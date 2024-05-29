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「纖瘦」成聘僱考核標準、只有白人才能接待顧客…製造歧視鏈的Brandy Melville為何走紅？

聯合新聞網／ 女人迷：DEI 女力社群
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

紀錄片《Brandy Hellville與快時尚崇拜》播出後，關於服飾品牌Brandy Melville的爭議再起！一直以來Brandy Melville就採取只販售小碼服飾的路線，名人代言加持後少女紛紛買單，但在女孩們爭相穿上短版服飾，展露身材的背後，又製造了什麼焦慮和歧視鏈呢？

服飾品牌Brandy Melville你有聽過嗎？

源自義大利，大小如童裝般的Crop tops短版上衣、顯露曲線的包臀連身裙，都是Brandy Melville的標誌設計。

在時尚界各品牌紛紛走向「多樣尺碼、多元審美」的政治正確後，Brandy Melville依然堅持僅有S碼的路線，並大言不慚地說他們的衣服主打一個尺寸就能適合所有人（one size fits all）。

偏狹的身體印象、傳遞單一美學的爭議隨起。近期，串流平台HBO更是上架一部關於Brandy Melville的紀錄片——《Brandy Hellville與快時尚崇拜》，以調查記者Kate Taylor 2021年的報導出發，帶領觀眾更深入了解Brandy Melville。

圖／翻攝自Brandy Melville IG
圖／翻攝自Brandy Melville IG

服飾品牌Brandy Melville為何流行？

不過Brandy Melville起初是如何在市場上立足的呢？

最早可回溯到品牌故事的建立。

創辦人杜撰了一則名叫Brandy的美國女孩，與另一名叫Melville的英國男孩，在羅馬相遇相愛的故事，即便並不真實，大眾卻依然買單。

在Kaia Gerber和Kendall Jenner等名人代言後，Brandy Melville更是在青少女間流行，一種新的身分象徵於焉產生——擠進Brandy Melville就是跟上潮流，也彷若能被同儕接受。

但在女孩們以能擠進Brandy Melville為榮時，身材歧視的優越感卻反向製造了身材焦慮。

圖／翻攝自Brandy Melville IG
圖／翻攝自Brandy Melville IG

爭議一：傳遞單一美學——瘦即是美

值得注意的是，Brandy Melville吸引青少女的不只是名人代言，更包括強大的社群擴張力。

Brandy Melville經常在Instagram上轉發顧客穿著該品牌服飾的照片，不難發現能被轉發的，多半是年輕、纖瘦的照片。

目前該帳戶的粉絲數已超過300萬，龐大的粉絲基數，更反向激勵年輕女孩發布自己穿著Brandy Melville的照片，也讓狹隘的Brandy Melville美學悄然無聲的植入腦中。

不只對外明晃晃的散佈單一美學，Brandy Meville內部更是隨處滲入「瘦即是美」的美學。

Brandy Meville前員工就表示門市在僱用員工前，都必須將面試者的照片發給執行長Stephan Marsan以獲得批准，不符合Stephan Marsan審美者，都不得錄取。

不只用人時以外表為標準，員工考核時，外表依然是重要指標。Brandy Melville前員工就表示「如果Stephan Marsan不喜歡某個員工，就會私下發照片，要我解僱那些員工。」

此外，Stephan Marsan還會以品牌研究為由，要求店員每天早上擺弄特定姿勢拍攝照片，並將照片傳給他。

Brandy Meville的員工因此時刻承受著必須能穿上該品牌服飾的壓力，在飲食失調與健康的身體樣貌間的鬥爭成為日常。

圖／翻攝自Brandy Melville IG
圖／翻攝自Brandy Melville IG

爭議二：種族歧視，依人種進行分工

除了瘦即是美的單一審美外，種族歧視則是Brandy Meville有毒工作環境的另一環。

根據前員工的說法，Brandy Meville經常招募「骨瘦如柴的白人女孩」。

人種是分工的依據——只有美麗的白人女性才能接待顧客，亞裔女生負責收銀台結帳，非裔女生則只能在儲藏室。Brandy Meville甚至流傳著一句話：「如果你是白人，你就必須在人們的視線範圍內。」

此外，反猶太主義、種族主義和性別歧視的梗圖、訊息，更是時常在公司群組內出現，為了不得罪公司高層，群組中的多數人即便覺得不好笑，也只得附和。

圖／翻攝自Brandy Melville IG
圖／翻攝自Brandy Melville IG

爭議三：環境破壞，我們怎麼從快時尚中解放

與Zara、H&M等其他快時尚品牌一樣，Brandy Melville也採取快速迭代、生產的商業模式，服飾因此廉價、品質於是低落，也豢養出一群快速丟棄衣服的消費者，那些廢棄衣物的終點是被污染的義大利沿海。

事實上，Brandy Melville並不是第一個涉及Body Shaming（身體羞辱）、種族歧視的時尚品牌，早前Abercrombie & Fitch就曾因排他與歧視爭議而惹上風波。

不過社會似乎已經對時尚界的醜聞免疫了，再大的醜聞過一兩周就能平息，銷量不受影響，新店繼續開張。

根據《華爾街日報》報道，Brandy Melville的年銷售額從2019年的1.7億美元增至2023年的2.1億美元。2021年內幕被曝光至今，Marsan依然繼續擔任Brandy Melville執行長，並始終拒絕回應。

這些時尚品牌持續開張的同時，暗示著歧視的持續發生，女孩仍為了擠不進Brandy Melville而苦惱。

不過權力其實在於末端的消費者，我們都作為歧視結構的一環，該怎麼重新思考個人時尚與品牌價值的關係，要怎麼選擇，怎麼從「被規制的審美」中解放，找回作為消費者的主控權，而不讓消費者的能動性被弱化，是作為消費者應有的思考與行動。

用實際行動，回應品牌，排他性的尺碼，不是唯一的美麗標準，即時被排除在外，也依然美麗！

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