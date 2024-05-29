與直屬主管衝突不斷、職場人際不順？很可能起因於你和爸爸關係不佳

與主管發生衝突，怎麼解？——人際關係與父親的關聯

周老師開設一年的系統排列鑽石成長班，針對人生最重要的六大主題進行探索，真正達到成長改變。在這一講「工作、金錢、事業」的主題裡，金浩皺了眉頭，深深地嘆了一口氣，做出一個愁眉苦臉狀。周老師笑著說：「看來你真的有很大的困擾呀。好吧，我們一起來看看，怎麼解開你的困擾。」

【排列操作】

第一步「起」：建立關係；釐清問題；收集信息；達成共識。

金浩說，自己在工作中，因為人際關係處理不好而常常導致工作、事業不順，尤其是自己常常與直屬主管發生衝突。他自己也不明白為什麼總是發生這樣的事情，他好像就沒有跟自己的直屬主管有過意見一致的時候。還有一點特別奇怪，那就是他卻可以和最高主管相處得很好。

「正是因為這樣，直屬主管總認為我想要頂替他的位置。但其實，我真的沒有想要頂替他，只是無法認同他工作中的策略與方向。」金浩很苦惱地說著，甚至感覺自己很委屈，被直屬主管這麼誤會。

「那我們就來看看你跟直屬主管到底發生了什麼，我們要怎麼去解決這個矛盾衝突。」

第二步「承」：選擇代表；探索動力；詢問歷史；揭露真相。

周老師說完，讓金浩選出一個他自己的代表，一個直屬主管的代表。

在這兩者的排列中，「金浩」與「直屬主管」靠得很近，認為這個人沒有資格做自己的主管。而「直屬主管」則認為「金浩」沒有站在合適的位置上，讓他感覺很不舒服。

周老師接著說：「其實，你對主管的這種抵抗，是你內心深處對權威的反抗與抵觸。那麼，這個權威是誰呢？實際上是你爸爸，你是在對抗自己的爸爸。你把自己與爸爸的相處模式，不自覺地帶到了工作中。」

金浩被這番話震住了，若有所思地點點頭。

他承認，長久以來，自己與爸爸一直都是對抗的緊張狀態。其實小時候，爸爸對自己一直都很好。可是在金浩十一歲的時候，他感受到，一切突然都變了，爸爸常常偷偷地狠命掐他，經常對他很凶，也會動手打他。金浩不明白到底發生了什麼。他開始恨爸爸，並且認為爸爸不是他的親爸爸。

在日常生活中，金浩與爸爸基本上沒有什麼語言溝通，他內心一直怨恨著爸爸。正是生活中、工作中這些糟糕的人際關係，導致他開始嗜酒。周老師在排列中加入「酒」和「親生父親」的代表，發生了什麼變化呢？

排列場域呈現出，親生父親的代表一直在找尋什麼。而「酒」剛剛加入，很快就躺倒在地，並抓著「金浩」的腳死活不放。最後，「金浩」和「酒」擁抱在一起。「親生父親」的代表則是慢慢靠近金浩，把手放在他的背後，給予他支持。從這裡，我們看到：父母永遠都是我們背後的支持，給予我們力量。

第三步「轉」：表達情感，回歸序位，感恩事實，讓愛流動。

周老師將金浩本人帶入排列。

金浩面對「爸爸」，反覆且大聲地喊道：「為什麼？為什麼？為什麼要打我？為什麼？」

這份壓抑了二十多年的憤怒，金浩終於釋放出來。從金浩有些臃腫的身軀上，我們似乎可以感受到那些壓抑在心底的憤怒是那樣強烈而沉重。畢竟，那些負面情緒在他的身體裡累積了二十多年。憤怒釋放了。接著，要看到底層的愛了。愛在哪裡？

周老師開始引導金浩對「爸爸」說：「謝謝你，讓我和媽媽都活下來了。」「謝謝你撫養我長大，給我食物，讓我接受教育。」「謝謝你！謝謝你為我所做的一切，我願意承擔這些代價。」

金浩開始看到「爸爸」的愛了，但是金浩是否也愛爸爸？愛在哪裡？周老師帶著金浩來到「親生父親」面前，引導他說：「親愛的爸爸，謝謝你為我們承擔這麼多壓力，如果打我可以減輕你壓力，我願意。」

金浩對「爸爸」說完這帶著愛的關鍵句，號啕大哭，現場無不動容。是的，爸爸對兒子的愛，兒子對爸爸的愛都被看到了⋯⋯

當金浩內心真正放下對爸爸的怨恨，理解爸爸時，奇妙的是，排列呈現出：「酒」也逐漸離開了金浩。看到排列呈現出來的這個畫面，金浩高興地笑了：「我現在覺得自己變得很輕鬆、很舒服。」

第四步「合」：扣回主題；內化過程；回家之後；行動建議。

看到金浩輕鬆的笑容，同學們都開始為他鼓掌，慶祝他即將開始的新旅程。對，放下過去、承擔代價、接受命運，前方就是美好的新旅程。不久之後，我收到金浩寫來的感悟信：「從懂事起，我就一直不接納父親，但卻和父親越來越像。這一講，最大的收穫是，放下對完美虛幻的期待，如實地看待一切，比如父母、自己、妻子、子女、身邊的一切以及整個世界。我一直缺少安全感和穩定感，經常恐懼、焦慮，老在尋找什麼。那天做了關於父母的排列後，我覺得非常踏實、安全、溫暖和有力。父母的優點就是現在我的樣貌，我想具有父母的優點，就是我一直追求的。在個案裡，我看到自己的糾結在哪裡。我不接受父親，但越抗拒，我就越像父親，自己也越來越痛苦，像陷在淤泥裡，拚命掙扎，卻無濟於事。我是父母共同的兒子，身上就兼具父母的特點，如實地看到這些，尊重父母，接納這一切。

今天回到公司，在週會上，我又想習慣性地對主管產生不滿和對抗。這時，我想到了序位，應該尊重他的位置，感恩有他，祝福他。人馬上變柔軟下來。會議氣氛非常好，我們的關係也有些改善。感謝系統排列！感謝周老師！」

【案例解析】

圖為《家族系統排列：核心原理與實務》書封。心靈工坊提供

當事人將對父親的情緒投射到直屬主管的身上，就像未成熟的孩子希望父親是「完美的父親」，此時他也會希望直屬主管是完美的主管。但是如果一直沒有覺察到這樣的心態，他就會一直保持著自己是一個失望的孩子的心態，對爸爸失望，對主管失望，對所有和他相處久的人都失望，然後就用酒精來逃避這種空虛感。但是喝再多的酒也無法填補這種心中的空洞，換個主管最後也會產生相同的感受，為什麼？因為這個空缺的源頭是心中沒有接受自己的爸爸，爸爸在他心中是一個空洞。因此，只有放下孩子般要求完美父親的期待，重新接受父親如實的樣子，重新尊重父親，將父親放到所屬的位置，才能填滿心中的這個空洞，成為一個成熟的人，接受父親的不完美，接受主管的不完美，面對這個世界如實的樣貌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※本文為心靈工坊出版的《家族系統排列：核心原理與實務》，未經同意請勿轉載。