久之前，這個國家才達成了驚人的經濟發展，但隨之而來的，是從其他非洲國家湧進的大量勞動者；如今全國人口總數有將近四成是外國人。因為這種人口結構的變化，而產生了「外國人對象牙海岸人」的兩極對立結構，成為容易發生內部紛爭的社會。

圖為《民族的虛構：建立在想像上的集體認同，如何成為現實的族群矛盾？》書封。心靈工坊提供

我們所有人都是社會性的存在，無法脫離民族、宗教、職業、性別等等範疇而得到完全的自由。即使某種歷史形成的範疇被其他範疇取代，但是從原理上來說，只要人還是人，「範疇化」這種認知模式是不可能消失的。舉例來說，當複數的群體面對共同的外敵、形成合作關係時，群體之間的對立會減輕。儘管如此，那只是重新定義「我們」與「他們」、形成新的秩序而已，「內部」對「外部」的這種構圖本身，並沒有任何改變。就算我們主張應該極力避免兩極化的結構，但「民族」這個歷史製造出來的範疇，經由政治、經濟、文化等等所有的層面捆綁住我們，並不是透過觀念的操作就可以簡單改變的。

但我們當下的目的，並不是要提出減少民族紛爭的具體方針。開放式共同體的概念，讓我們留到最後一章再來討論，在這裡先讓我們確認一件事實：民族對立的起因，來自範疇化本身。如果只有內部，無法完成民族的同一性。內部的成立，需要外部的存在。

※本文為心靈工坊出版的《民族的虛構：建立在想像上的集體認同，如何成為現實的族群矛盾？》，未經同意請勿轉載。