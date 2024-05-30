當你萌生「我想整形」念頭…不只關乎容貌焦慮 更反映出「想要被愛」的渴望

在忠孝復興一號出口處，有一個醫美的廣告招牌，有很多我的同事覺得我跟招牌上其中一位醫生長得很像，還有人真的懷疑我有在整形診所兼職。在此聲明，那不是我，我真的沒有。但是非常巧的是，我自己對於整形醫美十分關注，觀察這個圈子的人、術式、觀點、潮流，是我的興趣之一。

大部分的人在聽到「整形」及「心理」兩個詞時，跑出來的主題可能是「容貌焦慮」，可是這樣好像就把「想整形的人」通通丟到了一條病理化的道路上，而選項又概括成「整」與「不整」，僅僅兩種選擇。整了，是順從這個焦慮嗎？不整，是不敢做出改變嗎？

當「整形」這個考量被提出時，作為心理師我會想從「美學－形象－需求」三個面向層層往下切入。

當你在說「我想整形，我想要一個更高的鼻子」時……

在美學的角度我會好奇，你有沒有一個搭得上的眉弓呢？有怎樣的下頷？鼻子是長是短是翹是直？鼻翼一起切嗎？正面鼻頭形狀要怎樣？——這些問題你想過了嗎？跟醫生討論過了嗎？討論時你是有做點功課的，還是全權由醫生設計決定的呢？簡單地說，我好奇的是，你對自己的外表有多了解、對於「美」有多少認識，才下了這個「我需要一個更高的鼻子」的決定。如果你發現以上自己的認識真的不多，這些概念都不太清楚，或許在資訊的收集跟外表的探索上，還需要再花點時間，才能擁有更理想的手術成果。

在風格的角度我會關心，你希望自己在整形後，呈現什麼樣的形象呢？或許你會說：「漂亮就好。」可是漂亮有好多種啊！可愛顯年輕的、成熟的、辣妹、有氣質的、張揚的、低調的、活潑有生命力的、文藝淡泊的……你想要什麼樣的呢？跟你現在認為呈現的形象，是相似的嗎？還是截然相反的呢？那「把鼻子墊高」這件事，能達到你希望呈現的效果嗎？

這會連結到最關鍵的部分，你想要的到底是什麼？

我們期待別人看到的形象，反映了我們的內在需求。就像剛進社會的菜鳥職員，有時刻意穿最正式的服裝、最難走的高跟鞋，為的是呈現一種「專業」的形象，而這底下是「因為我經驗不足，想要被人尊重、不被看低」的需求。這個形象塑造的行為本身並沒有問題，有時作為一種階段性的工具也有效，等需求消失了（足夠有效能感、不再那麼焦慮他人眼光），形象的塑造也不一定有必要了。

那整形呢？整形是為了滿足什麼需求呢？在我多年潛水觀察裡，我認為少數人是為了純粹美的追求，把美當成一種專業領域在探索；但多數人是想要愛，以為美就等於愛。這個愛甚至都不一定是為了讓他人愛自己，而是光看見自己術後的身體、看見鏡中手術後的自己，就覺得「可以愛自己」，進而有了暫時的滿足。

可是沒有人能永遠美麗啊，如果把我的所有價值，都交由外表來決定，那終將崩塌。同時，愛自己、被他人所愛，這些「關係」的品質，更多取決於理解及經營。「美」可能是吸引注意力的招牌，但不是讓人決定要信賴或喜愛的主要原因。

不管是哪個層面，都仍有很多可以討論、深入探索的地方，如果有機會走進會談室，我相信每個人都能說出更豐富的獨特經驗，而這些經驗跟感受，跟你的每個決定息息相關。想要完美、渴望被愛，本來就是人最根本的慾望。做決定時如果只留給自己是/否、整/不整兩種可能，真的很可惜，因為你內在真正想要擁有的，不一定在這兩個選項裡。

本文出自看見心理「心理師，我應該去整形嗎？」，未經同意禁止轉載。