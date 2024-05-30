萬一失敗了怎麼辦、如果老闆不喜歡怎麼辦…人生卡關時 試著用「4字箴言」幫自己信心喊話

你是否曾經在一個簡單的選擇面前猶豫不決，最終卻讓這個選擇影響了你的一天甚至人生？朝聖之友口中的小黃（黃國瑋）在他的書《冬日朝聖之路：說走就走，管他去死》中，回顧了自己在出發前的掙扎。當時他站在桃園機場，地勤人員問他是否要托運背包，他在心裡反覆思考這個問題。要隨身攜帶還是托運？這個看似簡單的問題，卻讓他猶豫不決，如同在森林裡的岔路上徘徊，選擇左轉還是右轉，才能遇見美景？他的內心掙扎：「托運較佳，可以輕鬆上路」；「不要托運，應該隨身攜帶」。地勤人員沒有聽到他的回答，停下手邊工作，目光緊緊盯著他，氣氛變得尷尬起來。他最終說：「好，托運」，隨性地將背包投至輸送帶上，瀟灑地通過安檢。然而就在那一瞬間，他突然驚覺一事，如遭雷擊。

過度依賴，失去自我主導權

天啊，手機竟然還在背包內！這下糟了，家人囑咐，登機前必須聯絡報平安。入關後，尋找公用電話亭，卻無電話卡可用，商店尚未開門，試圖向陌生人求助，又怕尷尬，繞遍機場後，最終向服務台解釋情況，台灣人情味真好，他們同意暫借電話，解決這樁小插曲。感謝之餘，我走去登機門的路上反思，「沒了手機，似乎就失去生活能力」，過度依賴某物，就像失去主導權，這是好事嗎？我常容易擔憂，生活中開口經常先講萬一、如果、可能、我猜，「萬一失敗了怎麼辦」、「如果老闆不喜歡怎麼辦」、「可能他會不同意」、「我猜這件事情沒那麼簡單」，人腦像電腦，暫存檔滿溢，就算不當機，效率也低。剛上路就犯低級錯誤，蠢到兩手一攤，無語問蒼天，轉念想，也許老天要我這段時間清空雜念，改變心境。朝聖之路，也是轉變之路。

生命裡的偶然風景，觸動內心最深處

「需要毛毯嗎？」從台灣到杜拜的轉機途中，一位阿聯酋金髮空姐詢問我身旁的男子。他皮膚黝黑，身形瘦小，臉部輪廓立體而剛毅。他轉頭給我一個疑問表情，「她問你需要毛毯嗎？」我幫忙翻譯，他恍然大悟，接過米色毛毯並說了聲謝謝，然後披在腿上。沒想到微不足道的幫助，卻開啟一段對話，像生命中偶然遇見的風景，觸動內心。「你要去哪？」男子問我。「朝聖之路。你呢？」我回答。「什麼路？」他好奇地挑眉問，我簡單介紹這條歷史悠久的療癒之路，起源於耶穌門徒的故事，吸引世界各地的朝聖者徒步穿越西班牙。而我選擇了「法蘭西之路」（Camino Francés），全程近八百公里。他驚訝地說：「我走不了八百公里，這次我到歐洲五十天，先去波蘭，然後再看要去哪裡，還沒決定。」

旅途中學放手，「管他去死」的豁達

原來他沒計畫，沒目的地，也沒預訂住宿。他做了我不敢的事情。有時候，在人生的某些階段，「沒有計畫，或許是最好的計畫」。我想到他英文不好，在歐洲怎麼旅遊？「管他去死。」他豁達地說。「五十天很長，工作怎麼辦？可以請假嗎？」我又問。「管他去死，」他斬釘截鐵，卻語帶幽默，「我辭職了，反正過段時間就要出國走走。」「你是做什麼的？」我好奇，「油漆工。」他微笑。「管他去死」，四個字如雷貫耳，讓我在機上沉思，平日裡，我生活得太過謹慎，連外出吃飯也要查谷歌評論，生怕踩雷，但這種「還沒吃飯就擔心」的態度，像活在公式裡，最終得出的答案千篇一律，沒有波瀾漣漪。常在工作中，計畫還沒執行，結果也沒出來，我就在做「最壞打算」：「萬一失敗怎麼辦」、「主管可能不會高興」、「他肯定有意見」、「我該如何善後」、「工作太多，做不完」、「目標設得太高，我想放棄了」、「改來改去，真煩」……。

過度擔憂無益事，活在當下最重要

擔心太多而無法專注當下，然後對未來期待，也容易對眼前事物嫌東嫌西，但人生不是拿來嫌的，而是拿來「體驗」，我太會拿過去，比未來，拿別人，比自己，越比越糟，預支恐懼，長此以往，發展成習慣性的迴路，負擔滿出來，扛也扛不住。上餐館踩雷又如何？沒嘗過清淡，要如何對比濃郁；不曾生病，就不知道健康；沒有悲傷，哪能感受喜悅；沒有錯過，哪能知道什麼是對。許多生活中的「相對」是給人們體驗，最後走向美好終點。說穿了，最大的詛咒是每日活在恐懼裡，走不出去，原地踏步。「管他去死」，意味著把主導權拉回自己，不受外界影響。「自己的生命，自己做主」「對於外界碎語，管他去死」。沒想到在一萬英尺的高空中，狹窄的經濟艙內，簡單的四個字如同雷擊，喚醒我「隨遇而安」的心態，他無計畫的歐洲之旅，隱含「說走就走」的勇氣，示範輕鬆放下的生命哲學。朝聖之路才剛開始，我就有收穫，我從來都不會的，一個素未謀面的油漆工教會了我。

高人四字點醒我，學會放下莫擔憂

因緊張而稀裡糊塗地把手機放進登山包托運，幸好飛機上有高人贈四字真言，令我學會放寬心。在杜拜三小時轉機，也成「人生轉機」，讓我開始關注外界，而非僅僅是眼前的小機器。一件事情，原以為是如臨深淵，換個想法就變冰雪奇緣。飛行萬餘公里，最終抵達法國巴黎戴高樂機場。旅客如龍，望不到盡頭，通關處僅有兩人核章，效率頗低。我耐心等待卻又開始擔心，因為手機放在背包側邊，只由一層薄薄的零錢袋保護，擔憂行李在移轉時受損，或高空中行李艙的溫度與壓力變化導致手機故障，如果手機壞了怎麼辦？腦海總是喧嘩不休。通關後，領回登山背包，心情忐忑不安，打開拉鍊取出手機，輕輕按壓側邊按鈕，慶幸地發現一切正常！我感到內心煙花爆炸，彩帶飛舞，事實證明，大部分的小劇場不過是自找煩惱。

罷工未阻朝聖之路，巴約訥深夜迎旅人

按照路線，準備搭乘輕軌、地鐵、火車前往巴約訥。到了輕軌月台，還未來得及查看指示，就見到一群人匆匆登上即將開動的列車，我本能地迅速跟上。車門剛關閉，心中暗喜時間剛好。隨後查看車廂內指示，發現方向錯誤，剛剛暗喜個屁。我想人們之所以害怕成為異類，習於從眾，即便是走錯方向，也不願意與眾不同，因為我們害怕「不一樣」。下一站下車，換乘對面列車，再從輕軌轉乘地鐵，前往當費爾－羅什羅站（Denfert-Rochereau）。買了車票，試圖通過票閘機時卻無反應，旁邊一位法國帥哥見狀主動幫我，原來是票孔故障，換個閘門即可通過，我向他道謝，然後前往巴黎蒙帕納斯站（Gare de Paris-Montparnasse）。在法國罷工抗議期間，許多事情陷入停滯，鬧得沸沸揚揚，多數火車停運，打亂旅客的交通計劃。但幸運女神眷顧，我並未受到影響，成功坐上火車。望向窗外美景，綠草茵茵，寬廣宜人，感歎歐洲對自然的崇尚與亞洲截然不同。抵達巴約訥時已是深夜，街上無營業商家，只剩下幾間小酒館，我前往火車站旁的下榻處入住。

預訂付款未記錄，語言隔閡生誤會

接待我的是一位銀白灰髮色的大叔，名叫法蘭西斯（Francis），身上有些酒氣。我出示 Agoda 的預訂證明和信用卡記錄，說明已支付五十八美金。法蘭西斯看了一眼電腦後，回應說尚未付款。「怎麼會呢？」我感到焦慮。於是拿出手機展示網頁證明，他再次檢查，依舊搖頭，我感覺到他的酒氣，評估繼續耗費時間溝通可能無效，無奈之下掏出信用卡重新支付。進房後，心情懊惱，旅程剛開始就損失五十八美金，換算成歐元，足夠我在庇護所住上好幾天。洗漱後，我回到櫃台，打開電子郵件和APP，試圖讓法蘭西斯確認支付記錄，但他的酒氣比之前更濃，也不太說英語，揮了揮手，表示明早再處理。我想到電影中法國人高傲的形象，內心湧起一股憤怒。

多扣房費難追回，「管他去死」豁達看

翌日早晨，我再次詢問櫃台，這次是一位鎖骨刺有蝙蝠圖案的女性，渾身散發著濃厚的文藝氣息。我向她解釋昨晚的情形，希望能拿回被多扣的房費，「真的沒有記錄。」法國女士說。「好，謝謝你，請問早餐需要多少錢？」我放棄追問了，「十一歐元。」她回答。我走向咖啡廳，倒了一杯熱咖啡，望向窗外冬末的巴約訥街頭，坐下來沉思，不愉快的情緒開始燃燒，但油漆工的話突然浮現腦海，像是伏筆，等待情況發生，看你如何應對旅程中的損失。我決定打開心扉，「管他去死」，選擇原諒和放下。

圖為《冬日朝聖之路：說走就走，管他去死》書封。時報出版提供

愉快支付早餐費，原諒後的驚喜更讓人欣慰

「嗨，十一歐元，早餐費。」我愉快地支付給法國女士，「等一下，不要走，我找到問題了，我們多收你一晚的費用，」她說，「昨晚同事以為你要住兩晚，可能有誤會，我退費給你。」驚喜，在原諒之後發生。沒有懊惱，就不會驚喜；沒有損失，就不會放下；沒有給出笑容，對方也不會回報禮貌。這一夜讓我明白，事情是中性地，你的世界變成什麼樣，全憑你如何看待，「世界是一面鏡子，照出你的心緒」，無論如何，你永遠有選擇。原諒，是最好的減重方法。把多餘的情緒都丟掉，輕鬆自在。

※本文節錄自《冬日朝聖之路：說走就走，管他去死》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。