26歲人妻因婚姻危機向諮商師求救…父親缺席、對母依戀 讓她無法跟男性建立任何關係

女人對女人：共生的孤寂

R夫人，在二十六歲時尋求分析。讓她動念的緣由是，全身性的不舒服和已持續數年的婚姻危機。當時她的職業是老師，嫁給了一位事業剛起步的教授。

R夫人前來諮詢時提到，她在生活各方面都很退縮和冷漠，沒有動力促使她做新的發展。專業上，她正消極地面對工作上的各種情境，也害怕去刺激或是提出新的方案。和許多女性一樣，她放棄了所有創造性活動。

她一頭深色的頭髮，修剪得很短，身形削瘦、衣著凌亂，給人邋遢且不修邊幅的印象。我甚至覺得她不太乾淨。她的動作緩慢、不流暢、僵硬，彷彿很害怕被盯著瞧。她的身體散發出極度的不自在。她說話緩慢，語調冷淡，沒有重點，傳達出她的侷促不安，與處理日常生活的困難。她的婚姻岌岌可危。

言談間，她描繪出一段受女性影響的童年與青春期。她在六個孩子之中排行老三，總共有五位女孩和一位男孩。弟弟晚她兩年出生，八年後，最小的妹妹才出生，這讓R夫人覺得地位被取代，對小妹充滿敵意。

在家裡，母親盛氣凌人。R夫人描述母親時，語調充滿景仰，也顯得懷念、失落，有時則顯得苦澀。母親既美麗又聰穎，但總是極為忙碌。她打理一個家、照料孩子們、協助丈夫的生意，讓他們一家生活得有品質。母親非常清楚地表達她的專橫：她明確的表示，他們住的是她娘家的房子，而且她來自比丈夫更高的社會階層。透過回憶，R夫人更加確信這一點，並很快看清，她的父親存在感薄弱，從來都不是舞台上的中心人物。當母親忙著照顧女孩們時，父親被允許帶著男孩。母親並不介意展現她在家中、和對父親的權力。在很多事情上都能看見，母親經常把自己的想法和意見強加給別人。比如：她禁止父親的親戚進到家裡來，但卻讓自己的親戚在這座家族宅邸住下來。母親招待她兩位年長的阿姨住在這座宅邸的兩側，還有一位姊姊，住到四十多歲結婚後才離開。這位阿姨參與了姪子、姪女的童年，自那時起便與這個家庭保持著密切的連結。

在這個母系的世界，男性形象逐漸消失，幾乎不存在。父親從來都不重要，似乎也逃避投入家庭。家，是母親的。R夫人接受母親的權威，儘管這麼一來，她可能得遠離她的姊妹。她認同母親的權威，並且毫不猶豫地向母親報告姊妹們的祕密，破壞著她與姊妹們的關係。

她專注的焦點、世界的中心，都是母親，她所愛的客體。

父母親多年來優渥的經濟狀況，突然崩潰。母親毫不掩飾她對父親的憤怒，並且公開指責他軟弱無能。回顧這段過往時，R夫人對父親沒有一絲憐憫。即便到現在，在分析初始時，她仍然與母親立場一致，因為母親的見解是絕對沒有問題且沒有漏洞的。

接著發生兩個悲劇事件，帶來一場突如其來的危機，挑戰了R夫人對家庭該是什麼樣子的看法。在R夫人與姊妹、弟弟一起去度假時，父親突然過世了。由於溝通失誤，這則不幸的消息，並沒有傳到他們所在的度假村給他們。當他們回到家時，發現家裡大門深鎖、沒有人在。在這不幸的事件後，母親無法忍受獨自在家，便離開了，一點也不關心她的孩子歸來時會有什麼感受。一年後，母親罹癌。她不與疾病對抗，而這位受看護的病患，無力與憤怒地走向死亡。

R夫人對母親的依戀從未消止，她想要滿足母親的慾望也依然如往，並且她渴望一段獨占母親的關係，然而這份渴望使得世上的其他事物都被拒於門外。蘭普爾．德格魯特指出，一位女孩得要放棄占有母親，並且改為將母親視為愛的客體、並認同之，是無比困難的。但蘭普爾．德格魯特同時提出，小女孩認為，如果她有陰莖的話，她就能夠繼續占有母親。然而在我看來，就我患者提供的素材來說，那讓我深信，她認為母親是有陰莖且強大的，而她（R夫人）閹割了她的父親，使他受盡羞辱和剝奪了他所有的權力。

也因此，她無法和男性建立任何關係。或許她能與男性交往、甚至結婚，但是一旦塵埃落定，很快地，她就會讓丈夫陷入受辱的境地。這些女性，深深地依戀著母親，以致於不允許任何獨立的關係發展。父親的缺席，使得與母親分化、獨立更加困難，因為父親的存在是母親與女兒能分離的必要條件。對這類型的女性來說，真正占據她們心思的，仍是女性，和如何關心、滿足她們。這種狀況並不會發展成同性戀關係，因為那反而會令人大失所望。這些患者想要否認母親並不具有陰莖的事實，是為了能認可她們自身擁有的陰道的重要性。最重要的議題是，對母親的依戀，事實上具有一些普遍的特點，也就是意欲全然地使雙方的願望都能實現。

圖為《女性經驗：精神分析的跨世代女性凝視》書封。心靈工坊提供

海倫．多伊奇曾描述：女性有強烈的衝動，想要留在母親的保護之下。她也看到，這種依戀綿延不斷，貫穿女性的成年生活。如果小女孩無法成功地與母親分離，那麼即便到了成年，她也會繼續需要大量的溫柔和母性的保護，而且她會發現，若沒有這樣的溫柔和母親的保護，生活將會令人難以忍受。這些女性傾向於將伴侶視為保護者，而不是一位能與她們分享平等成人關係的人。透過這種方式，她們否認了男性和其陰莖的存在。承認他（和他的陰莖）等於是不可赦免地冒犯母親，因為這代表著，將母親視為女性。對患者來說，也同樣無法忍受這點，因為那意味著她失去了透過她的陰道滿足所愛的客體的能力。

R夫人的特點之一是，她否認任何母親有被父親滿足的可能。她記得，她對父親逝世的冷漠態度，並且立刻想要將自己奉獻給母親。如同伊妮德．巴林指出的，她否認了對母親的敵意、嫉羨與競爭。在婚後，R夫人從不想對（與丈夫的）家庭負責，並且拒絕生小孩。只有在分析中，她對母親的敵意才浮現出來，由於母親與父親的關係，她將母親視為叛徒。

※本文為心靈工坊出版的《女性經驗：精神分析的跨世代女性凝視》，未經同意請勿轉載。